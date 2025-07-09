longlong feat. E2 знакомы «Не забывайте» (интернет-сингл)

longlong feat. E2 знакомы «Не забывайте» (интернет-сингл)

Исполнитель: longlong feat. E2 знакомы, Название: «Не забывайте», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Практически каждый человек, по сути, представляет собой колючий клубок из боли, страхов, комплексов и необоснованных претензий к окружающим. Все это не дает нам полноценно наслаждаться жизнью, расправить крылья и двигаться дальше. Группа longlong дала своего рода мастер-класс по преодолению этого ступора.

Жизненный путь любого из нас музыканты оценивают как своего рода тренажер. Любой опыт взаимоотношений с людьми (даже негативный) они оценивают со знаком плюс, потому что он нас в любос случае чего-то учит. Так что песня учит не копить обиды, прощать без рассуждений и не идти «в тишине по убитой весне по разбитым очкам, комсомольским значкам», как пел Черный Лукич. Именно такая позиция помогает быть бескорыстным и больше отдавать миру, чем брать. Важно и то, что в песне напоминают о том, что прощающих других прощает сам Бог. «Не забывайте» исполнена дуэтом с группой «E2 знакомы», которая учит доводить эти навыки до методичности гроссмейстеров.

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