Мельница «Крапива» (интернет-сингл)

Исполнитель: Мельница, Название: «Крапива», Стиль: фолк-рок, Год: 2025

Крапива в фольклоре имеет крайне разветвленную символику. Ею защищались от нечистой силы, раскладывая по окнам на Ивана Купалу. Ее могли без ущерба для рук рвать только девственницы, подтверждая свою чистоту и невинность. Наконец, ею же исцеляли и она же являлась знаком запустения в заброшенных местах.

Квинтэссенция фольклорных представлений о крапиве — сказка «Дикие лебеди». Чтобы избавить своих превращенных в птиц братьев от колдовского навета, принцесса Эльза должна молча соткать им рубашки из крапивы. Этот сюжет обыгран в новой песне группы «Мельница» «Крапива». Здесь все построено на аллитерациях — нанизывании одних и тех же звуков, ибо мыслительная деятельность молчащего человека действительно генерирует схожие образы, в которых фонетика превалирует над смыслом. Но, конечно, и в плане семантики авторы текста Наталья О'Шей и Ольга Лишина в который раз оказались на высоте, ведь пагубность для героини разговоров передана с помощью метафоры залетающих в рот пчел, ну а выражение «дрянь-трава» наверняка как-то коррелирует с идиомой «трын-трава».

В музыкальном плане в песне также используется нанизывание тембрально схожих инструментов — арфы, висла и акустической гитары. Как рубашки из крапивы, эти инструменты выплетают чарующую мелодию — видоизмененную тему ирландской темы «Morrison’s Jig». Все это, как и подобает крапиве, действует на слушателя исцеляюще.  

