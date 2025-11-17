Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз

У России не хватит сил, чтобы напасть на Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Любые заявления о возможной атаке он назвал «смехотворными», пишет Газета.RU.

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО», — сказал Орбан в подкасте гендиректора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, опубликованном на YouTube-канале.

Политик выразил уверенность, что Россия «недостаточно сильна», и сослался на низкую численность населения по сравнению с населением всех европейских стран в сумме.

«Мы намного сильнее их. Европейский союз — это более 400 миллионов человек. В России проживает 140 или что-то в этом роде. Наш ВВП стремительно растет. Российский – падает», – сказал он.

При этом Орбан призвал ЕС сформировать новую систему безопасности совместно с Россией. Такой документ стал бы важным условием для завершения боевых действий на Украине, уверен политик.

Орбан также подчеркнул, что страны ЕС должны наращивать собственную мощь, что укрепит их позиции на переговорах с Москвой.

«Руководствуясь мнением, что русские являются прирожденными воинами, мы должны иметь силу, чтобы они признали нас. Но важно не то, что мы должны быть сильными для ведения войны, а умение находить баланс и заключать соглашения с Россией. Это философия, которой я придерживаюсь», — сказал премьер.

  1. 17.11.2025, 08:28
    Гость: Европеец

    Тут народ даже не понял, что это выражение Орбана - чисто про русское поведение.
    Так он старается успокоить ЕС, чтобы перестал вооружаться и радовался, что Россия слаба.
    Но вы прочитали и возмутились тем что он считает вас слабыми.

  2. 17.11.2025, 08:04
    Гость: Nic

    Только бомбить, с ружьями за ними бегать...
    Мы и карячемся на окраине, потому что там потенциально наши люди , про Донбасс я молчу.А попытки нас спровоцировать конешно будут, в топку могут кинуть чухонь.
    В случае заварухе рекомендую первым термоядом накрыть ландон.

  3. 17.11.2025, 07:35
    Гость: Да

    Прежде всего, России просто не нужен Евросоюз в качестве оккупационной зоны.

    Россия, к моему сожалению, сейчас продаёт много сырья.. И Евросоюз нужен как потребитель, а не в виде дотационного по сырью района...

    Что касается европейцев, им сырье-ьо нужно, но лучше задаром..

    Впрочем, это и раньше так было..

  4. 17.11.2025, 07:27
    Гость: Пронин

    Сейчас не нужно нападать на кого-то и захватывать, можно просто уничтожить любое государство, превратив его в безжизненное пространство. Для этого есть и силы и средства.

Все комментарии (11)
