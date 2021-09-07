Корабль «Арии» обрел свою гавань с расширенной командой

Группа «Ария» сыграла концерты в честь своего 35-летия в «Крокус Сити Холле» 3-4 сентября

Вот мы и дожили до тех времен, когда об истории концертных отмен порою можно написать больше, чем о самих концертах. Но делать этого все же не стоит, хотя «Ария» и настрадалась из-за неоднократных переносов своего юбилейного шоу, которое должно было состояться в ВТБ «Арена» в ноябре прошлого года. Важно то, что праздник состоялся, несмотря ни на что, и случился он в так подходящем для театрализованных музыкальных постановок «Крокус Сили Холле».

Концерты вместили в себя в все лучшее, что группа умудрилась наработать в условиях тотальных ограничений за последние полтора года. А сценография в основе своей вообще повторяла визуальное решение шоу «Гость из Царства Теней», которое «Ария» представила еще весной 2019 года при чутком руководстве своего постоянного режиссера-постановщика Юрия Соколова. Сцена повторяла собой очертания Летучего Голландца, нос которого уверенно вклинивался в зону танцпартера. Музыканты стремительно перемещались между двумя ярусами палубы. А фоном им служил видеоряд, события которого то дополняли корабельную реальность, то выводили события концерта в другие измерения.

Программа первого дня больше, чем на половину, повторяла сет-лист и структуру концерта «Гость из Царства Теней». Среди реющих черных полотнищ Михаил Житняков (который, к слову, в эти дни как раз отмечает свое 10-летие пребывания в «арийском составе») первым делом исполнил «Гонку за славой» - об амбициозных пассажирах «Летучего Голландца», канувших в Лету. Примерно из той же серии была и «Убить Дракона», после которой вокалист разразился прочувствованной тирадой.

«Наконец-то наш корабль после долгих скитаний в море последи стихий и ограничений нашел свою гавань, - сказал он, намекая на бесчисленные переносы. - Но наша команда за это время даже увеличилась». Эти слова касались специальных гостей концерта. После житняковского клича «на абордаж!» на сцене появился Сергей Маврин, сыгравший в «Герое асфальте своего соавторства.

Завяленную ранее тему ограничений продолжила «Эра Люцифера». Прозвучавшее перед нею объявление «Движение запрещено. Здесь все запрещено!» можно было услышать и 2,5 года назад на премьере «Гостя из Царства Теней». Но кто бы мог тогда подумать, что не пройдет и года — и в эпоху локдауна оно сбудется буквально. Совсем по иному воспринимались теперь и манипуляции Михаила Житнякова с защитными одеяниями, который сорвал их с себя сам и помог это сделать товарищам.

На протяжении всего концерта «Ария» вообще работала как единый организм, что особенно было заметно по эпической «Проклятье морей». Речь в ней Михаил Житняков вел от лица рядового члена команды, иначе бы в песне не было строчки «любой из НАС был предан капитану». Но при этом он был и капитаном, который, взяв в руку саблю, командовал громоподобными выстрелами из пушек в кульминационный момент песни. Схожий эффект был и в «Варяге»: Михаил появился на сцене в двубортном капитанском кителе, но при этом повествование вел от лица затонувшего корабля.

Публика принимала все эти метаморфозы на ура — равно, как и песни из более ранних периодов «Арии» «Колизей» и «Крещение огнем». Поэтому к выходу исполнявшего их ранее Артура Беркута зал был подготовлен. Как и на концертах 9-10летней давности, он исполнил балладу «Там высоко», аккомпанируя себе на «гранд-пиано». От витиеватых речей певец на сей раз воздержался, демонстрируя лишь единство с залом, прикладывая кулак к груди. Зато на эксцентричной натуре Беркута сделал упор Виталий Дубинин, обхявивший его следующим образом: «Встречайте артиста».

Третий гость концерта Сергей Терентьев сыграл в песне за авторством своей мелодии «Потерянный рай». Прозвучала она сразу после акустического блока из «Точки невозврата» м «Осколка льда», где Сергей Попов и Владимир Холстинин играли, как заправские пираты, сидя на бочках. А Михаил Житняков, признавшись, что ему не верится, что концерт все-таки удалось провести, призвал зрителей «Крокуса» «сделать» из экранов смартфонов звездное небо. Долгожданный бенефис вокалиста наступил на песнях «Палач» и «Антихрист», когда он, сначала парил «пригвожденным» к крестообразному мечу, а потом, отделившись от него, виртуозно сделал в воздухе два сальто.

Традиционно зажигательно прозвучала в его исполнении «Ночь короче дня», где протянутые по всему периоду сцены экраны превратили ее в тюрьму, а «арийский» талисман Жорик трансформировался в палача. Казалось бы, после таких энергетически насыщенных моментов градус концерта должен снизиться. Но «Ария» держала публику в тонусе до последнего, сыграв после барабанного соло Максима Удалова на бис «Тореро» и «Улицу Роз» - со всеми приглашенными гостями и солирующей вокальной партией Артура Беркута в третьем куплете. От избытка чувств парни в проходах «Крокуса» братались, норовили друг друга поднять и, не сумев устоять на ногах, валились на пол.

P.S. Во второй день программа радикально отличалась от концерта 3 сентября. В антураж программы «Гость из Царства Теней», «Ария» и Юрий Соколов филигранно вживили как номера из прошлогоднего юбилейного онлайн-концерта («Битва» с Артуром Беркутом, «Кровь за кровь» с Сергеем Мавриным), так и песни из регионального тура к 35-летию - «Игра с огнем», «Замкнутый круг», «Баллада о древнерусском воине». Не обошлось и без абсолютного раритета - «Здесь куют метал». То ли еще будет!

Фото Дмитрия Шорина с официальной "арийской" группы ВКонтакте