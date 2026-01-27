Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
Киргизия подала иск в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей в России полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей киргизских мигрантов, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) республики Азамат Муканов в ходе заседания профильного комитета парламента Киргизии.
"Киргизская сторона подала в суд на российскую сторону, которая не исполняет требования, прописанные в соглашениях ЕАЭС. Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами", - приводит его слова "Интерфакс".
Решение очередного заседания Суда ЕАЭС будет вынесено в феврале.
Депутаты парламента Киргизии в ходе заседания поручили главе ФОМС республики урегулировать вопрос получения киргизскими мигрантами полисов и медицинского обслуживания в РФ.
А какой умник со стороны России составлял и подписывал соглашения ЕАЭС?
Опять очередной "эффективный менеджер"? Нельзя ли призвать его к ответу?
Гнать надо все семьи мигрантов из России.
А для начала выгнать из Госдумы Затулина, главлоббиста мигрантов.
Азиатские господа недовольны своими русскими рабами.
еще за монголо-татарское иго не ответили.
сейчас получат ..лей как журавель от адама, будут внимательней работать
Какая интересная ситуация!Граждане едут на излечение всем аулом,причем лечиться хотят за мой счет!Больным людям,конечно, надо предоставлять медицинские услуги,но за отдельную плату!Заплати и тебя будут лечить! А как русским предоставляется лечение в Киргизии?Тоже по бесплатным полисам?Приехал работать-работай,но зачем мне нужна твоя многочисленная родня?Не нужна!Я гражданин России не должен сидеть в очереди к врачу,пропуская не гражданина моей страны.Он никогда и нигде не должен быть впереди меня!Право на бесплатное лечение заработано мною и моим народом,мигрант,ты какое имеешь отношении к этому?В детских садах,школах,вузах -везде они!Может хватит моему народу горбатится на эту массу гостей!Домой,всех домой!Ни одна из этих держав,как члены ОДКБ помощь России не оказала!Хватит паразитировать на моем народе!