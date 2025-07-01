«Торба-на-круче» научила поклонников двум главным словам

Концерт группы «Торбы-на-круче» состоялся в «Мумий Тролль Music Bar» 27 июня 2025 года

Своими июньскими концертами гости из Питера традиционно открывают дверь лето. Однако самое желанное время года в этом году выдалось недружелюбным и промозглым. Таким же парадоксальным выдался и концерт «Торбы», ставший одним из самых непредсказуемых в истории коллектива.

Музыкантов встречали громогласно и восторженно, как героев спорта. Зал искупал их в овациях, когда они не взяли еще ни одного аккорда. А уж когда «Торба-на-круче» заиграла первую песню «Сигарет нет», зрители дружно подняли над головами белые ленточки и принялись ими размахивать в такт.

Необычные флешмобы были подготовлены и для других песен. Под «Утро на травах» публика, как по команде вооружилась букетиками полевых цветов. Мало того, что это было красиво, так еще и аромат стоял в зале потрясающий, а недавно отпраздновавший день рождения мультинструменталист команды Артем Беспалов усилил ощущение естественной среды, сыграв перед этой песней красивое соло на деревянной флейте. Лидер «Торбы» Макс Иванов тоже оценил запахи, признавшись, что под них ему сразу хочется сойти где-то га дальней станции или, по крайней мере, улететь.

Совместных полетов тоже хватало — чего только стоила песня «Космос впереди», в которой Макс Иванов казался капитаном межпланетного корабля, а все остальные гости «Мумий Тролль Music Bar» - его командой. Члены экипажа, правильно оценив значимость момента, развернули перед сценой огромное полотнище с надписью «КОСМОС ВПЕРЕДИ». Макс Иванов подтвердил, что именно эти два слова являются самыми главными в наше жизни.

«Торба-на-круче» не только пронзала своим ураганным саундом небеса, но и периодически опускалась в бездонные глубины самых сокровенных человеческих чувств. Морских песен в ее программе тоже хватало - «Цунами», «Привет, Элизабет» и «Океан» (во время которого зрители почувствовали себя на дне морском, потому что над ними плыли светящиеся медузы).

«Такой контрастной программы мы не играли давно!» - радовался Макс Иванов. Это касалось и вольных путешествий по временам года, потому что в программе, несмотря на июнь, оказалось и немало зимних песен - «Ждать зимы», «Друг» и др. Любители ранней «Торбы», безусловно, порадовались таким песням, как «Каннибалист», «Исключение» и «Ностальжи». А тем, кто всегда держит руку на пульсе, Макс Иванов в скором времени пообещал скоро новый альбом, который уже сведен и отправлен на мастеринг, поэтому, скорее всего, выйдет до конца года.

Сверх основной программы «Торба-на-круче» сыграла на бис «С тобой» и «Криминальную». Но отпускать музыкантов публика даже не думала, поэтому Макс Иванов, махнув рукой, спел вне всяких планов еще и «Пока, целую, снишься»... И этот концерт заслущивал того, чтобы время от времени являться в самых прекрасных снах.