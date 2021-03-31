Ковид-годовщина

Может быть, пора ответить на многочисленные вопросы, которые остались после года нахождения в режиме эпидемиологической опасности? Или это кому-то выгодно – держать людей в стрессе и напряжении, в состоянии полной прострации и непонимания, что вообще происходит

Коронабесие, начавшееся год назад, создало невыносимые условия жизнедеятельности для людей: маски и перчатки на улице, QR-коды при выходе из дома и при перемещении на работу, удалёнка на работе и процесс под названием «обучение» в режиме онлайн. Только дома, в заточении создавалась как бы «комфортная» для человека среда: сиди дома и на улицу не высовывайся.

2020-ый год у нас практически «украли» из жизни. Для чего? Чтобы спасти от эпидемии? Или чтобы приучить к новым форматам практик: сидеть в заточении, не общаться, не собираться на массовые мероприятия? Опробовать сервисы и платформы для тотальной цифровизации образования и медицины?

Парад вакцин, как на базаре – выбирай на любой вкус от разного производителя. А есть ли точный ответ, спасают ли на 100% прививки от коронавируса? Если да, то на какой срок сохраняется иммунитет от заражения? Почему вакцинация началась задолго до срока полного исследования влияния лекарства на организм человека? А отложенный эффект и последствия, если они возникнут через несколько лет? Кто за это будет нести ответственность и оплачивать лечение людей, если потребуется?

И потом, статистика показывает, что болеют особо тяжело люди с уже имеющимися патологиями. Так, может быть, лечить людей с астмой заранее, а не допускать ситуации, когда человек хронически болен, а потом получается, что тяжело болеет и даже умирает от как бы ковида?

И пневмония в прошлом году оказалась, по мысли чиновников от здравоохранения, исключительно ковидной. Это же фактически Нобелевка!

И грипп куда-то исчез, равно как и другие вирусные инфекции? Так, может быть, это резкое падение иммунитета, которое приводит к тому, что организм так тяжело борется с попавшей к нему заразой, зачастую не от самого вируса, а от сопутствующих этому обстоятельств? И бороться в первую очередь нужно не с вирусом, да ещё антибиотиками с неясной эффективностью, а за качество питания людей и улучшение социально-экономической обстановки в стране?

При этом не нагнетать истерию в медиа, которые сеют порой панику и страх, не давая ответа гражданам, что реально происходит и как им лучше всего уберечь себя от появившейся напасти.

Нет ответов на многие вопросы и через год с начала пандемии и объявления карантинов и так называемых «самоизоляций». А уже в некоторых ведомствах мерещится «третья» волна эпидемии.

Так может быть, пора ответить на многочисленные вопросы, которые остались после года нахождения в режиме эпидемиологической опасности? Или это кому-то выгодно – держать людей в стрессе и напряжении, в состоянии полной прострации и непонимания, что вообще происходит, чтобы продвигать свои корыстные планы и глобальные эксперименты?