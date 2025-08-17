Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского

Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа, сообщает РИА Новости.

Среди них:

  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • генсек Североатлантического альянса Марк Рютте;
  • глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
  • канцлер ФРГ Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • президент Финляндии Александр Стубб.


Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.

По словам Фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.

После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.08.2025, 18:18
    Гость: VitalyKartashov

    Ой, ё-ё-ё... Мелони, Мерц, Ляйен. Лидер на лидере. Макрон присоединится позже, прям из Сены

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Нефть, помидоры, торговая мафия: Москва ищет болевые точки Баку в России
Накануне судьбоносной «встречи в верхах»: как не обмануться еще раз, или Начнет ли Россия свою игру
Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Мошенники выманили у россиянки 444 тысячи рублей через мессенджер MAX
Избранное
F.P.G (памяти Виктора Цоя), 16 августа, "Территория" (ДК имени Горбунова)
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть третья
Наращивание волос
Как избавиться от боли в горле?
Человек-эпоха: как разведчик Джордж Блейк менял мир в лучшую сторону
Фестиваль «Сектор Газа» 35 лет, 18 марта, 1930 Moscow
Враг народа «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» (CD + каталог издательства)
Cart Blansh «Карт-Бланш»
Александр Проханов. «Херсонскому миру» — нет!
«Главная задача национализма как политики – обеспечение развития национального производства»
Определи свой тип личности за пару минут и начни жить заново
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации