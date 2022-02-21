7 фактов о старении. Научные открытия, которые помогут продлить молодость

12:36 21.02.2022

Активное долголетие стало одним из главных современных трендов. Какие anti-age разработки помогут сохранить качество жизни

Мы хотим не просто жить долго, но даже в пожилом возрасте оставаться здоровыми, полными энергии, в светлом уме и ясной памяти. О том, какие anti-age разработки помогут нам сохранить качество жизни, рассказала руководитель научных проектов научно-производственной компании «Инитиум-Фарм», эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова.

Факт №1. Старение – это патология



Старению в той или иной степени подвергается любой живой организм. Его функциональные возможности и способность сопротивляться негативным воздействиям среды со временем снижаются. Но чем дольше ученые занимаются этим вопросом, тем больше убеждаются: мы начинаем стареть раньше положенного срока. А значит, это скорее патология, чем норма. Доказано, что ресурсов нашего организма может хватить на 100-120 лет полноценной жизни. Между тем сейчас, согласно классификации ВОЗ, пожилой возраст наступает уже в 60 лет.

Одним из первых о преждевременном старении заговорил физиолог Илья Мечников. Он считал этот процесс результатом интоксикации продуктами обмена бактерий. Ослабленный иммунитет теряет способность эффективно выводить токсины, что провоцирует угасание жизненно важных функций.

Исследования профессора иммунологии Клаудио Франчески привели к появлению теории «воспалительного старения». Согласно ей, накопившийся биологический мусор, стрессы, нарушение обмена веществ провоцируют хронические воспалительные процессы. А они в свою очередь приводят к возраст-ассоциированным заболеваниям - атеросклерозу, сахарному диабету, онкологии, деменции и другим.

Фундаментальная идея старения – накопление повреждений на клеточном уровне – подтверждает, что оно имеет общую генетическую природу с хроническими недугами. Но если человечество научится рационально использовать свои ресурсы, станет возможно если не увеличить продолжительность жизни, то продлить ее активный период.

Факт №2. Продолжительность жизни постоянно увеличивается



По данным Всемирной организации здравоохранения за последние два десятилетия продолжительность жизни выросла с 67 до 73 лет. И это не предел – ожидается, что к 2050 году численность населения старше 60 лет удвоится. В то же время период молодости в целом остается неизменным. То есть дополнительные годы большинство проживает в ухудшенном состоянии здоровья.

Кроме того, заболевания, которые раньше были характерны для пожилых пациентов, сейчас дебютируют раньше. К ним относятся сердечно-сосудистые патологии, диабет, болезнь Альцеймера и другие формы деменции. При этом они не являются нормальным состоянием старения и, согласно докладу ВОЗ «Об основных причинах смертности за период с 2000 по 2019 годы», входят в десятку ведущих причин смертности во всем мире.

Дело в том, что активное долголетие только на 25% зависит от генетики, ключевую роль играют образ жизни и возможности медицины. И если современная наука шагнула далеко вперед, то условия жизни изменились не в лучшую сторону. Постоянный стресс, гиподинамия, недостаток сна, несбалансированное питание – основные проблемы человечества, способствующие патологическому старению.

Хорошая новость заключается в том, что с этим можно бороться. Увеличить период молодости помогут осознанный подход к своему здоровью, профилактика и своевременное лечение заболеваний.

Факт №3. Биологический возраст можно определить по анализу крови



Отсутствие морщин и подтянутая фигура являются только внешними признаками молодости, истинный биологический возраст по ним определить невозможно. Для этого разработана целая система биомаркеров старения. Сюда входит общее состояние здоровья, антропометрические показатели (гибкость тела и сила мышц, индекс массы тела), состояние нервной системы (память, внимание, настроение), биохимические параметры (содержание метаболитов в крови и моче).

Но сейчас ученые делают ставку на молекулярно-генетические биомаркеры, в частности, метилирование ДНК. Это относительно новый и пока не везде доступный анализ крови. Он позволяет с высокой точностью определить соотношение хронологического и биологического возраста, оценить риск развития определенных болезней и смертности от различных причин.

Результаты исследования позволяют индивидуально подобрать наиболее эффективные способы замедления процессов старения и продления активного долголетия.

Факт №4. Функция омоложения заложена в организме



Исследования биохимика Кристиана де Дюва и молекулярного биолога Ёсинори Осуми стали знаковыми для антивозрастной медицины. Первый открыл аутофагию, а второй доказал, что ее можно контролировать, за что оба получили Нобелевскую премию.

В процессе жизнедеятельности клетки появляются отходы – поврежденные частицы, токсины и другой биомусор. Чтобы избежать засорения организма, клетка поедает его, перерабатывая в энергию и строительные материалы для обновления. Этот механизм и получил название аутофагия, что с греческого переводится как «поедать себя».

Процесс также позволяет бороться с инфекциями, воспалительными процессами и способствует очищению и естественному омоложению. Клетки сами решают, когда запускать аутофагию, а в некоторых она генетически отключена. Но уже есть подтвержденные исследованиями рекомендации по питанию и здоровому образу жизни, стимулирующие этот механизм.

Факт №5. Небольшой стресс полезен для организма



Хронический стресс опасен для здоровья, но в умеренных количествах тонизирует организм и способствует аутофагии. К полезному стрессу относится сокращение калорийности рациона на 10-20%. Это не означает, что нужно изнурять себя строгими диетами, достаточно есть больше овощей, фруктов, орехов и снизить потребление животных жиров и быстрых углеводов.

При этом важно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным. Доказано, что геропротективыным свойством обладает и интервальное голодание, при котором человек не ест в течение 8-16 часов в сутки.

Аутофагию стимулируют и физические нагрузки. Упражнения на выносливость снижают концентрацию инсулина. 20-минутная тренировка с отягощениями и 30 минут ходьбы три раза в неделю в течение 12 недель улучшают резистентность организма к инсулину у пожилых женщин в возрасте 70-80 лет.

Доказано, что движение влияет на работу мозга. В теле человека содержится более 90 миллиардов нейронов, из них к двигательным относятся две трети. Каждый раз, когда мы занимаемся спортом, в мозге выстраиваются новые нейронные связи. Кроме того, скелетные мышцы во время интенсивной работы вырабатывают миокины – вещества, борющиеся с воспалительными процессами. Которые, как мы помним, являются одной из основных причин клеточного изнашивания.

Факт №6. Продлить молодость помогают природные геропротекторы



Вещества, позволяющие отсрочить старение и увеличить продолжительность жизни, содержатся во многих растениях. Насчитывается несколько десятков тысяч таких природных соединений. Изучены далеко не все, но на сегодняшний день считается, что наибольшей геропротекторной активностью обладают терпены. Они содержатся в компонентах эфирных масел из овощей, фруктов и пряностей, различных частей хвойных деревьев. Например, пихта сибирская содержит более 300 терпенов и терпеноидов. Именно они защищают деревья от негативного воздействия окружающей среды, сохраняют равновесие внутренних систем, благодаря чему хвойники живут по нескольку тысяч лет.

В 2021 году ученые сделали важное открытие - доказали, что терпены способны запускать аутофагию в организме человека. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам они замедляют развитие возрастных изменений, снижают уровень повреждения белков и ДНК, улучшают обмен жиров и углеводов. Терпены уже применяются в медицине – в составе комплексной при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ и даже онкологии.

Факт №7. Умственная деятельность способствует активному долголетию



Качество жизни напрямую зависит от работы головного мозга, а если быть точнее, от нейронов. Они дают импульс всем процессам, происходящим в организме, нашим эмоциям и действиям.

Доказано, что умеренная физическая нагрузка, обучение, занятие любимым делом являются эффективной тренировкой мозга. Она способствует образованию новых нейронных связей, укрепляет память и внимание. Недавние исследования показали, что омолаживающие действие на нейроны оказывают и терпены. Биологические вещества очищают клетки и являются средством для профилактики нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера, старческую деменцию, болезнь Паркинсона.