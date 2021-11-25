Мафия «Берегись своих детей» (CD + медиатор)

Исполнитель: Мафия, Название: «Берегись своих детей», Стиль: трэш-метал, Год: 2021

1992-й выдался для наших металлистов далеко не самым благополучным. «Ария» уже таксовала, чтобы выжить, «Мастер» подался в Бельгию. У «Черного Обелиска» случилась очередная перезагрузка. В этой ситуации нужно было быть героями или безумцами, чтобы выпускать еще и дебютный альбом. Но «Мафия» сделала это.

К созданию собственной группы Юрия Забелло натолкнула работа сессионного вокалиста в «Тяжелом дне», честно выполнив которую, он уже, судя по всему, не мыслил себя без сцены, поэтому созбрал свою команду. «Мафия бессмертна» гласит вырезка их газеты тех времен в буклете нынешнего издания. И это так: спустя столько лет раритетный альбом все же всплыл в нормальном виде стараниями лейбла «Изоляция» - да еще и с «моднейшим» брендированным медиатором в части тиража!

Мафии не подобает выражать сантименты, поэтому и группа не церемонилась ни с кем и ни с чем. Старомодный сыроватый трэш, уверенный дерзкий вокал, слов почти не слышно, но всплывающие фразы, типа «мы будем делать все, что захотим», иллюзий не оставляю. Да, в 1992-м у иных детей демократии было именно такое настроение, но когда вскоре это стало всеобщим законом, то начало откровенно тяготить.

Советский метал тех времен был немного вычурным, и эта особенность не миновала даже, казалось бы, наплевавшую на все условности «Коррозию Металла». Исключением из этого правила стала разве что «Мафия», ведь кто, кроме нее мог себе тогда из металлистов позволить строки, типа «мы будем стебать ваших сытых б..дей» (хорошо еще, что о букве «с» в третьем слове не забыли)? Или сравните, как по-модернистски обреченно, но изысканно описан город в песнях того же Анатолия Крупнова («Серый святой») или наотмашь у Юрия Забелло: «Здания — морги, улицы — шлюхи, площади — воры».

Неудивительно, что из этой невыносимой реальности герои «мафиозных» песен норовят свалить, куда попало. Неважно — в психушку («Но сегодня ты уйдешь») или в космос в гробу-ракете с билетом в один конец («Мы не вернемся»). Последний гвоздь в крышку этого вселенского гроба - «Инструментал», который начинается с барочных мотивов, а завершается лютейщими гитарными риффами.