Офшор в Донбассе и перемирие для энергетики — люди Трампа привезли в Кремль новый пакет предложений
Главные переговорщики США привезли в Москву на встречу с Владимиром Путиным новый пакет инициатив.
России предлагается энергетическое перемирие. Это — центральный пункт, отмечает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
Для США это способ добиться быстрой, наглядной деэскалации без необходимости решать фундаментальные противоречия. Для Дональда Трампа — возможность продемонстрировать прогресс без политических обязательств.
С российской стороны в переговорах приняли участие глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Встреча в Кремле продолжалась три с половиной часа.
Достигнута договоренность о заседании совместной рабочей группы по вопросам безопасности. Как подчеркивает Financial Times, США настаивали на трехстороннем формате, Украина его поддержала.
Встреча пройдет 23−24 января в Абу-Даби. Она может расцениваться как первый за длительное время сигнал о попытке институционализировать хотя бы минимальный формат диалога. Как подчеркивает Financial Times, речь идет не о политическом саммите, а о «технических переговорах», цель которых — снизить интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре.
Это болезненный для обеих сторон вопрос, подчеркивает Financial Times. После перерыва с осени 2024 года удары по украинской энергетике вновь стали регулярными.
В то же время Россия столкнулась с серией атак ВСУ на НПЗ и танкеры так называемого теневого флота, что, по данным западных аналитиков, создало риски для экспорта нефтепродуктов и логистики поставок по всему миру.
Во встрече с Путиным помимо Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера также участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Его нельзя назвать новым человеком на украинском направлении, в декабре он входил в американскую делегацию на переговорах с Владимиром Зеленским.
Грюнбаум — темная лошадка в американской политике. Он нью-йоркский юрист, но сейчас получил феноменальное повышение, став старшим советником в Совете мира, созданном Трампом.
Впрочем, его роль в украинских переговорах состоит даже не в этом, отмечает Axios.
Служба, которую возглавляет Грюнбаум, обеспечивает работу всего федерального правительства США и заключает крупные контракты.
И в Москву он прилетел, чтобы обсудить с Путиным вопросы Фонда восстановления Украины на $800 млрд, который не был согласован в Давосе, а также идею создания свободной экономической зоны в Донбассе.
Эти темы ранее обсуждались на уровне американской администрации, но пока не получили политического оформления.
ТГ-канал Faridaily пишет, что Трамп, хоть и не полетел в Москву, публично обозначил рамки переговоров. Он, в частности, заявил, что ждет компромиссов не только от Украины, но и от России — «для прогресса обе стороны должны пойти на уступки».
30-дневный мораторий на удары по энергетике, введенный после переговоров Трампа и Путина, действовал прошлой весной, напоминает Financial Times.
Однако он быстро оказался под угрозой срыва: ВСУ возобновили удары по объектам ТЭК на российской территории. Одной из причин тогда называлось отсутствие механизма верификации и взаимное недоверие.
Сейчас Зеленский надеется использовать энергетическое перемирие, чтобы восстановить разрушенную логистику. Значит, киевский режим рассматривает мораторий, скорее, как гуманитарную паузу, нежели как реальный шаг к политическому компромиссу.
Наблюдатели считают, что энергетическое перемирие объективно выгодно России не меньше, чем Украине. Оно не лишает ВС РФ стратегического преимущества: энергетическая инфраструктура Украины уже серьезно повреждена и требует постоянных затрат на восстановление.
Зеленский, который встретился с Трампом в кулуарах Давосского форума, назвал переговоры продуктивными и содержательными. Однако Financial Times пишет, что на самом деле их итог позорный.
Зеленский не смог договориться ни о послевоенном восстановлении, ни о гарантиях безопасности Украине.
Хотя все документы были подготовлены накануне форума, их даже не стали рассматривать.
И теперь Зеленский пытается продемонстрировать согражданам, будто он хоть на что-то способен. Например, подписать с Россией энергетическое перемирие, которое на самом деле намного выгоднее России, чем Украине.
Автор: Константин Ольшанский
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конкретно во всём т.н. Совете банкуют они , а нам-то оно зачем, вернее России, зачем скдываться на построение вГазе фешенебельного курортаю А Бацьке беларусскому зачем? Ладно, Орбан, с ним всё ясно.
А нам-то и Лукашенке зачем и Турции?
" Это точно. Но россиян подобные мелочи не беспокоят, щас будут требовать мести.
25 декабря 2025г."
---
Необходимо уточнить каких россиян. Ведь и россияне есть разные, как-то " Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд .Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на $32,75 млрд за прошедший год, подсчитал Bloomberg. Больше остальных заработал Алишер Усманов, чье состояние выросло на $6,04 млрд". Сайт " rbc.ru/business/02/01/2026/695767f89a79477173255ff2".
А вот и оно-- начало строительства новой Хазарии. Сказал же Збышек Бжезинский - на территории россии, за счет россии и на обломках россии. Доверчивому же электорату сказки кота-баюна про создание комиссий, призванных очевидно воздействовать особыми фрикциями на возрождение электроники и других наглухо угробленных производств.
двое дерутся третий не влезай.Это русская мудрость.Иначе третий получит от обоих
не пассажиры, а капитан и штурманы