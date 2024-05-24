Скворцы Степанова «Бананы» (квадро-сингл)

Скворцы Степанова «Бананы» (квадро-сингл)

Исполнитель: Скворцы Степанова, Название: «Бананы», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2024

В 2008-м началась история славной питерской панк-команды «Скворцы Степанова». Музыканты формировались уже в новых реалиях шоу-бизнеса, а потому знали только в пиаре. Сыграв первый в своей биографии фестивальный сет летом, музыканты озаботились созданием шумихи в СМИ. Для этого уже осенью 2008-го они решили отметить в одном из клубов Северной Столицы свой «нулевой» день рождения с ирокезами, лимузинами, виски, колбасой и… бананами.

Почему именно бананы? Да потому, что именно так назывался их первый релиз — квадросингл, как говорят музыканты — видимо, потому, что было на нем четыре песни. Релиз выходил на диске мизерным тиражом, а спустя столько лет участники «Скворцов» осуществили его официальный релиз в интернете.

Заглавная песня и ныне поражает своей витальностью, безбашенностью и отменным чувством юмора. Музыканты здесь остроумно сваливают в одну кучу бананы, яйца и молоко — видимо, как самые распространенные продукты населения России. Не ускользнуло от их внимания и нецелевое использование африканских фруктов в духе «гусары, молчать». Но как истинные панки, мимо такой золотой жилы пройти они, разумеется, не могли.

«Бананы» как хит упоминается и в другой песне квадро-сингла «Барнаульский патент». Здесь «Скворцы Степанова» демонстрируют похвальную деловую хватку, свойственную новому поколению музыкантов, трубя о регистрации прав на своё название. Тут же потешно моделируется и ситуация попытки оспаривания товарного знака.

Жажда славы любой ценой декларируется в песне «Билли», о заглавном герое которой говорится, что его никто не знает. Получился убедительный хардкоровый боевик. Примечательно, что песня с таким же названиями примерно в те же времена появилась и у подольских панков «ЙОРШ», но не приходится сомневаться, что оба коллектива действовали независимо друг от друга.

Завершается квадро-сингл прицельным ударом по всем трудовикам «Работа». Герой этой песни беспросветно пашет всего лишь для того, чтобы лицезреть себя потом на доске почета. Мы же видим, что 16-летний труд самих «Скворцов Степанова» не пропал даром, и после такого яркого старта они к тому же за этот срок ощутимо эволюционировали.

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