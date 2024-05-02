«Калинов мост» научил любить дождь и ветер

Концерт группы «Калинов мост» состоялся в клубе «16 Тонн» 27 апреля 2024 года

Музыканты первого эшелона регулярно отмечают на сцене разные весомые даты и события. Практика же показывает, что и выступления просто без повода могут быть энергетически насыщенными, создавая в зале неповторимую атмосферу всеобщего единения. Нечто подобное произошло на этот раз в «Тоннах». Из-за «ненастоящей» пятницы, которая предшествовала перенесенному рабочему дню, народу в зале было чуть меньше, чем обычно на «Калиновом мосте». Но те, кто не выбрались, потеряли действительно многое.

Дмитрий Ревякин вовлекал публику в действо с первой же песни, явно выбрав с умыслом зазывальную «Пойдем со мной». Певец властно выкликал тех, кто еще не поддался его чарам, а прожектора в клубе поддерживали этот зов, захватывая всех и каждого. На «Моей песне» над сценой воцарился уютный красный цвет, а на словах «легкая и светлая» Дмтрий Ревякин и впрямь оказался в круге белого света.

Напомнив зрителям, что это был старинный номер, он перешёл к относительно новой вещи из последнего альбома «Калинова моста» «Холсты» «На все четыре стороны». Зрители не забыли громогласно поздравить басиста Андрея Баслыка с днем рождения. «Аа, да!» - подтвердил Дмитрий Ревякин и перешёл к насыщенной партиями хрустальных клавиш Александра Владыкина «Вслед за мной», а в «Летят вороны» нашлось место и для лаконичного басового соло «новорождённого».

Вечная тема любви была веско заявлена в венчальном гимне «Конь-огонь», который сколько ни слушай, всё время будет раскрываться новыми гранями. А «Цветная» - о дождливой и ветреной весне — помогла смириться с порывами ветра, которые сопровождали многих по дороге на концерт и струями проливного дождя на обратном пути. Накатывал такой покой, что строчка «сердце бьётся ровно» в «Силькаре» воспринималась, как должное. Песне зрители аплодировали особенно долго и бурно, но Дмитрий Ревякин нетерпеливо требовал продолжения: «Дальше-дальше давайте двигаться!»

Такая мобилизация сил не помешала, поскольку далее всех ждал едва ли не самый драйвовый элемент программы - «Камушек», во время которого певец отложил гитару и принялся обильно жестикулировать, показывая, в частности, куда отправляются брызги от брошенного в воду камня. Хиты «Назад в подвалы» и «Девочка летом» невероятно всколыхнули народ. «Пух (Как смотрел тебе я вслед)» предварял наступление долгожданных летних дней. Ну а «В устье Лены» и «Дома не был» традиционно порадовали преданных фанатов интерактивом с запланированным исполнением части вокальных партий.

Ближе к финалу публику ждали и «Девка красная», и «Ингода», и «Камчатка», после которой Дмитрий Ревякин огорошил: «Следующая — студенческая песня, концерт близится к завершению». Удар смягчила «Не скучай», после которой горевать было не след. «Родная», как обычно, была последним номером программы, но не знаменовала собой окончательное прощание.

Когда Дмитрий Ревякин выщел на бис, кто-то настойчиво требовал «Иерусалим». Певец ответил, что сегодня такой композиции точно не будет, но музыканты постараются ее подготовить в следующий раз. Исполненная же «Уходили из дома» была не хуже Тем более, музыканты в ходе её исполнения устроили невероятный джем. Александр Владыкин исполнил тему из «Riders On The Storm» Doors. Гитарист Дмитрий Плотников завороженно слушал, восхищённо разводил руками, а потом вдруг выдал ту же тему не жуже на своём инструменте!

Точный сет-лист концерта

1. Пойдем

2. Моя песня

3. На все четыре стороны

4. Вслед за мной

5. Летят вороны

6. Конь-огонь

7. Цветная

8. Силькарь

9. Камушек

10. Назад в подвалы

11. Девочка летом

12. Пух (Как смотрел тебе я вслед)

13. В устье Лены

14. Благодать

15. Дома не был

16. Девка красная

17. Ингода

18. Камчатка

19. Не скучай

20. Родная

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21. Уходили из дома