Алисьи сказки «Ходят волки» (ЕР)

Исполнитель: Алисьи сказки, Название: «Ходят волки», Стиль: фолк-метал, Год: 2025

Группа «Алисьи сказки» величает себя некоммерческим проектом, играющим фолк-метал. Но, на самом деле, у группы есть все, чтобы порваться в топы. Сейчас в российском обществе несть запрос на фолк и, судя по ЕР «Ходят волки», музыканты не уходят в чистую экстремальщину, а добиваются достаточно комфортного звучания. К тому же «Алисьи сказки» нередко интерпретируют в песнях популярные игры.

Впрочем, что касается ЕР «Ходят волки», то ярко выраженной концепцией у релиза нет, если не считать, конечно, таковой желание музыкантов поддержать своих слушателей в холодное время года. Но четыре композиции все равно образуют единое целое, потому что две из них — первая и последняя — являются мелодекламациями, созданными от лица мужчины. Они как бы цементируют весь представленный материал.

В первой мелодеклацмации «Медовуху и грог» нас приглашают к костру, чтобы отведать вместе с рассказчиком означенных напитков. Это своего рода экспозиция ЕР, а дальше нам предлагают заглавную песню «Ходят волки». Волк — весьма распространенный символ и в скандинавской, и в славянской мифологии, поэтому песня находится на перекрестье этих двух традиций. Песни в альбоме исполняются от женского лица, а героиня томится по возлюбленному, с которым ей вместе быть не суждено. Возможно, он оборотень или бог в волчьем обличье — из песни «Ходят волки» это ясно не до конца. Гораздо важнее, что «Ходят волки» дает слушателю толику тепла, которого нам так не хватает в это время года.

Песня «Терпкий мед» о той же невозможности быть вместе. Но определенности все же побольше, потому что речь явно идет о союзе земной женщины со скандинавским богом, в результате чего должно родиться чудесное дитя. Также в «Тепком меде» есть отсылка к треку «Медовуху и грог», тогда говорится о неспособности героини посидеть у костра. Но согревающий эффект оказывает мед. Финальная мелодекламация «Время» помогает перетерпеть холодное время года и дождаться весны, когда разомкнется неумолимый хаост Уробороса.