Арт-кабаре СеЛяВи «Декабрь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Арт-кабаре СеЛяВи, Название: «Декабрь», Стиль: кабаре; Год: 2025

Группа «СеЛяВи» творит в жанре кабаре, что говорит о многом. Такой творческий метод подразумевает бурлеск, карнавал, веселый аттракцион. И поклонники ценят это, выделяя, например, ерническую песню «Математика», в которой говорится о фатальной неспособности героини к точным наукам. Однако музыканты умеют быть серьезными, чему свидетельство — новый сингл «Декабрь».

Песня вышла еще в начале первого зимнего месяца, поэтому удачно зафиксировала переход от осенней смури к предновогодним дням. Самые тяжелые для многих месяцы октябрь и ноябрь в песне метко предлагается просто «смахнуть». В качестве же альтернативы предложено немало простых радостей, среди которых — лежание под пледом и употребление блюд с имбирем, корицей и миндалем. Немаловажным согревающим фактором являются в песне котики. Но главное — то тепло, которое мы дарим друг другу. Оно ощутимо даже на уровне музыкальной ткани произведения: в какой-то момент начинает даже напоминать возвышенную органную фугу.

