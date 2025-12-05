«Хозяин ключа» заштопал людские души на уютном концерте

Неважно, в каком формате играет Игорь Еремеев - акустика или электричество, "Хозяин ключа" или "Ерема и друже", полным составом, усеченным или один. Главное, что его задача дарить тепло, и с ней он прекрасно справляется при любых обстоятельствах. Фраза на афише "осторожно -будет искрить" все же намекала на электрическую программу. И все же Игорь Еремеев остался верен сете, заметив в начале концерта будет штопать людские души, как наши бабушки и мамы чинили носки, натянув их на лампочку.

Благословение на это музыканты спросили свыше, исполнив первым делом "Песню Еремы" с лейтмотивом "ну, с Богом". Тему религиозных исканий (а, вернее - обретений) продолжила "Молитва", которую Игорь Еремеев посвятил памяти своего друга - Сергея Левитина из групп "СерьГа" и MORDOR, выразив надежду, что там, наверху, ему сейчас тоже тепло.

В этом году Игорь Еремеев представил пять новых песен, которые к концу 2025го объединит объединить в мини-альбом "Быть чутким"? Одну из них - "Жало" - он представил в начале июля концерта при горячей поддержке зрителей. Ну а целиком ЕР «Быть чутким» можно будет послушать с 12 декабря на разных интернет площадках с живым бонусом «Не сдаюсь», записанном на концерте в том же «Пушкареве» 7 мая 2025 года.

"Рассветная" побудила певца порассуждать о значении одиночества для творческого человека. В итоге он пришел к выводу, что такое состояние - всё-таки благо, поскольку помогает привести голову в порядок и обратиться к классикам - даже не с целью как-то скоротать в порядок, а грамотно выстроить свою речь и быть подлинно культурным человеком.

Ту же функцию выполняет и советское песенное наследие, к которому довольно часто обращается на своих концертах Игорь Еремеев. Так было и на этот раз. С помощью песни "Темная ночь" он поздравил хорошую знакомую Наталью с днём рождения. "Надежду" и "Непогоду"' невероятно дружно исполнил с "Хозяином ключа" весь зал. Ну а как все неподражаемо спел харизматичный басист Сергей Сарычев, стильную шляпу которого предложил из зала поджечь бас-гитарист "СерьГи" Сергей Крынский, видимо, перепутав коллегу с Арменом Григоряном, периодически проводящем в группе "Крематорий" аналогичный ритуал.

Но "Хозяин ключа" жег и без физически выраженного огня. Особенно это касалось драйвового блока социально ориентированных песен, вроде "Время тотальной лжи" и "Файлы загружены". Но все же миссия Игоря Еремеева была несколько иной. "Вокруг агрессивный мир, который пытается нас давить, а здесь мы восстанавливается среди соратников",- заметил он перед ещё одной новинкой «Быть чутким». Цель была достигнута, но все же Игорь Еремеев решил закрепить эффект, пообещав провести ещё более душевный рождественский концерт 8 января 2026 года.  

