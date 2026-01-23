10:21 23.01.2026

К переговорам по Украине Вашингтон подключил главного специалиста по крупным сделкам — комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума

Главные переговорщики США привезли в Москву на встречу с Владимиром Путиным новый пакет инициатив.

России предлагается энергетическое перемирие. Это — центральный пункт, отмечает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Для США это способ добиться быстрой, наглядной деэскалации без необходимости решать фундаментальные противоречия. Для Дональда Трампа — возможность продемонстрировать прогресс без политических обязательств.

С российской стороны в переговорах приняли участие глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Встреча в Кремле продолжалась три с половиной часа.

Достигнута договоренность о заседании совместной рабочей группы по вопросам безопасности. Как подчеркивает Financial Times, США настаивали на трехстороннем формате, Украина его поддержала.

Встреча пройдет 23−24 января в Абу-Даби. Она может расцениваться как первый за длительное время сигнал о попытке институционализировать хотя бы минимальный формат диалога. Как подчеркивает Financial Times, речь идет не о политическом саммите, а о «технических переговорах», цель которых — снизить интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре.

Это болезненный для обеих сторон вопрос, подчеркивает Financial Times. После перерыва с осени 2024 года удары по украинской энергетике вновь стали регулярными.

В то же время Россия столкнулась с серией атак ВСУ на НПЗ и танкеры так называемого теневого флота, что, по данным западных аналитиков, создало риски для экспорта нефтепродуктов и логистики поставок по всему миру.

Во встрече с Путиным помимо Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера также участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Его нельзя назвать новым человеком на украинском направлении, в декабре он входил в американскую делегацию на переговорах с Владимиром Зеленским.

Грюнбаум — темная лошадка в американской политике. Он нью-йоркский юрист, но сейчас получил феноменальное повышение, став старшим советником в Совете мира, созданном Трампом.

Впрочем, его роль в украинских переговорах состоит даже не в этом, отмечает Axios.

Служба, которую возглавляет Грюнбаум, обеспечивает работу всего федерального правительства США и заключает крупные контракты.

И в Москву он прилетел, чтобы обсудить с Путиным вопросы Фонда восстановления Украины на $800 млрд, который не был согласован в Давосе, а также идею создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Эти темы ранее обсуждались на уровне американской администрации, но пока не получили политического оформления.

ТГ-канал Faridaily пишет, что Трамп, хоть и не полетел в Москву, публично обозначил рамки переговоров. Он, в частности, заявил, что ждет компромиссов не только от Украины, но и от России — «для прогресса обе стороны должны пойти на уступки».

30-дневный мораторий на удары по энергетике, введенный после переговоров Трампа и Путина, действовал прошлой весной, напоминает Financial Times.

Однако он быстро оказался под угрозой срыва: ВСУ возобновили удары по объектам ТЭК на российской территории. Одной из причин тогда называлось отсутствие механизма верификации и взаимное недоверие.

Сейчас Зеленский надеется использовать энергетическое перемирие, чтобы восстановить разрушенную логистику. Значит, киевский режим рассматривает мораторий, скорее, как гуманитарную паузу, нежели как реальный шаг к политическому компромиссу.

Наблюдатели считают, что энергетическое перемирие объективно выгодно России не меньше, чем Украине. Оно не лишает ВС РФ стратегического преимущества: энергетическая инфраструктура Украины уже серьезно повреждена и требует постоянных затрат на восстановление.

Зеленский, который встретился с Трампом в кулуарах Давосского форума, назвал переговоры продуктивными и содержательными. Однако Financial Times пишет, что на самом деле их итог позорный.

Зеленский не смог договориться ни о послевоенном восстановлении, ни о гарантиях безопасности Украине.

Хотя все документы были подготовлены накануне форума, их даже не стали рассматривать.

И теперь Зеленский пытается продемонстрировать согражданам, будто он хоть на что-то способен. Например, подписать с Россией энергетическое перемирие, которое на самом деле намного выгоднее России, чем Украине.

Автор: Константин Ольшанский