Четыре лидера ЕС, главы ЕК и НАТО будут на встрече Трампа и Зеленского
Лидеры четырех стран ЕС, руководители Еврокомиссии и НАТО примут участие во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа, сообщает РИА Новости.
Среди них:
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- генсек Североатлантического альянса Марк Рютте;
- глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
- канцлер ФРГ Фридрих Мерц;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- президент Финляндии Александр Стубб.
Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.
По словам Фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.
После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
предшествовали "Майнильский инцидент" и зимняя война 39-40гг.
У шести нянек дитя без глаза.
Ой, ё-ё-ё... Мелони, Мерц, Ляйен. Лидер на лидере. Макрон присоединится позже, прям из Сены
"... и завтра вся малина врагу сказала: нет!"
Их что, всех вместе примут? А зачем?