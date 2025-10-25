Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
Урегулирование российско-украинского конфликта состоит «всего из нескольких элементов», сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Один из них — гарантии безопасности для Украины, пояснил он. «Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины"»,— добавил Дмитриев в интервью Fox News, пишет «Коммерсант».
«Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта»,— продолжил спецпредставитель.
Третьим элементом он назвал «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».
По словам Кирилла Дмитриева, понимание того, как решить перечисленные вопросы дипломатическим путем, позволит завершить боевые действия в «достаточно короткие» сроки. Он также отметил, что издержки российской стороны из-за конфликта не сравнимы с вопросами безопасности страны. «Какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России», — сказал спецпредставитель президента.
Ранее в интервью CNN Дмитриев предположил, что Россия и Украина «близки к дипломатической договоренности» о мире.
«Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение … Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности»,— сказал он.
А где же все эти пресловутые первопричины СВО ? Почему о них Дмитриев ничего не говорит ? Почему не говорит о заявленных территориальных претензиях к Украине ? Видимо, господин Дмитриев не в курсе дела. А раз так, то какого черта он в США поехал ?
"Гость: Нет
Святой А.Невский нас совсем другому учил"
---
Вообщем так. Отец Александра Невского, великий князь Владимирский Ярослава Всеволодович, ярлык или разрешение на княжество
получил из Орды. Сам Александр Невский исправно служил Орде. Насчитывается не менее 6 поездок Александра Невского в Орду: 1248-1249 - первая поездка князя Александра в Сарай-Бату (Ак-Орду) и Каракорум (Монголия) по вызовам хана Батыя и великой ханши Огул-Каймиш. Поездки князей к ханам Золотой Орды диктовались двумя важнейшими задачами: получение ярлыка на Великое Княжение и выплата дани. Т.е. Александра Невского также получил получил ярлык на великое княжение от Орды. Русь входила в состав Орды. Вплоть до 15-го века.
В случае заморозки конфликта необходимо присутствие российских войск на всей территории Украины для контроля выполнения договоренностей. А иначе этот договор будет пшиком, Украина его будет нарушать сразу после подписания.
Уважаемые гости президента РФ и мэра Москвы с юга, толпа ценных и не заменимых иностранных специалистов устроили битву лопатами и дорожными знаками в ЖК «Прокшино» в столице, минимум трое пострадавших. Они не поделили подконтрольную территорию с которой кормятся. Полиция и Росгвардия выехали на место и провели выборочные задержания дебоширов. После проведения разъяснительной работы все будет отпущены.
Святой А.Невский нас совсем другому учил.