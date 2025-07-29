Дело Эпштейна образца 2025 года может положить конец политической карьере Трампа

Современный этап дела Эпштейна стартовал 5 июня 2025 года, когда Илон Маск после ссоры с Трампом рассказал, что Трамп фигурирует в деле о растлении несовершеннолетних. Почему в американском обществе невозможно «закрыть» дело Эпштейна?

Дело Эпштейна официально началось при президенте Джордже Буше-младшем более 20 лет назад - в марте 2005 года после заявления в полицию женщины о совращении ее 14-летней падчерицы предпринимателем миллионером Джеффри Эпштейном.

Тогда же было установлено, что Эпштейн обеспечивал девушками влиятельных людей. И одновременно собирал на этих людей компромат.

В июне 2008 года Эпштейн признал вину к склонению женщин к занятию проституцией и был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Отсидев 13 месяцев в тюрьме, был досрочно выпущен на свободу.

6 июля 2019 года при президенте Трампе Эпштейн был вновь арестован за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

10 августа 2019 года при президенте Трампе по официальному заключению Эпштейн в камере тюрьмы покончил с собой.

Адвокаты Эпштейна и привлеченный ими судмедэксперт считали, что Эпштейн не повесился, а был удушен. Тем более, что камера видеонаблюдения перед камерой его содержания была отключена перед смертью.

Трамп тогда же после смерти Эпштейна намекал, что Клинтон был заинтересован в смерти сексуального преступника. А также то, что Клинтон 28 раз летал на остров к Эпштейну для любовных утех (то же самое Трамп повторяет в настоящее время).

Современный этап дела Эпштейна стартовал 5 июня 2025 года, когда Илон Маск после ссоры с Трампом (из-за принятия «большого прекрасного закона» Трампа о сокращении федеральных расходов и продлении налоговых льгот) рассказал, что Трамп фигурирует в деле о растлении несовершеннолетних Эпштейном.

И, более того, именно тогда Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице–президента Вэнса!

А Вэнса к Трампу привёл Питер Тиль – один из лидеров Кремниевой долины. По его же совету Трамп назначил венчерного инвестора Тиля своим вице–президентом.

27 июля 2025 года «Дэйли мэйл» сообщила, что осужденная за торговлю несовершеннолетними девочками сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл может рассказать о встрече Трампа с 14–летней жертвой Эпштейна.

Почему в американском обществе невозможно «закрыть» дело Эпштейна?

В статье Цзя Линн Ян в «Нью-Йорк таймс» «Консервативный крестовый поход, который затрагивает гораздо больше, чем Эпштейн» (25.07.2025) говорится:

«Длительная история одержимости правых проблемой торговли детьми означает, что Трампу будет непросто заставить эту историю исчезнуть».

«Среди американских правых нет ни одной идеи, которая была бы столь же важна, как стремление спасти детей от сексуального насилия.

Причинение вреда детям – центральная тема «Пиццагейта» – конспирологической теории, которая начала распространяться после выборов 2016 года о том, что Хиллари Клинтон руководила сетью секс-торговли детьми из подвала пиццерии в Вашингтоне. Это – высший уровень обвинений последователей QAnon, которые считают, что миллионы детей пропадают без вести, а их тела используются для производства наркотика, которым наслаждается элита.

Эту одержимость можно встретить и ближе к мейнстриму. Консервативные активисты разжигают опасения, что трансгендерные взрослые «готовят» детей к насилию. Летом 2023 года фильм «Звук свободы» — триллер о самоуверенном федеральном агенте, спасающем детей от сексуальной эксплуатации, — стал хитом, поддержанным преданными консервативными фанатами.

А теперь еще и грандиозный скандал вокруг Джеффри Эпштейна».

В отличие от QAnon или «Пиццагейта» развратные действия Эпштейна в отношении несовершеннолетних были доказаны в суде еще в 2008 году. Теории о его связях с влиятельными фигурами, а также история его преступлений годами служили пищей для правых СМИ. Теперь же настойчивые заявления Трампа о том, что всё это «мистификация», встречают недоверчивый гнев сторонников MAGA. Опросы показывают, что это редкий случай, когда сторонники Трампа порывают с президентом.

«Господин президент, да, нам всё ещё не всё равно про Эпштейна, — недавно написала актриса Розанна Барр на сайте X в порыве разочарования нежеланием Министерства юстиции публиковать новые документы об Эпштейне. — Разве бывает время, когда можно не беспокоиться о торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации? Читайте чёртову комнату».

«Это бинарный выбор: стоять на своём и одновременно заявлять, что у нас не должно быть никакого убежища для торговцев детьми, — заявил правый активист Бенни Джонсон в недавнем выпуске своего подкаста. — И если вы потворствуете грабителям детей, добавил он, «то вы заслуживаете того, чтобы ваша жизнь была разрушена, и мы не отступим от этого».

Пока что отступают только лидеры республиканцев, напуганные бунтом внутри партии. «Висячие кусочки красного мяса больше не удовлетворяют, — предупредила на этой неделе в программе X конгрессмен Марджори Тейлор Грин, республиканка из Джорджии. — Им нужен весь ужин со стейком».

На следующий день спикер Майк Джонсон досрочно завершил заседание Палаты представителей, чтобы избежать голосования по делу Эпштейна.

Но почему электорат Республиканской партии так зациклен на проблеме сексуального насилия над детьми — независимо от того, является ли обвиняемый реальным финансистом из Нью-Йорка или воображаемой группой заговорщиков, работающих в подвале пиццерии?

Историки подметили закономерность, наблюдавшуюся на протяжении веков в американской жизни: когда меняется роль женщин в обществе, вскоре возникает моральная паника по поводу детей. Озабоченность положением детей, как правило, усиливается не свидетельствами растущего вреда, а более широкими культурными тенденциями. Дети становятся носителем наших тревог по поводу перемен, которые мы не можем контролировать, и неопределённого будущего.

Именно левые политики более 100 лет назад впервые обозначили проблему сексуального насилия над детьми, но консерваторы так долго использовали эту проблему для демонстрации собственной морали, что она стала центральным элементом их мировоззрения. Они используют её, чтобы превратить своих врагов в чудовищ.

Неоспоримая моральная причина



Паника вокруг защиты детей оставила глубокий след в Америке. Законы о детском труде, законы о борьбе с торговлей людьми и, в какой-то степени, даже само понятие детства — всё это результат этой паники.

Первая волна индустриализации пришла в Америку в ответ на индустриализацию, которая взорвала американские семьи. На протяжении большей части XIX века матери, отцы и дети работали вместе дома, производя необходимое для выживания, в то время как многие специализированные ремесла — кузнечное и плотницкое дело — были семейным делом. По словам социолога Вивианы А. Зелизер в её влиятельном историческом труде «Оценка бесценного ребёнка», детей ценили в первую очередь за их вклад в развитие семьи.

Но с развитием фабрик и финансовой сферы мужчины начали покидать свои дома ради оплачиваемой работы в городах, в то время как женщины оставались дома. Домашняя жизнь возвысилась до совершенно иного уровня. Дети стали предметом политической озабоченности. Христианские феминистки добились поддержки идеи превращения детей в высокозащищённый класс, невинных созданий, от которых больше не ожидалось никакой продуктивной деятельности.

Родилось неоспоримое моральное дело. Теперь, когда дети стали синонимом невинности, их защита также стала крестовым походом, который можно было использовать как в благих, так и в циничных целях.

«На рубеже XX века феминистское движение стало гораздо более организованным. Женщины очень активны. Они очень обеспокоены правом голоса. Их также беспокоят права обычных женщин, и вскоре они обнаруживают, что обычные девочки часто подвергаются жестокому обращению, — сказал Филип Дженкинс, профессор истории в Университете Бэйлора. — Это целое открытие в области сексуального насилия».

Насилие над детьми было реальностью и допускалось законом. Разоблачая сети, занимающиеся детской проституцией в американских городах, феминистки успешно боролись за повышение возраста согласия во многих частях страны, который составлял 12 лет, а в некоторых штатах он был ещё ниже, включая Делавэр, где он составлял 7 лет. Феминистки боролись за повышение этого возраста до 16 лет.

Но социальные реформаторы и газеты также разжигали ажиотаж, распространя сенсационные истории о сексуальной торговле детьми, совершаемой иммигрантами, утверждая, что девочек похищают прямо с улиц и продают в проституцию влиятельные синдикаты. Мания вокруг «белого рабства», как его называли, привела к принятию первого в стране федерального закона о борьбе с торговлей людьми – Закона Манна, который запрещал перевозку женщин через границы штатов «в целях проституции, разврата или любой другой аморальной цели». (Этот закон до сих пор активно пересматривается, и последний раз это было во время процесса над Шоном Комбсом, когда он стал источником единственных обвинительных приговоров, которые прокурорам удалось выбить из присяжных.)

Великая депрессия и Вторая мировая война ознаменовали начало новой эпохи внутренних потрясений: десятилетие нестабильности в работе мужчин завершилось выходом на военную службу более шести миллионов женщин. Впервые и в единственный раз федеральное правительство открыло финансируемые государством детские сады.

Как по команде, Америку охватила очередная сексуальная паника. Дж. Эдгар Гувер, директор ФБР воспользовался заголовками о похищениях детей, чтобы начать войну против сексуальных преступников, что одновременно стало гомофобной чисткой американской жизни.

Поводов для политической реакции было ещё больше. В 1961 году работало около 37 процентов женщин. К 1980 году эта цифра превысила половину. Второй раз за столетие структура типичной американской семьи претерпевала серьёзные изменения. Новое поколение феминисток увидело в этом прогресс. Христианские консерваторы, однако, считали ужасающим тот факт, что женщины с маленькими детьми нанимают нянь для присмотра за своими младенцами и малышами, пока они работают.

Паника, вызванная сексуальным насилием, последовавшая в 1980-х годах, затмила всё, что было до этого. Она стала мейнстримным культурным явлением, усиленным не только евангельскими христианами, но и феминистками, выступавшими против порнографии.

Позже, получив название «сатанинской паники», по всей стране всплыл ряд сомнительных сообщений о том, что в детских садах работают члены тайных сатанинских культов, которые совершают насилие над детьми. В самом печально известном случае сотни детей в детском саду в Манхэттен-Бич в Южной Калифорнии заявили, что подвергались насилию во время сатанинских обрядов, что привело к одному из самых долгих и дорогостоящих судебных процессов в истории Америки. Это дело, как и многие другие, развалилось после того, как стало ясно, что маленьких детей принуждают к даче ложных показаний благонамеренные взрослые, стремящиеся доказать свои пугающие догадки. Тем не менее, сотни американцев, многие из которых были геями, лишились жизни из-за этих ложных обвинений.

Когда реальность ломается



Более поздние теории заговора, такие как «Пиццагейт» и затем QAnon, можно рассматривать как возрождение сатанинской паники. Во время пандемии COVID-19 эти маргинальные теории переросли в массовое движение, как раз когда американская экономика пережила очередной шок для системы.

Из-за того, что детей перевели на дистанционное обучение, а детские сады закрылись, около 20 миллионов женщин ушли с работы, часто чтобы заполнить пробелы в уходе за детьми. Служащим разрешили работать из дома. Когда столько матерей, отцов и детей вернулись домой, казалось, что часы ненадолго вернулись в доиндустриальный XIX век.

В это время изоляции, страха и предчувствий многие американцы заблудились в лабиринтах QAnon. Возможно, наиболее заметными экстремистами были мужчины, но рядовые члены QAnon состоят из миллионов обычных женщин из всех слоёв общества, объединённых общей целью – защитой детей. Женщины, мотивированные QAnon, присутствовали на беспорядках 6 января, две из них погибли. Проект Мэрилендского университета по отслеживанию радикализации, проводимой QAnon, показал, что у 83% женщин, совершивших преступления во имя теории заговора, были дети, подвергшиеся насилию со стороны партнёра или члена семьи.

Движение QAnon уже не привлекает сторонников в интернете, как раньше. Но это почти не имеет значения. История, которая всегда была важнее всего для его последователей, заключалась в том, что Трамп был единственным, кто мог спасти мир от элитной клики сатанинских педофилов. И эта история сохранила всю свою силу, подпитывая безумие Эпштейна.

Эксперты по теориям заговора часто отмечают, что люди порывают с реальностью, когда она порывает с ними. Америка стала свидетелем беспрецедентного количества скандалов, связанных с сексуальным насилием, в высших эшелонах американского общества: от Римско-католической церкви до Билла Клинтона, Билла Косби, Харви Вайнштейна, мистера Комбса и мистера Эпштейна. Более того, одни из самых разочарованных американцев — это матери, обязанные защищать своих детей, которые видят вокруг себя примеры неправомерных действий элиты, которые правительство никак не сдерживает.

Матери особенно восприимчивы к теориям заговора из-за того, что испытывают сильное давление, связанное с необходимостью обеспечить безопасность своих детей, утверждают Миа Блум и София Москаленко в книге «Пастели и педофилы: взгляд изнутри на QAnon». Эти матери быстро понимают, что это невозможно.

Угрозы безопасности детей в американской жизни реальны и широко распространены. Книга Джонатана Хайдта об опасностях социальных сетей уже несколько месяцев занимает место в списке бестселлеров, убеждая родителей в том, что влиятельным компаниям нельзя доверять защиту своих детей в интернете. Тренировки по стрельбе начинаются ещё в дошкольном учреждении. Чаще всего против запрета мобильных телефонов в школах выступают родители, которые хотят постоянно следить за своими детьми.

Основанное непосредственно на популярности QAnon, дело Эпштейна представляет собой вершину всего, что было до этого. И оно вносит новый элемент.

История Эпштейна, в которой фигурируют вполне реальные влиятельные люди, сочетает в себе американскую традицию сексуальной паники с современным отвращением к власть имущим. Ярость американской общественности накапливалась десятилетиями, пополнив список преступлений элиты, таких как войны в Ираке и Афганистане, спасение банков во время финансового кризиса и развал системы здравоохранения. Неудивительно, что одержимость Эпштейном, похоже, не имеет выключателя.

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Дело Эпштейна образца 2025 года может положить конец президентству Трампа. Но лидерам Кремниевой долины это не мешает решать свои политические и экономические проблемы.

Их ставленник Вэнс продолжит начатое дело «вытаскивания Америки из стагнации» (по образному выражению Тиля) и гонке технологий XXI века.