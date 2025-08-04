Около 50 тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией
Около 50 000 бойцов ВСУ сконцентрировались в Черниговской области - в нескольких километрах от границы РФ в Брянской области. Об этом сообщает Mash, уточняя, что половину военного контингента составляют наемники из Турции, Польши и Грузии.
По данным канала, украинское командование стало накапливать резервы в этом районе вскоре после разгрома в Курской области. В населенных пунктах Городня, Корюковка и Новгород-Северский Черниговской области развернулись полевые штабы.
Российское командование, в свою очередь, укрепило группировку ВС РФ на границе с Брянской областью, усилена авиация в 150 км от границы.Только за последнюю неделю российские пограничники и десантники отразили 10 атак врага малыми группами и уничтожили 3-4 ДРГ, пишет "Российская газета".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно чего у нас ждут. Обработать район 3-х тонными бомбами и кассетными.
Что бы вместо 50,000 осталось 2..3 тысяч выживших инвалидов.
Может тебе выдать большущий мешок резаной долларовой туалетной бумаги, чтоб заткнулся и будет тебе "мирная" профессия?!
Отмотаем каменты на год(!!!) назад, про Курск: "На своей территории бить врага гораздо эффективнее!"
"Война" в условиях договорняка - дело весьма непростое!
Ты бы еще предложил "накрыть" тоннели и мосты!
У тебя инициатива одна - остаться без бандеровских зубов!
не учи старых наркоманов.