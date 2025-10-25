Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов

12:22 25.10.2025

Урегулирование российско-украинского конфликта состоит «всего из нескольких элементов», сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Один из них — гарантии безопасности для Украины, пояснил он. «Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины"»,— добавил Дмитриев в интервью Fox News, пишет «Коммерсант».

«Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта»,— продолжил спецпредставитель.

Третьим элементом он назвал «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

По словам Кирилла Дмитриева, понимание того, как решить перечисленные вопросы дипломатическим путем, позволит завершить боевые действия в «достаточно короткие» сроки. Он также отметил, что издержки российской стороны из-за конфликта не сравнимы с вопросами безопасности страны. «Какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России», — сказал спецпредставитель президента.

Ранее в интервью CNN Дмитриев предположил, что Россия и Украина «близки к дипломатической договоренности» о мире.

«Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение … Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности»,— сказал он.