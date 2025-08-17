Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского

15:21 17.08.2025

Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа, сообщает РИА Новости.

Среди них:

президент Франции Эммануэль Макрон;

генсек Североатлантического альянса Марк Рютте;

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;

канцлер ФРГ Фридрих Мерц;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

президент Финляндии Александр Стубб.



Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.

По словам Фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.

После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.