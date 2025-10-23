В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков

В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами, которые не носят платок или другой аксессуар, покрывающий голову. Об этом заявил помощник главы региона Рамзана Кадырова, первый замминистра республики по делам молодежи Амир Сугаипов в беседе с ИА «Чечня сегодня».

По словам чиновника, женщины, покрывающие голову, «выглядят достойнее и красивее с точки зрения эстетики, религии и чеченских традиций». При этом Сугаипов отметил, что речь идет не о хиджабе, а «о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», в частности платке или повязке для головы, пишет Газета.RU.

Помощник главы Чечни добавил, что с теми девушками, кто не будет прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы.

«С теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями. Мы переживаем и заботимся о наших сестрах. Все это начато исключительно ради их блага. Да, есть те, кто не сразу понимает, но наша цель — донести до них позицию в доброжелательном ключе», — сказал Сугаипов.

  1. 24.10.2025, 05:54
    Гость: Наталия

    А что вы хотите, это их традиционные ценности, за которые так ратует наша власть. Зато там с рождаемостью всё в порядке (полагаю). Это тоже в разрезе с генеральной линией

  2. 24.10.2025, 05:00
    Гость: и что?

    и поэтому какие то чинуши будут теперь указывать тем на ком они паразитируют как им одеваться?

  3. 24.10.2025, 04:59
    Гость: конституция? а что это такое?

    "Все это начато исключительно ради их блага" - как это знакомо, "для вашего блага и безопасности мы вас посадим и оштрафуем"

  4. 24.10.2025, 04:57
    Гость: А проблема-то много сложнее

    Чеченская девушка/женщина или вообще любая девушка/женщина на территории Чечни - она гражданка какой страны: Российской Федерации или Чеченской республики (субъекта РФ)? В законодательстве РФ нет никаких ограничений для женщин в плане ношения платков, верно? И любая женщина на "разъяснительной беседе" с чиновником типа Амира Сугаипова может объяснить ему, что в своём поведении и внешнем виде руководствуется законодательством своей страны - Российской Федерации - и таким образом культурно послать его "в сад". Нет? РФ и Чеченская республика - это разные страны с разными законодательствами и с разными правами граждан?
    //По словам чиновника, женщины, покрывающие голову, «выглядят достойнее и красивее с точки зрения эстетики, религии и чеченских традиций»//
    Ну, так это по мнению чиновника. А по моему мнению молодая девушка, идущая летящей походкой с развивающимися на ветру волосами - прекрасна! Эй, чиновник, с чего ты решил, что твоё мнение об эстетике важнее/весомее моего?
    Идем дальше - "с точки зрения религии". Почему женщину в светском государстве должна волновать точка зрения религии? Чеченская женщина не может быть атеисткой? Каким законом это установлено?
    Ну, и наконец - "с точки зрения... чеченских традиций". Каким законом РФ устанавливается обязательность соблюдения на территории РФ национальных традиций народов РФ? Нет такого - кто хочет, тот соблюдает, дело добровольное.
    Гражданин РФ подчиняется только законам РФ, а всех остальных посылает "в сад"! Вперёд, девчонки:)

  5. 24.10.2025, 04:28
    Гость: Имрек

    "Простоволосая" имело негативную окраску в русском языке и русской культуре. Без платка (головного убора) ходили только мелкие девчонки. А потом грянула революция, колонтаи с суфарджистками. Сто тыщ подруг на трактора(с).

