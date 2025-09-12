Мистер Гро… feat. Amalgama «Призрачный лес» (интернет-сингл)

Мистер Гро… feat. Amalgama «Призрачный лес» (интернет-сингл)

Исполнитель: Мистер Гро… feat. Amalgama, Название: «Призрачный лес», Стиль: хард-рок; Год: 2025

Красноярская группа «Мистер Гро» меняет стили, как перчатки. Логично было бы напророчить обилие дуэтов для такого всеядного коллектива. Но, вероятно, лидер команды Андрей Сковородников все же избирателен и не разменивается на случайные тандемы. В результате, когда «Мистер Гро...» все же решились на коллаборацию с группой Amalgama, получилось нечто сенсационное.

«Эта песня мне очень запала в душу. В ней есть магия, признается лидер группы Amalgama Влад Ивойлов. - Она создаётся сочетанием двух типов вокалов, интересной и неизбитой структурой. Но главное: в песне поётся вроде бы и о незаметном в повседневной жизни, а на самом деле о самом важном и значимом - о переходе в вечность и о том, когда стоишь на грани этого перехода. И вот по сравнению с этим все мирские заботы вместе взятые - это ничто».

Тяжелое хардовое звучание передает все перипетии общего и личного Апокалипсиса. А сочетание высокого голоса и гроула наглядно маркирует сам момент перехода в инобытие. Речитатив не обещает усопшему легкой посмертной участи. Оформление сингла с почти неотличимыми друг от друга деревьями и небоскребами наглядно показывает, насколько призрачной может быть граница между грехом и добродетелью.

