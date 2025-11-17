Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз

00:20 17.11.2025

У России не хватит сил, чтобы напасть на Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Любые заявления о возможной атаке он назвал «смехотворными», пишет Газета.RU.

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО», — сказал Орбан в подкасте гендиректора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, опубликованном на YouTube-канале.

Политик выразил уверенность, что Россия «недостаточно сильна», и сослался на низкую численность населения по сравнению с населением всех европейских стран в сумме.

«Мы намного сильнее их. Европейский союз — это более 400 миллионов человек. В России проживает 140 или что-то в этом роде. Наш ВВП стремительно растет. Российский – падает», – сказал он.

При этом Орбан призвал ЕС сформировать новую систему безопасности совместно с Россией. Такой документ стал бы важным условием для завершения боевых действий на Украине, уверен политик.

Орбан также подчеркнул, что страны ЕС должны наращивать собственную мощь, что укрепит их позиции на переговорах с Москвой.

«Руководствуясь мнением, что русские являются прирожденными воинами, мы должны иметь силу, чтобы они признали нас. Но важно не то, что мы должны быть сильными для ведения войны, а умение находить баланс и заключать соглашения с Россией. Это философия, которой я придерживаюсь», — сказал премьер.