Как сформировать здоровую самооценку ребенка в детском возрасте?

07:42 2.04.2021

Что является самой важной инвестицией в развитие успешного ребёнка? Здоровая самооценка.

Этот показатель не менее важен, чем образование, социальные навыки и черты характера. Можно проследить важность самооценки на конкретном примере. Подросток собирается заканчивать школу, имеет блестящие оценки, владеет несколькими языками, хорошо строит коммуникацию с другими людьми, выиграл несколько олимпиад, но вместо обучения в столице он выбирает местный университет среднего уровня. И дело здесь вовсе не в желании находиться рядом с родителями, а в банальном отсутствии веры в себя. В ребёнка не верили в детстве, обесценивали его высокие результаты, и теперь он видит не свои достижения, а чужие, как более важные и стоящие, чем имеет он. Или же ребёнок обращает внимание, что у него нет звания КМС, потому что спорт не является его сильным коньком, однако такая маленькая деталь может стать причиной отказа от мечты.

Из этого можно сделать вывод, что детям с низкой самооценка тяжелее реализовываться в жизни, потому что они обращают внимания на свои недостатки. В то время как люди с высокой самооценкой видят свои плюсы, сильные стороны и преподносят их людям в первую очередь, в чём однозначно выигрывают по сравнению с первыми.

Детей с низкой самооценкой можно распознать по поведению. Во-первых, они обесценивают свои желания, потребности, а также умения и достижения. Во-вторых, страх пробовать что-то новое, потому что если не попробуешь, то точно не получишь плохой результат. В-третьих, они гиперболизируют свои ошибки, делают из них трагедию. Вместо того, чтобы вынести урок из ситуации и идти вперёд, внеся коррективы в свои действия, люди с низкой самооценкой останавливаются.

В противовес им, дети, оценивающие себя здорово, не бояться пробовать новые вещи, их манит, а не пугает неизвестность. Зная свои сильные стороны, они будут использовать их в жизненных ситуациях, а ошибки будут воспринимать как подсказки, воспользовавшись которыми можно подняться выше по карьерной лестнице.

Что влияет на самооценку ребёнка?

Формируется самооценка человека в социальной среде. В первую очередь, это школа и семья. Если на первый социальный институт родители напрямую не могут повлиять, то семья сфера их действия. Создав здоровую обстановку в семье, родители внесут вклад в развитие высокой самооценки у ребёнка.

Вот некоторые советы, которые помогут в воспитании данного аспекта в ребёнке

1. Проявление любви. Здесь важным является то, что ребёнок должен чувствовать себя любимым безусловно. Станет он успешным или нет, родитель всё равно будет любить его одинаково. Тогда ребёнок не будет бояться неудач, ведь у него всегда есть место, куда он сможет вернуться и получить дозу любви.

2. Воспитание умения постановки целей. Очень важным моментом в достижении успеха является постановка целей. Ещё более важный момент их реализация. Если с детства научить человека работать с этим инструментом, в жизни ему будет гораздо проще. Для этого необходимо хвалить ребёнка за борьбу с трудностями (победа в олимпиаде). Следует хвалить не только за крупные победы, но и мелкие, бытовые достижения (сделанные уроки, уборка в комнате).

3. Воспитание в ребёнке настойчивости. Этот пункт дополняет предыдущий, потому что именно настойчивость помогает справляться с достижением трудных целей. Опять же, необходимо поощрять и подбадривать ребёнка, давать ему заряд мотивации, когда у него опускаются руки.

4. Ребёнок имеет право на выбор. С раннего детства человек может решать некоторые вещи самостоятельно, например, что надеть, что съесть. Можно давать не полную свободу, а право выбора, если ребёнок ещё не готов к первому варианту. Благодаря этому человек может почувствовать контроль над своей жизнью, а также начнёт учиться самостоятельности, что немаловажно.

5. Ребёнок не обязан быть идеальным. Когда человек стремиться к недостижимому, а именно к какому-либо идеалу, в конечном счёте его ждёт разочарование. Идеал понятие абстрактное и не имеет истинного облика, однако ребёнок этого не понимает. Родитель должен помочь ему в этом. Нужно хвалить малыша за небольшие достижения.

6. Но чрезмерная похвала может навредить. Однако хвалить необходимо лишь в том случае, когда ребёнок действительно нуждается в этом, когда он приложил усилия к достижению какого-либо результата. Тут стоит заметить, что независимо от исхода, похвала имеет место, но она должна быть искренней. Когда ребёнок чувствует фальшь, он начинает ещё больше сомневаться в себе и даже реальную похвалу воспринимает как ложную.

7. Забота родителя о себе. Этот пункт является одним из самых важных моментов. Как ребёнок поймёт, что должен быть важен для себя, если родители, эталон для подражания, ставят свою личность на последнее место? Важно показать ребёнку на собственном примере, что такое любовь к себе.

Заключение

Вышеперечисленные советы помогут родителям в воспитании ребёнка с высокой самооценкой, что позволит ему жить счастливой жизнью.