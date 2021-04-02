Как производители пищевой продукции скрывают сахар?

07:55 2.04.2021

Каждый диабетик знает, что сахар содержится в сладостях, всех видах печенья, шоколаде и десертах.

Однако производители для улучшения вкусовых качеств, текстуры или продления срока годности своих продуктов добавляют сахар в другие продукты, которые не должны содержать сахар. Это так называемые свободные сахара, которые добавляют при производстве или переработке продуктов.

Свободный сахар не должен превышать 10% суточной энергетической потребности.

В каких продуктах, кроме сладостей, может скрываться лишний сахар

1.Хлопья

2.Соки и напитки

3.Хлеб

4.Специи

5.Молочные продукты

6.Мясо и мясные продукты

7.Блюда быстрого приготовления

8.Детская еда

9.Консервы

10.Соусы, кетчупы, горчица

11.Пищевые добавки

12.«Фитнес» товары

Приобретая пищевой продукт, всегда читайте этикетку, потому что даже слова «не содержит сахара» или «без сахара» не означают, что он не был добавлен туда под другим названием. Специальное название следует давать продуктам, лежащим на полке вместе со здоровой пищей, а также тем, которые называются "пригодными". Производители, исключая сахар из продукта, вынуждены заменять его чем-то, причем чаще всего это сладкий заменитель под другим, менее известным названием.

Под какими названиями производители скрывают сахар?

глюкозо-фруктозный сироп - концентрированный и очищенный водный раствор простых сахаров (глюкозы и фруктозы). Получается из кукурузы, переработанной в кукурузный крахмал. Такой сироп содержит 55% глюкозы, 42% фруктозы и около 3% других сахаров. Сироп добавляют во все виды хлопьев, крупяные батончики, хлеб, овощные продукты, молочные продукты.

Ячменный солод - производится при проращивании ячменного зерна в процессе соложения. Это натуральный подсластитель, который придает приятный теплый цвет. Солод содержит натуральный сахар, которым дрожжи питают в процессе брожения и который чаще всего используется в выпечке.

Кокосовый сахар - получают из кокосовых пальм. Его сладкий вкус придают сахароза (70-79%), а также глюкоза и фруктоза. Также он содержит питательные вещества, в т.ч. магний, калий, железо, цинк и витамины из группы B и C. У него немного более низкий гликемический индекс, чем у обычного белого сахара, но все же его следует ограничивать в диете.

Меласса - это густой темно-коричневый сироп, образующийся как побочный продукт при производстве пищевого сахара. Он состоит примерно из 40% сахарозы. Мы различаем свекольную патоку, полученную при производстве свекловичного сахара, и тростниковую патоку, полученную при производстве тростникового сахара. Кроме того, он содержит кальций, магний, железо, селен и калий. Чаще всего его добавляют при производстве хлопьев и хлеба.

Карамель - пищевой сахар, подвергающийся воздействию высокой температуры в процессе карамелизации, в результате чего он приобретает темный цвет. Проглатывание в больших количествах может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Чаще всего это встречается в темном хлебе, который производители рекламируют как хлеб из непросеянной муки.

Мальтодекстрины - смеси молекул сахара, полученные из крахмала. Очень легко усваивается и быстро усваивается в пищеварительном тракте. У них более высокий гликемический индекс, чем у чистой глюкозы (105). Мальтодекстрин используется в качестве агента, предотвращающего кристаллизацию сахарозы в сильно подслащенных продуктах. Чаще всего он содержится в хлебобулочных изделиях, детском питании и питании, мясных продуктах, блюдах быстрого приготовления, молочных продуктах и низкокалорийных продуктах.

Мальтоза - дисахарид, состоящий из двух молекул глюкозы. Большое количество мальтозы содержится в ячменном солоде и промежуточных продуктах ферментационной промышленности, то есть пиве и хлебобулочных изделиях.

Сироп агавы - изготавливается из сердцевины агавы и подвергается длительной термообработке, пока не останется густой сироп, по консистенции и цвету напоминающий мед. После очистки и фильтрации образуется сироп, состоящий только из сахара. Он содержит 56-92% фруктозы и 8-20% глюкозы. Часто в рекламе производители рекламируют его как полезную замену самому сахару, а процессы, которым он подвергается, делают его таким же вредным, как белый сахар. У него более низкая калорийность и гликемический индекс, но он по-прежнему содержит простые сахара, от которых нам следует отказаться. Чаще всего сироп добавляют в продукты «для фитнеса» и «фитнеса», чтобы скрыть добавление сахара.

Другие заменители сахара

1.Свекольный сахар

2.Инвертный сахар

3.Пальмовый сахар

4.Финиковый сахар

5.Фруктоза

6.Глюкоза

7.Концентрат фруктового сока

8.Фруктовый сок

9.Сироп глюкозы

10.Сироп фруктозы

11.Кукурузный сироп

12.Ячменный сироп

13. Кленовый сироп

14.Сироп HFCS

15.Рисовый сироп

Как читать этикетки?

Самое главное - это состав. Закон требует, чтобы производитель предоставил список ингредиентов, использованных в производстве продукта. Читайте этикетки и следите за вашим здоровьем.

