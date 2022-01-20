Западный Фронт «Форма бытия»

Исполнитель: Западный Фронт, Название: «Форма бытия», Стиль: панк-рок, Год: 2021

С новыми релизами у лидера группы Ника Вдовиченко нет ни малейшей проблемы: он их печет, как пирожки. Но, пребывая в прекрасной творческой форме, часто хочешь обернуться назад и довести до ума те самые «последние вершки», о необходимости внимания к которым так много вещал Александр Солженицын. Не все ведь андеграундными «корешками» пробиваться – пора бы и о фасаде позаботиться.

Любой альбом «Вдовиченко – это квест, потому что никогда не знаешь, что тебя на нем ждет. В «Форме бытия» музыкант предпочел обойтись без особых вывертов, предложив густой гитарный монохром с особо не отсвечивающим на этом сероватом фоне тенор-саксофоном Александра Трофимова. Песни здесь собраны ранние, но не все на слуху. Широко известна разве что «Весна в Гонконге», ведь именно так назывался первый официальный электрический альбом «ЗФ». Без особых сюрпризов она проносится перед носом слушателя, разукрашенной в анархические цвета маршруткой, плотно набитой разбитными панками.

Над «Виртуальным миром» Ник Вдоволь куражился на недавнем «фронтовом» альбоме «Господин никто». Теперь она облечена в стоунер-рок, безжалостно разбивающий мониторы изменчивого мира. Но такая направленная вовне агрессия – скорее исключение для данной работы. Бороться на «Формах бытия» Ник предпочитает в ставке Внутренней Палестины. Ушел в себя – вернусь не скоро. Примерно так можно охарактеризовать квинтэссенцию альбома. По Нику, только анахорету под силу сдвинуть мир с проржавевшей оси и вернуть человеческое начало тем, кто взял на вооружение тупиковый лозунг «Мы больше не люди».

При всей герметичности и эскапизме диска «Форм бытия», Николай Вдовиченко именно здесь довольно внятно излагает свое жизненную философию. Речь, конечно, о «тотемной песне» «На Западном Фронте». Излюбленная экзистенциальными панками формула «на западном фронте без перемен» обычно означает остановку в духовном развитии (на то же указывают в разных песнях альбома и видоизмененные цитаты из «На…ть на мое лицо» Егора Летова и «Немого кино» БГ). Но Вдовиченко остервенело бросается на амбразуру тотальной энтропии, произведя себя в главнокомандующие этого самого фронта.