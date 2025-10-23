В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков

23:24 23.10.2025

В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами, которые не носят платок или другой аксессуар, покрывающий голову. Об этом заявил помощник главы региона Рамзана Кадырова, первый замминистра республики по делам молодежи Амир Сугаипов в беседе с ИА «Чечня сегодня».

По словам чиновника, женщины, покрывающие голову, «выглядят достойнее и красивее с точки зрения эстетики, религии и чеченских традиций». При этом Сугаипов отметил, что речь идет не о хиджабе, а «о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», в частности платке или повязке для головы, пишет Газета.RU.

Помощник главы Чечни добавил, что с теми девушками, кто не будет прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы.

«С теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями. Мы переживаем и заботимся о наших сестрах. Все это начато исключительно ради их блага. Да, есть те, кто не сразу понимает, но наша цель — донести до них позицию в доброжелательном ключе», — сказал Сугаипов.