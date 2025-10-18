Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk

Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что конфликт на Украине можно разрешить без использования ракет Tomahawk, отметив, что российский лидер Владимир Путин настроен на мир. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Я действительно верю, что это будет сделано [конфликт урегулирован], у меня вчера был очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он хочет этого», – цитируют Трампа «Ведомости».

Трамп подчеркнул, что не говорил бы в таком ключе, если бы думал иначе.

«Надеюсь, им [Украине] это не понадобится. Надеюсь, нам удастся закончить войну, не думая о Tomahawk», – сказал Трамп.

Трамп также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США.

«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину. Мы, знаете, много им дали. Сейчас у нас иная ситуация. Мы посылаем это в Европейский союз. Они за это платят и тому подобное, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Понимаете, нам нужны Tomahawk», – сказал он.

Трамп отметил, что одной из причин стремления Вашингтона к завершению конфликта является сложность предоставления значительного объема мощного оружия Украине. Кроме того, применение подобных ракет приведет к эскалации.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2025, 15:09
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Как ,Трамп ,будет общаться с Кремлевским гением,и гений с Трампом,в Будапеште ,когда они оба понимают ,что друг друга стоят?
    .
    А стало быть, есть третья сторона ,которую ,понимаю оба гения .

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Перемирие между Израилем и ХАМАС ни Израиль, ни ХАМАС не подписали — но Трампу плевать
Суд изъял у экс-судьи Верховного суда РФ Момотова активы на 9 млрд рублей
Геополитика без «красных линий»
Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором
Избранное
Российские военнослужащие продолжают строить БАМ-2
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Октябрь начинается с призыва. Что ждет будущих солдат этой осенью?
Manimal «Purgatorio»
Сказки Велеса «Трудный путь» (интернет-сингл)
«Сегодня Кудрин в Тель-Авиве, а завтра – в Москве, в Совете Федерации. Это вообще как?»
Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
«Калинов мост», 3 апреля, ДК им. Горбунова
«Полезный идиот» и «день дурака» в Грузии
«Ария» и ее поклонники проявили героизм на корабле
Тоскарабочегокласса feat. Я. СГОРЕЛ. ДВАЖДЫ «И наплевать» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации