«КняZz» устроил поклонникам возвращение в Сайлент Хилл

Группа «КняZz» дала концерт в московском клубе VK Stadium 31 января 2026 года

Масштабными шоу последних лет Андрей Князев воплощает давние заветные творческие мечты. В основу прошлой программы «Волшебная книга» была положена идея о том, что концерт уподоблен фолианту, где каждая песня — отдельная глава захватывающей истории. А нынешняя программа «Ангел и демон» - это по, сути, музыкальный театр, но не в привычном его представлениями, а с выводимыми на экран мизансценами, где Шут направляет действие, а прочие персонажи участвуют в различных увлекательных сюжетах.

Представление начиналось с именно такой сценки, которая к тому же совершенно размывала границы между экранной реальностью и подлинной жизнью. В показанном в качестве интродукции роль мультяшные панки-зомби поднимались из могил и врывались в гримерку к настоящим музыкантам группы «КняZz». Те же, хоть и не крестьяне из «Мертвого анархиста», но тоже в панике бежали — и оказывались на сцене, воочию перед зрителями «Стадиума». Возможно, так реализовывалась идея творчества как спасения от различных катаклизмов и опасностей.

Музыканты группы «КняZz» предстали перед публикой загримированными и облаченными в причудливые костюмы. Так, у скрипачки Ирины Сорокиной красовались грациозные крылья за спиной, а у самого Князя половина лица была разукрашена под Джокера. В этом можно было усмотреть визуализацию названия программы «Ангел и Демон», по поводу которой Андрей Князев после первой песни «Ром» сказал, что показывал это шоу в течение всего 2025-го, когда команде исполнилось 15 лет, но теперь настало время с ним попрощаться. Затем певец передал бразды правления ведущему — экранному Шуту, который приглашал в гости к «Мастеру», помогал через витиеватую перебранку пиратов постигать зрителям «Науку Билли Бонса», выводил 20 смельчаков на бой с «Волкодлаком» и являл миру такого же опасного оборотня — героя песни «Охотник».

Мистические сюжеты сменялись историческими: публика отправилась в дальнее плаванью вместе с отважными «Норманнами» и проникалась историей романтичных гангстеров Бонни и Клайда в одной из лучших песен Андрея Князева периода «Короля и Шута» - «Двое против всех». Какой же концерт группы «КняZz» без постапокалиптики и хорроров. И вот уже весь «Стадиум» сопереживает зараженным героям «Сталкера» и наблюдает, затаив дыхание, за неуклонно движущемся к своей гибели в прокоятом городе Сайлент Хилле в «Пепле города грез». Многие имели возможность сравнить видеоряд к этой песне с недавно вышедшим фильмом «Возвращение в Сайлент Хилл» и убедиться, что у Андрея Князева вышло точно ие хуже.

Исключительно удались певцу и реалистичные экранные образы для таких психологических этюдов, как «Адель», «В пасти темных улиц» или «Человек-загадка». Но были немало моментов, когда видеоряд отходил на второй план, а зрителям предлагалось дружно попеть в таких хитах «Короля и Шута», как «Танец злобного гения» и «Ели мясо мужики». Ну а финальный «Гимн Шута» был снабжен фрагментами из сериала «Король и Шут».

Перед бисом зрители увидели, как герои очередного мультфильма слушают «Акустический альбом» на виниле и легко догадались, что сейчас из него последует главный хит данной пластинки - «Кукла колдуна». Исполнив эту вещь, Андрей Князев обрадовал поклонников, что его группа работает сразу над двумя альбомами - «The Best» и абсолютно новым полноформатником. Причем, именно второй из них должен стать поводом для следующей встречи с москвичами на концерте (не считая традиционного летнего мемориала Михаилу Горшеневу). Не за горами и полный метр «Король и Шут. Навсегда», который Князь торжественно пообещал со сцены сопроводить некоим очень приятным сюрпризом. Но и на этом музыканты не попрощались, а исполнили «Лесника», без которого никогда не оставляют публику, и пожелали всем рок-н-ролльного здоровья.