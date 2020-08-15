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Обладательницам красивых, длинных, роскошных волос всегда уделялось повышенное внимание со стороны мужчин

Волосы являются одним из секретов женской привлекательности, которая действует на мужчину как красная тряпка на быка.

Элемент красоты, обрамляющий нашу голову, изящно развивающийся на ветру, требует бережного ухода и заботы, чтобы служить женщине верой и правдой. Мы покупаем дорогостоящие шампуни для мытья волос, ополаскиватели и бальзамы. Придаем им различные оттенки, окрашивая качественной краской. Бережно расчесываем и волнуемся, когда волосы начинают слегка выпадать. Бежим в салон красоты, чтобы обзавестись модной стрижкой, элегантной укладкой, божественным цветов или манящим блеском и шелковистостью.

Но что делать, когда нечему придавать объем и блеск? Когда былая красота утеряна и состояние волос оставляет желать лучшего. Все попытки создать на голове подобие волос заканчивается неудачей, ведь тонкие, ломкие, жидкие волосы с секущимися кончиками просто напросто не хотят слушаться хозяйку.

И вот вы находите в себе силы посетить салон красоты, где мастер предлагает элементарное решение вашей, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Вы с энтузиазмом и счастьем в глазах слушаете стилиста, завороженно вглядываясь в фотографии выполненных работ, и без вопросов соглашаетесь на наращивание волос, призванное соорудить на вашей голове эстетичную копну.

Новый век – новые технологии. Процедура наращивания волос позволяет стилистам-парикмахерам создавать любой образ своей клиентке. Играть цветами, оттенками, объемом, длиной волос, украшать их креативными прядями и стразами. Причем ограничений по длине как таковых нет. Чтобы нарастить гриву длиной в 60-70 сантиметров вам понадобиться не один год кропотливого труда и заботы о ней. Тут же длина волос в 60-70 сантиметров наращивается за 2-3 часа непрерывной работы. Что привлекает последнее время все больше и больше желающих.

— Наращивание волос происходит достаточно быстро и безболезненно.

— Наращенные в салоне волосы всегда можно снять и остаться со своими неповрежденными волосами.

— Окрашивание и химическая завивка волос намного сильнее вредит волосам, нежели наращивание.

— Наращивание возможно сделать на любые волосы, если, конечно же, они не в катастрофическом состоянии.

Для наращивания волос используют смолу, воск, силикон, металлические бусины, но лишь горячая технология с использованием кератиновых капсул и холодная или клеевая технологии дают самые хорошие результаты, как в период носки волос, так и после их снятия.

Технологии наращивания волос



Существует несколько технологий наращивания, которые являются безвредными для волос. Расскажем лишь о некоторых из них.

Горячая технология наращивания волос

Горячая технология основана на наращивании с помощью разогревающих до 180°С капсулу кератина щипцов. Если сравнить с температурой щипцов для завивки или выпрямления волос, которая составляет 150-220°С, то температура приемлемая. Сам кератин является чистым продуктом, который используется в большинстве косметических линий для ухода за волосами (масках, шампунях, бальзамах). Горячий метод дает возможность долго наслаждаться наращенными волосами, посещая при этом солярии, сауны, купая волосы в морской и хлорированной воде.

При горячем наращивании существует ряд ограничений, которые могут привести к постепенному сползанию прядей, спутыванию волос.

— При окрашивании волос нельзя попадать краской на капсулы.

— Во время ухода за волосами нельзя попадать бальзамами и масками на капсулы креатина.

Если вы захотите снять пряди наращенных волос после горячего наращивания, то сделать это будет очень просто. Сами кератиновые капсулы удаляются с волос спиртосодержащими средствами, которые являются абсолютно безвредными для ваших волос.

Фото с сайта marohair.ru

Холодная технология наращивания волос

Данную технологию еще называют клеевой, она в последнее время набрала обороты среди поклонниц наращивания. Здесь в качестве фиксатора используется специальный клей, как бесцветный, так и темного оттенка, что позволяет делать наращивание для брюнеток и блондинок незаметным (капсулы полностью сливаются с собственными волосами). Само холодное наращивание выигрывает тем, что волосы абсолютно не подвержены вычесыванию, поскольку надежно фиксируются в прядях с помощью клея. При этом капсулам не страшны окрашивания волос, нанесение масок, бальзамов. Их этим просто невозможно разрушить.

Если вы захотите снять пряди наращенных волос после холодного наращивания, то сделать это будет слегка сложнее, нежели в случае с горячим наращиванием, что является самым большим минусом данной технологии.

Уход за наращенными волосами



Вам нужно будет постараться сохранить свои и наращенные волосы в первозданном виде. Для этого вам потребуется как можно серьезней отнестись к уходу за ними. Первым делом не забывайте, что ваши новые волосы потребуют коррекции через какой-то промежуток времени. Обычно это от трех до шести месяцев. Однако если ваши родные волосы отрастают очень медленно, срок может растянуться до поолугода.

Обычно после небольшого отрастания ваших волос (в среднем через 4,5 недели) вам потребуется особенно аккуратно с ними обращаться и ухаживать.

Чтобы волосы не спутывались, нанесите после мытья бальзам или маску, после чего вам необходимо будет хорошо расчесать, ополоснуть и высушить их.

На ночь, дабы также не подвергать волосы спутыванию, заплетайте косу или убирайте их в пучок.

Не забывайте, они хоть и не ваши родные, но все-таки волосы, и требуют расчесывания. Несколько элементарных движений расческой для волос в день помогут избежать спутанности.

Если же волосы кое-где спутались, уделите им внимание и постарайтесь распутать. В случае неудачи – обратитесь за помощью к мастеру.

В остальном, все достаточно просто. Но никогда не забывайте, что то, что дано вам от природы, будет цениться выше, чем искусственные наращивания.

