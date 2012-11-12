Роковая роль Светланы Светличной

«Не виноватая я! Он сам пришел!» – этой единственной фразы ей хватило, чтобы стать кумиром нескольких поколений зрителей

Она была любимой ученицей великого режиссера Михаила Ромма и женой обаятельного актера Владимира Ивашова. Обладая внешностью европейской кинозвезды, с успехом представляла советские фильмы за рубежом. Ее полными любви глазами – глазами милой и застенчивой немки Габи – смотрели на Штирлица миллионы российских женщин.

Счастливый билет

Светлана родилась в Армении, в Ленинакане. Ее отцом был генерал. В семье царил достаток, поэтому у заботливой матери оставались и время, и силы на художественное образование дочери. Если бы не мамина настойчивость, закомплексованная Света никогда не рискнула бы поступать во ВГИК. Но после выпускного в школе ей вручили билет на поезд до Москвы и дали родительское благословение: «Езжай и пробивай себе дорогу на большой экран!». В состоянии стресса девушка выдала все, на что способна, и успешно прошла три тура испытаний.

У первокурсницы открылись незаурядные хореографические способности. Посмотреть на ее занятия танцами сбегались все свободные от лекций студенты. Уже к середине семестра Светлана стала популярной личностью на курсе.

Светлана Светличная

На одном из праздников, проходивших в общежитии, Светлана впервые увидела Владимира Ивашова. Молодой человек громче всех смеялся и разговаривал, перебивая других. Чуть позже генеральская дочь увидела «Балладу о солдате», где Ивашов сыграл главную роль – Алеши Скворцова. Фильм с огромным успехом демонстрировался в Каннах. Светлана тихо вздыхала вслед стройному красавцу в джинсах и ковбойской шляпе, привезенных из турне по США. «Да у такого парня, наверное, целый гарем!», – думала она, проливая слезы в подушку.

Развязка наступила на генеральной репетиции «Казаков» по повести Толстого, где были задействованы они оба. По сценарию парочка должна была целоваться. На финальном прогоне спектакля Ивашов страстно обнял свою робкую партнершу. Девушка чуть не упала в обморок от счастья. Как только опустился занавес, он сказал: «Светка, мне кажется, что я тебя люблю!». Через полгода они сыграли свадьбу.

Первое время молодожены жили у родителей Ивашова и, надо сказать, жили непросто. У невестки не складывались отношения со свекровью, дело порой доходило до шумных разбирательств. Ивашов пытался эти конфликты гасить, но это плохо получалось. В конце концов терпение родителей иссякло, и они оставили на столе записку: «Просим освободить нашу жилплощадь!» И это притом, что невестка в скором времени должна была родить. Володя пошел в Моссовет и написал заявление с просьбой об отдельной квартире, и им дали двухкомнатную.

Друзья называли их Ромео и Джульетта. Светлана, по ее собственному признанию, «завидовала сама себе».

Светлана Светличная

Трещина

В кино Света начала сниматься студенткой, дебютировав в 1960 в фильме «Колыбельная», но известность пришла к ней после комедии «Стряпуха». А в 27 лет она сыграла свою и звездную и одновременно роковую роль – Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». Кроме нее кинопробы проходили такие популярные актрисы как Эве Киви и Клара Лучко, но в итоге худсовет остановил свой выбор на Светличной, решив, что в ней есть чувственный шарм. А чтобы у зрителя не осталось сомнений в сексапильности героини, Гайдай распорядился подложить в бюстгальтер Светличной накладки из пенопласта.

«Я в то время была первым и единственным секс-символом, разве это не почетно? – рассказывала потом Светлана Афанасьевна. – Я ездила за рубеж очень часто. А ведь даже Нону Мордюкову не пускали. Я же побывла в Мексике, Чили, Франции, Швеции… Да, я была похожа на западных актрис. Но самым обидным для меня было то, что я ездила с чужими фильмами, а не со своими!»

В любви к Светличной признавался Станислав Ростоцкий, причем – даже при Ивашове. А однажды режиссер сделал ей очень интимный подарок. Со словами: «Володька, ты не обижайся, вот не смог удержаться и купил Светке такую красоту за границей», – он вытащил из пакета… кружевные трусики. Невольные свидетели конфуза, как говорят, долго хихикали Ивашову в спину.

Светлана Светличная и Юрий Никулин, кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

А ему в тот период было сложно: его мало снимали, прежняя популярность таяла как дым. Но он терпел все сумасбродства жены, в числе которых был и роман с Андреем Кончаловским, и предложение руки и сердца от богатого американского кинопрокатчика. Но самой скандальной оказалась ее связь с Андреем Мироновым, начавшаяся прямо на съемках «Бриллиантовой руки» – в перерывах между дублями «контрабандист Козодоев» не давал прохода «сексапильной блондинке». И она ответила взаимностью.

Начались семейные неурядицы, взаимная ревность, измены. Светлана капризничала, устраивала сцены, обвиняла мужа в том, что он не режиссер и не может снимать ее в своих фильмах, как это делают мужья других актрис. Затем она возвращалась домой, каялась в грехах, и муж прощал. Прощал… и с легкой душой отправлялся на свидание с любовницей! И вот однажды одна из соперниц Светличной оказалась такой красавицей, что ветреная актриса всерьез задумалась о сохранении семьи. Для этого родила второго сына.

«Детей воспитывал Володя. А я их била. Причем всем, что под руку подвернется, – призналась однажды она. – Сейчас я думаю, что можно было найти какие-то иные способы воздействия на сыновей, но они меня простили… Я делала глупости. В очередях тоже, бывало, вступала в перепалки. Мне Володя всегда говорил: «Остановись. Промолчи. Нельзя так! – от тебя искры летят».

Светлана Светличная

В числе «балласта»

В 80-е годы Светличная и Ивашов снимались крайне редко, а с начала 90-х их и вовсе перестали приглашать. Большим ударом для обоих актеров стал развал Театра-студии киноактера в 1993. Его новый руководитель – бывший парторг ГАИ – решил избавиться от «балласта» и уволил 180 актеров из 230. В числе «балласта», помимо Ивашова и Светличной, оказались Леонид Куравлев, Марина Ладынина, Николай Крючков.

Светличная смирилась с потерей популярности. Женщина в расцвете сил, она увлеклась ролью жены и матери. С радостью она возилась на кухне, убирала, стирала, воспитывала сыновей. Но Владимир, в отличие от жены, очень страдал от своей невостребованности. Чтобы обеспечивать семью, он устроился простым рабочим на стройку. В 1995 году об Ивашове вспомнили его более благополучные коллеги и пригласили на торжественное вручение «Ники». Надев на себя казенный смокинг, он отправился в Дом Кино, с достоинством вручил призы победителям. А наутро, в телогрейке и сапогах, вновь вышел на стройку – грузить шифер и шлакоблоки.

Непосильный и непривычный труд и стала причиной его преждевременной смерти. Во время разгрузки очередной машины с шифером Ивашову внезапно стало плохо. Срочно вызвали врачей. В больнице ему сделали операцию, но сердце не выдержало. Он скончался на 56-м году жизни.

Но, по мнению актрисы, даже на том свете не забывает о ней. Вот что она рассказала: «Это случилось после смерти Володи. Было пять часов утра. Я лежала и думала, как рано светает. И вдруг почувствовала, что Володя здесь. Он обнял меня почти физически. Я хотела обернуться, но что-то остановило меня. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы сказать тебе, что я тебя очень люблю. И очень хочу, чтобы ты меня не забывала». И я ему это обещала. Я хотела еще что-то сказать, но вдруг слышу, как наш сеттер Фил заметался радостно, хвостом машет. И я сказала сыну: «Олежка! Папа был». И сын тоже подтвердил: «Он был и у меня. Я почувствовал, как отец вошел в комнату».

Светлана Светличная

Некоторое время после смерти мужа Светлана бедствовала, жила буквально в нищете, подрабатывая уборщицей. Тогда она стала частым гостем на различных презентациях и вечерах, куда ходила лишь для того, чтобы элементарно поесть. Единственным ее другом остался пес Филя.

Потом в ее дом вошел некий Сергей Сокольский, начинающий поэт, бард и художник. Он был моложе Светличной на 20 лет. Очарованная женщина забыла о разнице в возрасте и сказала: «Женись на мне. Я тебе помогу, в свет выведу». Через неделю они расписались, а через 27 дней... развелись! Светлана неохотно комментирует этот неудачный опыт. Говорит, что Сергею было нужно только его искусство, намекает на какой-то обман со стороны молодого мужа.

В 2004 году актриса после длительного перерыва снова появилась на экранах: в фильме Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» она исполнила роль матери Фаины. В 2008-ом ее пригласили в фильм «Куратор», в 2010-ом она появилась в телесериале «Гаражи». В 2012 году артистка сыграла в киноленте «Девушка и смерть».

Светлана Светличная регулярно делает гимнастику, тщательно следит за собой; свой возраст не скрывает, но и не распространяется о количестве прожитых лет. Любит море, солнце, природу, животных и вечеринки в тесной компании друзей. Ее узнают в московских бутиках и делают солидные скидки. Для нее совершают образцово-показательные ремонты и демонстрируют их в телевизионных программах. И она в восторге выходит на балкон, оглашая вечернюю Москву фразами: «Люди, я люблю вас! Спасибо вам!»

Не переносит только сравнения со стервозной Анной Сергеевной из «Бриллиантовой руки».

Фото с сайта kino-teatr.ru