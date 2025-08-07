Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?

С 2022 года Россия тратит на статью «национальная оборона» рекордные суммы, сопоставимые с затратами Советского Союза перед его закатом. Ситуация уже даже не просто тревожная

Последние несколько лет самая засекреченная статья расходов ежегодно увеличивалась не на проценты, а в разы: с 4,7 трлн в 2022-м до 13,5 трлн в текущем (это 6,3% ВВП).

Если в процентном соотношении, то в минувшем году национальная оборона «съела» 29,4% от суммы всех бюджетных расходов, сейчас на ее долю придется свыше 32% государственных трат. Проще говоря, каждый третий рубль — «все для фронта, все для Победы».

Всех цифр и истинных трат на оборону российский обыватель никогда не узнает. По факту с учетом дополнительных расходов на безопасность, региональных выплат бойцам и семьям погибших данная статья расходов может оказаться внушительнее.

Однако пока еще Минфин публикует данные об исполнении бюджета (но на сайте ведомства «вдруг» возникли трудности к доступу данных о текущих доходах и расходах).

Нефтегазовые финансы поют романсы



И вот накануне ведомство Антона Силуанова отчиталось о ситуации за июль.

Во втором полугодии она уже вышла из разряда «бюджет серьезно штормит». С российским бюджетом — катастрофа.

В июле страна недосчиталась 27% нефтегазовых доходов: пришло 787,3 млрд рублей вместо 1,079 трлн в июне. С начала года нефть-матушка и газ-батюшка совокупно пополнили казну РФ лишь на 5,5 трлн. Потеря за семь месяцев составила 18,5%, или 1,2 трлн рублей.

Звучит, может, и не так устрашающе, но нефтегазовые доходы стоят того, чтобы заглянуть в них поглубже.

Факт первый: страна критически зависит от экспорта сырья. Факт второй: доходы от нефтегаза не ограничиваются гигантскими поступлениями за счет НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Прим. ред.) и НДД (налог на дополнительный доход. — Прим. ред.). Если присовокупить сюда прочие налоги, включая НДФЛ, то вклад нефтегаза окажется куда более существенным.

В любом случае через сырьевую иглу в госбюджет традиционно вливалось свыше 50% всех доходов. Но непосредственно в июле только главные драйверы — НДПИ и НДД — недодали почти на полтриллиона рублей. С начала года главные налоги от нефтегазового сектора просели почти на 2 трлн.

До начала СВО вклад российских экспортеров мог легко покрывать от 30% до 40% оборонных ассигнований. Сейчас же этот показатель ушел далеко за 100%. По ожиданиям Минфина, нефтегазовые доходы по итогам года должны составить 8 трлн 317 млрд рублей (3,7% ВВП). Оборонные расходы составят 6,3% ВВП (13,5 трлн).

Центробанку не победить инфляцию?



Вливания триллионов в оборонный сектор стали главным триггером для разгона инфляции. Как пояснял «НИ» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, «это идиотическая ситуация, когда Центробанк пытается погасить инфляцию, а Минфин через услугу госзаказов разбрасывает „деньги с вертолета“. Ведомству Эльвиры Набиуллиной приходится повышать ключевую ставку на эти деньги, но инфляцию это не останавливает.

«Мы так очень быстро догоним Турцию, где ключевая ставка доходила до 50%», — говорит Василий Солодков.

Да, за три года жизни с запредельной ключевой ставкой инфляцию удалось хотя бы остановить. Да и Центробанк под нажимом сделал реверанс в сторону властей, снизив «ключ» на символические 2%.

Авторы экономического тг-канала Еcworld после вчерашнего отчета Минфина добавляют:

— У финвластей не осталось законных способов заместить такой объем выпавших доходов, не вызвав серьезного усиления проинфляционных факторов. Для этого ставку нужно держать высокой и дальше. А при высокой ставке будут умирать источники налога на прибыль и НДС.

Позитивных подсценариев не остается. И выход, чтобы не допустить турецкий или иранский сценарий, только один — урезать основной источник расходов, который проявился в последние годы. Причем существенно. Больше ничего не поможет: разовые и точечные меры могут только несколько отложить (счет на кварталы) момент «перехода количества проблем в качество» — неуправляемый кризис с инфляцией и ограничениями. К сожалению.

Как пополнить бюджет?



Государство может занять деньги через облигации федерального займа (ОФЗ). Самый, казалось бы, простой и работающий инструмент. И государство его теперь активно использует. Только за первое полугодие Минфин по плану продал гособлигации на 2,8 трлн рублей.

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев в обзоре «О сбалансированной бюджетно-налоговой политике» отмечает, что произошел значительный рост расходов на обслуживание госдолга и субсидирование льготных кредитов. Совокупный объем этих трат составит 5,9 трлн. А это 14% от всех расходов федерального бюджета.

Академик Сергей Глазьев отмечает, что выплаты только на обслуживание госдолга составят 4 трлн.

Расходы федерального бюджета, зависящие от ключевой ставки в 2019–2025 гг., триллион рублей и %. Фото: ЦМАКП

Для сравнения напомним динамику трат на обслуживание госдолга в процентном соотношении:

2022 год — 5,7%;

2023 год — 7,2%;

2024 год — 9,6%;

2025 год — 14%, или 4 трлн рублей.

Такая динамика показывает, что самый быстрый прирост расходов отмечается именно по статье «выплаты по госдолгу». Темпы повышения этих трат опережают рост расходов на национальную оборону.

Что такое 4 трлн на обслуживание ОФЗ? Это 2% ВВП. Рост же ВВП в июле составил 1,4%.

«Это примерно столько, сколько тратят на проценты по госдолгу Португалия и Испания (худшая по этому показателю в Европе Греция тратит 2,5% ВВП). Для сравнения: у Германии этот показатель составляет 0,6% ВВП. Госдолг, точнее огромные процентные платежи по нему (производное от высокой ключевой ставки), становится большой проблемой для России. Если и 2026 год пройдет с высокой ключевой ставкой, то РФ может стать худшей страной в Европе по процентным платежам по госдолгу, опередив даже „самого больного человека Европы“ — Грецию», — отмечает экономист, академик Сергей Глазьев.

Эмиль Аблаев как автор обзора ЦМАКП «О сбалансированной бюджетно-налоговой политике» говорит прямо: вопрос о необходимости и дальше повышать налоги, превращая людей в новую нефть, остается открытым.

«Поскольку устойчивое финансирование долгосрочных расходов невозможно за счет временных мер или конъюнктурных поступлений, это требует структурной перестройки доходной базы. На текущем этапе эффект проведенной налоговой реформы (расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль, корректировка упрощенной системы налогообложения) позволяет покрывать прирост долгосрочных бюджетных обязательств. Тем не менее в условиях снижения долгосрочного уровня нефтегазовых доходов или нового наращивания расходов вопрос о необходимости дальнейших налоговых новаций вновь окажется на повестке», — сказано в обзоре Аблаева.

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» по годам. Фото: Минфин России

В Госдуме тоже предельно четко констатируют: рост ненефтегазовых доходов за счет повышения налоговой нагрузки оказался внушительным. По итогам года данная статья дохода составит более 30 трлн рублей за счет поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.

Нефтегаз, «приболевший» в период неблагоприятной конъюнктуры, стране уже не прежний помощник. Вся надежда — на людей. Лиха беда начало.