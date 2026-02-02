Лукич «Еще не поздно» (2 CD)

Исполнитель: Лукич. Оркестр Глобалис, Название: «Еще не поздно», Стиль: акустический рок, Год: 2025

Вадим Кузьмин (Черный Лукич) записал немало прекрасных электрических альбомов, но концерты давал преимущественно в акустике. Кто-то мог и досадовать на это обстоятельство, но большим плюсом сольников Лукича была их исключительная теплота и душевность. Вдобавок певец иногда играл без заранее составленного сет-листа, превращая свои выступления захватывающим квестом — прежде всего, для самого себя.

Именно в таком формате музыкант сыграл в нижегородском клубе 28 Street. В течение всего выступления он не раз повторял, что вопросы с записками, а также выкрики из зала с просьбами исполнить ту или иную вещь всячески приветствуются. Благодаря этому музыкант охватил все периоды своего творчество, да еще и снабжая практически каждую вещь подробными комментариями. Так, «Дождь» из раннего периода он сочинил на одной из вписок, чтобы развлечь хозяйку, которая ораве голодных панков жарила картошку. А песня «Кто жил на первых и последних этажах» из последнего альбома «Полярная звезда» посвящена друзьям-музыкантам Лукича, которые действительно обитали в таких локациях.

В оригинале она называется «Еще не поздно». Так же был озаглавлен и этот двойной концертный альбом, что весьма символично — жить Вадиму Кузьмину оставалось всего каких-то семь месяцев. Надо ли уточнять, насколько пронзительно звучит посвящение Егору Летову и всем погибшим духовным братьям «Здравствуй, Солнце»! Перед ней Черный Лукич с горечью замечает, что раньше во время его визитов в Омск товарищи наперебой спорили, у кого они будет останавливаться, теперь же практически никого из них не осталось. Через несколько месяцев уйдет вслед за ними и сам Черный Лукич…

Однако, в Нижнем Новгороде ничего, как говорится, не предвещало такого исхода. Вадим Кузьмин был бодр, весел и словоохотлив, шутил, что вряд ли Алексей Рыбников услышит его «Бедного Томми», чтобы предъявить за авторские права, и рассказывал свой сон об Адольфе Гитлере, певшем песню «Если с другом вышел в путь». При этом, спровоцировав одного из зрителей спросить, почему группа называется «Черный Лукич», делиться в который раз своим сном о Ленине в кожаных штанах он все же не стал.

Зато время от времени между песнями он подробно и артистично воспроизводил диалоги из фильма «Остров сокровищ». Ну где еще такое можно услышать?

Тем не менее, этот концерт не был излишне благодушным и сахарным. Предельно жестко Лукич высказывался о разрушителе СССР Михаиле Горбачеве, которому, оказывается, еще в 90-е посвятил песню «Михаил». Причем ее название он трактовал как «Миха — ил», раскладывая в таком же стиле припев и на концерте в Нижнем. «Принца» Вадим Кузьмин назвал одной из любимых своих песен, пожелав с ее помощью всем девушкам верных и надежных спутников жизни. А под занавес все, наконец, узнали причину любви Лукича к нетленке «Песняров» «За полчаса до весны». Оказывается, со своей будущей — четвертой — супругой Еленой он и впрямь познакомился в Воронеже на собственном выступлении в последний день февраля!

«Выргород» наконец-то выпустил этот концертник в на двух CD и в диджипаке с буклетом, в котором находим фото — такие же живые и непринужденные как и сам концерт. Нельзя не отметить и оформление Татьяны Дубининой с оленем с герба Нижнего Новгорода, поданный здесь без малейшего официоза, который бы претил и самому Лукичу.