Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk

12:12 18.10.2025

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что конфликт на Украине можно разрешить без использования ракет Tomahawk, отметив, что российский лидер Владимир Путин настроен на мир. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Я действительно верю, что это будет сделано [конфликт урегулирован], у меня вчера был очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он хочет этого», – цитируют Трампа «Ведомости».

Трамп подчеркнул, что не говорил бы в таком ключе, если бы думал иначе.

«Надеюсь, им [Украине] это не понадобится. Надеюсь, нам удастся закончить войну, не думая о Tomahawk», – сказал Трамп.

Трамп также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США.

«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину. Мы, знаете, много им дали. Сейчас у нас иная ситуация. Мы посылаем это в Европейский союз. Они за это платят и тому подобное, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Понимаете, нам нужны Tomahawk», – сказал он.

Трамп отметил, что одной из причин стремления Вашингтона к завершению конфликта является сложность предоставления значительного объема мощного оружия Украине. Кроме того, применение подобных ракет приведет к эскалации.