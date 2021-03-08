Прессинг полиции довел до суицида директора образцовой школы

Замученный проверками и обысками директор школы Вячеслав Бородин оставил предсмертную записку, содержание которой «в интересах следствия» не раскрываются, но говорят, что именно в ней он указал имена своих обидчиков

Директора современных школ поставлены в незавидное положение. В то время, как чиновники безнаказанно воруют миллиардами, руководители общеобразовательных учреждений поставлены в ситуацию, когда шаг влево-вправо приравнивается к расстрелу. Драконовская система госзакупок, изматывающие нервы проверки, склочные родители, которым везде видятся поборы — все это ложится не просто тяжким бременем на плечи, а камнем, который порою утягивает на самое дно.

В Златоусте 2 марта обнаружили в своей квартире мертвым директора школы №1 Вячеслава Бородина. Все обстоятельства смерти указывали на то, что произошел суицид. У Бородина остались жена и четверо детей. Принял на себя удар старший — 20-летний сын. Жена директора позвонила ему, он тут же приехал и увидел ужасающую картину во всей ее неприглядности.

Прошедшие 7 марта похороны всколыхнули весь небольшой уральский городок. Очевидцы в один голос характеризуют Вячеслава Бородина как человека деятельного и принципиального, но при этом несговорчивого и вспыльчивого. Сейчас рассматриваются самые разные возможные причины его гибели — от профессиональных до личных. Есть попытка списать все на пресловутый… коронавирус, которым Бородин переболел относительно легко, но со временем якобы его начали одолевать депрессивные состояния.

Однако все нити пока ведут к финансовым неурядицам, которые неизбежно сопровождали реконструкцию школы №1. Ведь хозяйство Бородину досталось воистину беспокойное. Школу он возглавил восемь лет назад. Еще до этого, в 2009 году, было приняло решение объединить в единый комплекс два здания — 1960-го и 1939-го годов постройки. Второе, естественно, ужасало своим состоянием, и Вячеслав Бородин, засучив рукава, взялся за дело.

Первым делом он официально — через госзакупки — выбил 2 000 000 рублей. Этого хватило только на ремонт одной крыши. Затем было получено еще столько же на реконструкцию второй. После этого, по информации МК, Бородину больше ничего не оставалось, кроме как дойти до депутатов. Благодаря этому в школу потихоньку начали подтягиваться спонсоры. К тому же школа выиграла грант на создание инновационного кабинета на базе библиотеки.

Заведение буквально преобразилось, но инициатива у нас, как известно, наказуема. Поползли слухи о поборах, которые, кстати, родители учеников сейчас яростно опровергают. Тем не менее, с прошлого года в первой школе были уже три проверки. В сентябре стражи запросили информацию о зарплатах сотрудниках, в октябре продублировали требование, а в феврале им понадобились договоры с подрядчиками.

Вячеслав Бородин оставил предсмертную записку, содержание которой «в интересах следствия» не раскрываются. Но говорят, что именно в ней он указал на своих обидчиков. К тому же он успел написать заявление в прокуратуру, где назвал всех поименно — тех, кто допрашивал, угрожал колонией, приходил с обысками.

Вдова погибшего Виктория Бородина признается, что сама не понимает, откуда взялись все эти наезды. «Сначала обвинения шли, что якобы он школьные премии крадет, - призналась она 74.ru. - Потом заявляли, что он парту присвоил. Муж [полицейских] привел с собой домой и показал эту парту. Он ее взял попользоваться [по договоренности] для ребенка, потому что мы многодетная семья, у нас маленькие двойняшки, и не было просто средств, чтобы сразу купить лишний стол. Муж обязался вернуть обратно эту парту сразу после того, как мы сможем купить стол для ребенка. А они, [полицейские], воспользовались этим. Слава был уверен, что у [полицейских] есть это право — прийти вот так в чужую квартиру и осматривать жилье и всё остальное. А они это оформили как обыск, протокол составили. При этом ни адвоката, ни понятых не было».

Были подвергнуты допросам и все сотрудники школы №1: «Работники в голос говорили, что все эти премии шли на благо школы, на эти деньги покупалось оборудование, окна вставлялись, то есть что-то делалось для школы. А [полицейские] ему, всё это перевернув, говорили: «Да у тебя там весь коллектив против тебя. Ты там себе присваивал эти премии. Сознайся, напиши бумажку!» Прямо с таким прессингом и давлением, — продолжает жена Вячеслава Бородина. — Его начали запугивать постоянно. По разговорам мужа я поняла, что ему даже тюрьмой грозили: «Мы тебя посадим, мы тебе навешаем статей». Я не могла понять: какая цель-то достигается? Уволиться? Ну пожалуйста! Слава уже был в таком состоянии, что он готов был хоть завтра уйти с работы. Он настолько уже устал от этих проверок».

Окончательно добила Бородина проверка на полиграфе. «Хотя по состоянию здоровья он не должен был проходить это тестирование на детекторе лжи, но пошел, потому что опять же доверился, что [полицейские] на это имеют право, - подчеркивает Виктория. - И после этого у него просто начались разговоры: «Вот, я лучше умру, я устал, я не могу», — вспоминает Виктория Бородина. — Человек психологически просто подавлен стал! И всё, мы нашли его дома [мертвым]. Слава оставил записку и написал заявление в прокуратуру, в котором всё подробно описал, с какого дня начался прессинг».

Вдова написала заявление в прокуратуру о доведении директора до самоубийства, но журналистам от правоохранительных органов о ходе этого дела ничего не удается добиться. «Особо надежды я не питаю, что правосудие какое-то будет вообще. Но побороться я решила. Потому что всё-таки мой муж был великолепный человек, — говорит Виктория. — Не хотелось бы, чтобы с людьми работали такими методами. Это кошмар! Человек столько лет проработал в школе, столько всего сделал [хорошего], а к нему просто как к преступнику какому-то относятся. Был моральный прессинг. Он по друзьям, конечно, трубил о происходившем с ним. Он и к мэру города ходил на прием. Буквально за два-три дня до смерти ходил к нему и просил: «Помогите, я не знаю, как справиться». И в полиции-то говорят, что дело плевое. Но почему-то так обстоятельства сложились».

Прояснить ситуацию мог бы мэр Златоуста Максим Пекарский, с которым Вячеслав Бородин встречался незадолго до гибели, но градоначальник утверждает, что говорили в основном о текущих делах (вроде празднования Дня космонавтики), хотя директор и поставил его в известность о проверках.