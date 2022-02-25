Запад дал санкционный залп, чтобы «порвать в клочья» Путина

США и их союзники решили душить Кремль экстренно и солидарно. Какие принятые меры окажутся самыми чувствительными для властей России и простых граждан

Начало боевых действий Россией на территории Украины предсказуемо стало «красной тряпкой» для Запада. Его реакция была практически консолидированной. США, Великобритания, Европейский союз уже вечером 24 февраля объявили о новых масштабных санкциях против РФ. Помимо экономических ограничений россияне будут вынуждены столкнуться со значительными затруднениями в других сферах общественной жизни.

Соединенные Штаты



Из-за разницы во времени в Москве выступление хозяина Белого дома прозвучало почти в полночь. Во время речи президент США Джо Байден огласил список новых санкций. Чуть позже сайт Белого дома опубликовал перечень ограничений.

Во-первых, США ввели санкции против четверки крупнейших банков РФ с большой или стопроцентной долей государства и общими активами в $1 трлн. Прежде всего, пострадал ВТБ и 20 его дочерних компаний, в отношении которых ввели так называемые «полные санкции» - включили в особый список SDN, что предполагает полную блокировку счетов, связанных с финансовой системой США.

Всем американским компаниям и гражданам запрещено иметь какое-либо дело с российской финансовой организацией. Но хуже всего, что ограничения фактически означают запрет на использование в расчетах долларов. Также клиенты банка не смогут снять наличные в банкоматах за границей, используя международные платежные системы Visa и Mastercard.

Аналогичные санкции введены в отношении банков «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка и их 34 дочерних компаний.

Во-вторых, введены серьезные ограничения для 13 крупнейших финансовых российских организаций и предприятий, включая Сбер, чьи активы американцы оценили в $1,4 трлн. Ограничения включают предоставление финансирования и операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями компаний.

Под санкции, помимо Сбера, попали Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпром нефть, Транснефть, Ростелеком, РусГидро, Алроса, Совкомфлот и Российские железные дороги.

В-третьих, США ввели персональные санкции против представителей российской элиты и руководителей крупных финансовых организаций. Как сказано в сообщении, санкции введены «против лиц, которые обогатились за счет российского государства и добились назначения на высокие посты своих родственников». Теперь все их счета в США заморожены, а лицам из «черного списка» запрещено посещать Америку.

В список, в частности, попали спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов и его сын Сергей, сына директора ФСБ и замгендиректора по развитию шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть» Андрей Патрушев и его сын Николай, исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и его сын Иван, заместитель президента ВТБ Андрей Пучков, супруга замдиректора ВТБ Юрия Соловьева Галина Улютина, зампред правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

Похожие санкции введены и против 24 лиц и компаний Белоруссии за поддержку России, включая министра обороны страны Виктора Хренина и государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича.

В-четвертых, США решили серьезно ограничить экспорт высоких технологий. Речь прежде всего об авиационной, космической, транспортной промышленности. «Это включает в себя общероссийские ограничения на полупроводники, телекоммуникации, безопасность шифрования, лазеры, датчики, навигацию, авионику и морские технологии», - говорится в сообщении Белого дома.

При этом Байден отказался от идеи отключения России от международной системы межбанковской системы SWIFT. По его словам, эту меру можно будет применить в любое время, а пока больших результатов можно добиться и санкциями против отдельных банков. Также американский президент заявил, что «всегда на столе», то есть могут быть введены в любой момент санкции лично против президента России Владимира Путина.

Также Байден заявил, что санкционировал развертывание наземных и воздушных сил, уже дислоцированных в Европе, в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию. Он отметил, что разрешил отправить в Германию дополнительные силы США в рамках ответа НАТО.

Пожалуй, сам Байден наиболее точно сформулировал суть произошедшего. По его словам, между США и России «в настоящее время можно сказать, что отношения - полностью разорванные». При этом президент США не намерен в ближайшее время общаться с российским коллегой, а самого Путина пообещал сделать «изгоем на международной арене».

Великобритания



Не менее жесткими были и санкции, введенные Великобритании. Их огласил в парламенте премьер-министр Борис Джонсон. Он рассказал о планах Лондона ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям - зарабатывать на британском рынке и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

«Учитывая, что половина российской торговли осуществляется через доллар и фунт стерлингов, я рад сообщить, что Соединенные Штаты вводят аналогичные меры», - сказал Джонсон.

При этом уже известно, что под санкции попал банк ВТБ, а также «Аэрофлот». Самолеты авиакомпании теперь не смогут обслуживаться в аэропортах Соединенного Королевства и входить в его воздушное пространство.

Также обещаны персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. В список, как анонсировал глава правительства, попадут около ста человек.

Джонсон добавил, что Лондон вводит также санкции против Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, Уралвагонзавода и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Кроме того, Лондон ввел лимит в размере £50 тыс. ($66,8 тыс.) на размер денежных средств, которые россияне могут хранить на счетах в британских банках. Санкции предусматривают также отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности, электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.

В ходе дискуссий депутат от партии лейбористов Крис Брайант заявил, что Великобритания должна конфисковать активы российского миллиардера Романа Абрамовича. По словам парламентария, у него есть сведения от британской полиции, что российский бизнесмен способствует коррупции в среде чиновников Великобритании.

Сразу после заявлений премьера Джонсона исполнительный директор Rolls-Royce Уоррен Ист сказал, что компания какое-то время не будет закупать у России титан, используемый для производства авиадвигателей.

Европейский союз



Во время экстренного саммита 27 государств Евросоюза были оглашены санкции, которые будут введены против России в ближайшее время после специального голосования.

Ограничения будут касаться энергетической, транспортной и финансовой сфер деятельности. «Эти санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц», - говорится в заявлении.

«Речь идет о руководстве России и беспощадности в финансах и экономике», - прокомментировал решение ЕС премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

При этом европейские санкции могут оказаться самыми болезненными для России. Потому, что с ЕС у РФ самые объемные экономические отношения, бить решили по самому чувствительному.

«Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также ЕС намерен ввести запрет на продажу авиатехники и самолетов российским компаниям. Получается, что «Аэрбасы», которые широко применяются в России, без запчастей могут остаться на земле. Также россиян пообещали оставить без полупроводников.

По словам главы Еврокомиссии, санкции могут затронуть до 70% банковского сектора России.

Напомним, ранее, 23 февраля, сразу после признания Кремлем независимости ЛНР и ДНР, Евросоюз уже ввел санкции против 351 депутата Государственной Думы и еще 27 физических и юридических лиц. Также были введены ограничения на доступ российских компаний к европейским финансам.

Сейчас все иностранцы покинули наблюдательный совет Сбера. Это независимые директора Эско Ахо (бывший премьер-министр Финляндии), Надя Уэллс и Натали Брагински Мунье. Бывший премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директоров «Делимобиля», а экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил о выходе из совета директоров РЖД.

Канада, Австралия, Япония



Похожее решение сейчас приняла и Канада. Как рассказал премьер Джастин Трюдо, санкции будут нацелены на 62 физических и юридических лица. Ограничения будут применены к членам российской элиты и их семьям, а также к группе Вагнера и крупным российским банкам, включая два поддерживаемых государством.

Канада также объявила о намерении ввести санкции против членов Совета Безопасности России, включая министра обороны, министра финансов и министра юстиции.

Одновременно в Россию больше не будет поставляться продукция, относящаяся к высоким технологиям.

В то же время, по словам Трюдо, Канада пока не готова отказаться от российского экспорта сырья, так как зависимость от него велика. Однако государство предпринимает все усилия, чтобы максимально диверсифицировать поставки.

«Моим друзьям в России я хочу сказать прямо и ясно - наша борьба не с российским народом, а с президентом Путиным и теми, кто его окружает и поддерживает, теми, кто сделал кровавый выбор напасть на суверенное демократическое государство», - сказала на русском и украинском языках вице-премьер Христя Фриланд.

Свои меры предприняла и Австралия. Прежние санкционные списки дополнят 25 человек. К первоначальному списку из пяти российских банков добавиться еще четыре.

Ограничить выдачу виз, торговое сотрудничество, а также заморозить активы некоторых организаций решили и в Японии. Также сократиться поставка полупроводников и другой высокотехнологичной техники в Россию. Об этом поздно вечером в четверг заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Другие ограничения



Важно заметить, что действия западного мира были согласованными. Экстренно собрался Совет Евросоюза, а ранее лидеры стран G7 провели онлайн-встречу, где выработали единую позицию.

Причем итоговое решение оказалось, несмотря на все заявления политиков, сдержаннее некоторых инициатив. Например, Польша, Чехия и Литва решили прекратить выдачу виз всем россиянам. Бельгия выступает за то, чтобы уже весь Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Об этом сказал в четверг госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

Президент Чехии Милош Земан, который до последнего времени считался одним из наиболее дружественных к Москве в Европе, даже предложил немедленно отключить Россию от SWIFT.

И чего точно будет меньше, так это спортивных мероприятий. Уже перенесли из Санкт-Петербурга в другую страну финал Лиги чемпионов. Ряд европейских спортивных команд и отдельных спортсменов заявили о нежелании играть на российском поле.