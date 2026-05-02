В ряде регионов России могут запретить жарить шашлык

Введение особого противопожарного режима в регионе означает полный запрет на использование мангалов и любого открытого огня для приготовления пищи, пишет РИА Новости со ссылклой на памятку МЧС России.

Такой режим вводится решением властей при повышенной пожарной опасности. В этот период запрещается выжигание сухой травы, посещение лесов, а также использование любых устройств для готовки на открытом огне.

За нарушение правил предусмотрены штрафы по статье 20.4 КоАП РФ: для граждан — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс., для юридических — до 800 тыс. рублей. Кроме того, виновные могут быть обязаны возместить причиненный ущерб. Если же пожар приведет к тяжкому вреду здоровью, наступает уголовная ответственность.