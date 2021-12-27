Кажущаяся рутина поздравления: перевод с бюрократического. Нормальность – это достижение

Вечное правило бюрократии гласит: «описывай сохранение старого как революционную новизну, а создание нового как сохранение старого»

Можно сколько угодно возмущаться отечественным государством, но международные традиции оно соблюдает неукоснительно

Поздравляя правительство с наступающим Новым годом, президент В.В.Путин отметил, что оно «действует четко, сплоченно, как профессиональная команда».

Эти рутинные стандартные слова, вызывающие тоску по оливье и кажущиеся констатацией самоочевидного факта, на деле являются потрясающим комплиментом премьеру Мишустину. Ведь последние десятилетия сменяющие друг друга правительства неизменно представляли собой причудливую конфедерацию разнородных и часто враждующих друг с другом административных «племен». А Мишустин за 2 года действительно спаял его в единую «профессиональную команду».

И даже Минфин, традиционно являющийся своего рода «министерством со звездочкой», «государством в государстве», под мягким, но неуклонным давлением премьера, кряхтя и упираясь, но встал в общий строй.

Конечно, для этого понадобилось существенно изменить состав правительства, влив в него из наиболее передовых ведомств и регионов «свежую кровь», но, тем не менее, результат действительно виден и ощущается практически каждым гражданином России.

Подводя итоги года, президент В.В.Путин нарисовал весьма яркую, убедительную и достаточно благополучную картину, драматически отличающуюся от динамики большинства развитых стран (хотя слово «развитых», вероятно, скоро придется брать в кавычки). При несравнимо меньших масштабах реальной государственной поддержки (напомню, что официальная статистика включила в ее формальную величину падение налоговых поступлений) удалось как достичь значительно меньшей разрушительности последствий (и социально-экономических, и политических) коронавируса и вызванной им паники, так и достаточно быстро компенсировать их.

Естественным образом концентрируясь на своей жизни, мы обычно не сопоставляем ее с реалиями других стран и до сих пор не можем поверить, например, что инфляция – и не только официальная, но и реальная – в США в этом году действительно выше, чем в России. Причем если нами подобное ускорение воспринимается как неприятное возвращение недавнего прошлого, то для американцев – как полная катастрофа, с которой нынешнее поколение просто никогда в своей жизни не сталкивалось.

Задачи, поставленные президентом В.В.Путиным перед правительством Мишустина, тоже кажутся вполне обыденными и традиционными, если забыть о том, в условиях какой нестабильности и хаотизации всего мира и наших ближайших соседей они ставятся.

Прежде всего, это снижение безработицы и инфляции. Бросается в глаза, что официальные источники уже многократно отрапортовали о сведении безработицы к ничтожному минимуму (в том числе, похоже, и для обоснования заполнения России новыми миллионами «трудолюбивых соотечественников»), - и сама постановка этой задачи после всех отчетов означает, что президент Путин знает им цену и, что не менее важно, сознает угрозу новой волны разрушения экономики и, соответственно, безработицы.

С другой стороны, соединение в одном пункте борьбы с безработицей и инфляцией является абсолютно революционным для российского государства. Это то самое свойственное ФРС объединение задач увеличения числа рабочих мест и сдерживания роста цен, которое Набиулина отчаянно не позволяет вменить Банку России, - но первый шаг на этом пути сделан. Логика проста: сначала дается поручение правительству, а затем, когда выяснится, что без соответствующего изменения полномочий Банка России выполнить его невозможно, приходит время и главного регулятора российской экономики, кем бы он на тот момент ни возглавлялся.

Второй приоритет правительства, названный президентом, - обеспечение качественного долгосрочного экономического роста. В условиях нарастающего в мире хаоса он требует выработки четкой стратегии - и мы видим постоянные усилия в этом направлении правительства Мишустина и выстраивание им жесткой исполнительской вертикали, охватывающей и вице-премьеров, и профильные региональные власти. И 2,5 трлн руб., выделяемых из бюджета на крупные инфраструктурные проекты, - результат выстраивания этой вертикали: еще недавно система управления просто не могла справиться с такими масштабами.

Рост доходов населения объективно требует не только поддержания экономического роста и занятости, но и обуздания произвола монополий, и сдерживание аппетитов олигархата. Чистосердечное объяснение Силуановым в Госдуме факта копирования провального налогового маневра из нефтяной отрасли в металлургию показывает, что налоговая политика de facto контролируется, а во многом и прямо диктуется олигархами, - и преодоление этой обнажившейся во всем своем пугающе памятном безобразии ситуации, похоже, является одной из ключевых задач, неявно поставленных президентом перед правительством Мишустина.

Принципиально новым направлением целеполагания стала «реализация программ занятости молодежи». Признание проблемы (ведь сейчас реальные рабочие места для молодых – это курьер, таксист и, до введения QR-кодов или их аналога, официант), пусть даже в форме постановки соответствующей задачи, - первый шаг к ее решению.

Наконец, задача «привлечения инвестиций и технологий» в сегодняшних реалиях, когда грезить о вечной для либералов «прогрессивной роли иностранных инвестиций» уже невозможно в принципе, означает прежде всего деофшоризацию экономики.

Разумеется, даже простое движение к решению поставленных президентом задач (не говоря о самом их решении) объективно требует кардинальной смены всей социально-экономической политики: с либерального вымаривания страны искусственно созданным в интересах глобальных финансовых спекулянтов и «цветных революционеров» денежным голодом на комплексную модернизацию. Понятно, что для этого необходимо продолжение кадрового оздоровления органов власти.

Правда, «статусных», идейных либералов в правительстве России уже почти не осталось; разрушающая страну либеральная политика осуществляется скорее по инерции, чем в силу наличия сознательных защитников и проводников.

Поэтому нормализация государственного курса сегодня возможна даже в силу одного мощного политического сигнала (в том числе из-за того или иного внешнего шока, - например, агрессии Украины) и не требует массовой «чистки»: нескольких точечных символических действий может оказаться вполне достаточно.

И это, кстати, тоже входит в число незаметных, но важных достижений премьера Мишустина, слова которого «мы сделаем все, чтобы нашим людям комфортно жилось» в свете изложенного начинают приобретать новый, многообещающий характер.

Вместе с тем усталость нашего общества от надежд, рушившихся самым циничным образом бесчисленное множество раз, как и недоверие к любому оптимизму, балансирующее на грани прямой враждебности, более чем оправданы. Времени на подготовку к переходу глобального кризиса в открытую, всеобъемлющую форму остается все меньше, - а ощущение бездарной потери этого времени, а то и прямой и ничем не спровоцированной агрессии власти против народа, несмотря на бесспорные локальные успехи, в обществе все сильнее.

Следующий год окончательно покажет, сможет ли это государство обеспечить комплексную всеобъемлющую модернизацию, - и, соответственно, спасет ли оно Россию от обрушения в новое Смутное время, стоящее сейчас отнюдь не на национальной, а на глобальной повестке дня.