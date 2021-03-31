Ковид-годовщина
Коронабесие, начавшееся год назад, создало невыносимые условия жизнедеятельности для людей: маски и перчатки на улице, QR-коды при выходе из дома и при перемещении на работу, удалёнка на работе и процесс под названием «обучение» в режиме онлайн. Только дома, в заточении создавалась как бы «комфортная» для человека среда: сиди дома и на улицу не высовывайся.
2020-ый год у нас практически «украли» из жизни. Для чего? Чтобы спасти от эпидемии? Или чтобы приучить к новым форматам практик: сидеть в заточении, не общаться, не собираться на массовые мероприятия? Опробовать сервисы и платформы для тотальной цифровизации образования и медицины?
Парад вакцин, как на базаре – выбирай на любой вкус от разного производителя. А есть ли точный ответ, спасают ли на 100% прививки от коронавируса? Если да, то на какой срок сохраняется иммунитет от заражения? Почему вакцинация началась задолго до срока полного исследования влияния лекарства на организм человека? А отложенный эффект и последствия, если они возникнут через несколько лет? Кто за это будет нести ответственность и оплачивать лечение людей, если потребуется?
И потом, статистика показывает, что болеют особо тяжело люди с уже имеющимися патологиями. Так, может быть, лечить людей с астмой заранее, а не допускать ситуации, когда человек хронически болен, а потом получается, что тяжело болеет и даже умирает от как бы ковида?
И пневмония в прошлом году оказалась, по мысли чиновников от здравоохранения, исключительно ковидной. Это же фактически Нобелевка!
И грипп куда-то исчез, равно как и другие вирусные инфекции? Так, может быть, это резкое падение иммунитета, которое приводит к тому, что организм так тяжело борется с попавшей к нему заразой, зачастую не от самого вируса, а от сопутствующих этому обстоятельств? И бороться в первую очередь нужно не с вирусом, да ещё антибиотиками с неясной эффективностью, а за качество питания людей и улучшение социально-экономической обстановки в стране?
При этом не нагнетать истерию в медиа, которые сеют порой панику и страх, не давая ответа гражданам, что реально происходит и как им лучше всего уберечь себя от появившейся напасти.
Нет ответов на многие вопросы и через год с начала пандемии и объявления карантинов и так называемых «самоизоляций». А уже в некоторых ведомствах мерещится «третья» волна эпидемии.
Так может быть, пора ответить на многочисленные вопросы, которые остались после года нахождения в режиме эпидемиологической опасности? Или это кому-то выгодно – держать людей в стрессе и напряжении, в состоянии полной прострации и непонимания, что вообще происходит, чтобы продвигать свои корыстные планы и глобальные эксперименты?
Комментарии читателей Оставить комментарий
уже и модераторам надоел твой бесконечный графен и посейдоны с лазером Вот они и пожалели нас забанив твой очередной опус
Я обращаюсь до этих, как их, антиковидников. Или как тут давеча мне одна заявила, «Я не поклонница ковидосекты». Верю. Понимаю. Даже где-то завидую. Так вот, несектанты и ковидные атеисты, слушайте сюда.
Когда вы вляпаетесь в этот блудняк, ну когда вас чиста вирусом коронуют... Не, не! Спрашивать никто не будет, это случится без вашего желания. Так вот, вы главное не забудьте, что у вас какой-то там ОРВИ. Всё остальное напридумывали корпорации, которые хотят вас чипировать вместе с прививкой. Причём код от чипа вам не скажут. А продадут потом за сто тыщ миллиардов. Так уже делают. Об этом все «одноклассники» знают.
И когда вполне вероятно температура махнёт под сорок, то не забывайте, что это вполне нормально. Тем более у вас уже так было сто раз и нет повода для переживаний. Смысл дергаться? Аспиринчику приняли и вуаля. Можно и хлористого кальция сёрбнуть. А что «Вкус деццтва».
Когда потом станет еще хуже. Да, может быть и такое, вы главное не забудьте, что ОРВИ, он с... коварный. Или может хлористый попался просроченный? А если не дай Бог начнёте дышать через раз, то тут ничего такого нет. Бывает при ОРВИ. Вернее никогда не было, а сейчас вдруг стало. Не нужно бежать на КТ. Зачем? Пектусинчку пососёте и пройдёт. Должно пройти. Вы же помните, что нет никакого корон@вируса и это всё выдумки корпораций, которые вам хотят продать маску, антисептик и прививку. Вернее две. Наживаются падлюки. Про сатурацию даже не думайте, это всё буржуи придумали. Нет её. Привет всем!
Шокировал невежеством непроходимым
на самом деле, все уже Вскрылось.
просто масс-медиа глухо молчат как партизаны на допросе..
а кто контролирует прессу?
вот у них и надо спрашивать.
но все молчат, потому что тогда неизбежно встанет вопрос - Кто за Эту Аферу будет нести Ответ?
а призвать к ответу Кагал боятся - вот и молчат, пока не изобретут Новую Ложь.
По информации Проценко из "Коммуарки" у него от ковида умирает лишь 27%, остальные от внутрибольничной инфекции. Врачи боятся за своё место и не шумят. Проценко начал говорить и его стали замалчивать.
Ну а то что чистить воздух от заразы (в местах массового скопления людей) они не хотели, уже о многом говорит, например что зараза им была нужна. Ну и плюс деградация медицины и её кастрация (что и привело к росту внутрибольнично инфекции) сказалась на смертности.
На Западе население уже привыкло что его дурят. В РФ после перестройки народ ещё трепыхается.