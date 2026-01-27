Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России

Киргизия подала иск в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей в России полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей киргизских мигрантов, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) республики Азамат Муканов в ходе заседания профильного комитета парламента Киргизии.

"Киргизская сторона подала в суд на российскую сторону, которая не исполняет требования, прописанные в соглашениях ЕАЭС. Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами", - приводит его слова "Интерфакс"

Решение очередного заседания Суда ЕАЭС будет вынесено в феврале.

Депутаты парламента Киргизии в ходе заседания поручили главе ФОМС республики урегулировать вопрос получения киргизскими мигрантами полисов и медицинского обслуживания в РФ.

  1. 27.01.2026, 22:00
    Гость: Ю.Х.

    А какой умник со стороны России составлял и подписывал соглашения ЕАЭС?
    Опять очередной "эффективный менеджер"? Нельзя ли призвать его к ответу?
    Гнать надо все семьи мигрантов из России.
    А для начала выгнать из Госдумы Затулина, главлоббиста мигрантов.

  4. 27.01.2026, 21:08
    Гость: но недостаточно

    сейчас получат ..лей как журавель от адама, будут внимательней работать

  5. 27.01.2026, 21:08
    Гость: о как!

    Какая интересная ситуация!Граждане едут на излечение всем аулом,причем лечиться хотят за мой счет!Больным людям,конечно, надо предоставлять медицинские услуги,но за отдельную плату!Заплати и тебя будут лечить! А как русским предоставляется лечение в Киргизии?Тоже по бесплатным полисам?Приехал работать-работай,но зачем мне нужна твоя многочисленная родня?Не нужна!Я гражданин России не должен сидеть в очереди к врачу,пропуская не гражданина моей страны.Он никогда и нигде не должен быть впереди меня!Право на бесплатное лечение заработано мною и моим народом,мигрант,ты какое имеешь отношении к этому?В детских садах,школах,вузах -везде они!Может хватит моему народу горбатится на эту массу гостей!Домой,всех домой!Ни одна из этих держав,как члены ОДКБ помощь России не оказала!Хватит паразитировать на моем народе!

