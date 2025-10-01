Действуй! «Не любил» (интернет-сингл)

Действуй! «Не любил» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Не любил», Стиль: панк-рок; Год: 2025

По молодости рок-музыканты любят заниматься саморазрушением и романтизировать раннюю смерть. Самые мудрые и дальновидные из них переболели этой напастью годам к тридцати, после чего корректируют свой образ жизни и начинают идти путем созидания. Но тут многих из них подкарауливает другая напасть — стервозные спутиницы жизни, которые действуют похлеще алкоголя и наркотиков.

Об этом и идет речь в новой песне группы «Действуй!» «Не любил». Прямым текстом нам вещают, что, одолев все соблазны Сида Вишеса, герой вляпался в деструктивные отношения причем начало песни сильно напоминает «45 лет» Валентина Стрыкало, где речь шла тоже о лузере, но, правда, одиноком. А бой-баба из песни не любил попрекает своего ухажера за походы в кино и устраивает ему такие взбучки, что он не спит от переживаний по двое суток. Можно, конечно, повозмущаться, какая гадина! Но, может, дело в том, что герой песни ее просто не любил (что следует из заголовка), а она, чувствуя это, просто отвечает ему симметрично?

