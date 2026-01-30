Трамп объявил ЧП из-за «исключительной угрозы» со стороны Кубы

08:43 30.01.2026

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в связи с "исключительной" угрозой, исходящей со стороны Кубы. Соответствующий документ был опубликован Белым домом в четверг.

Согласно документу, действующие власти Кубы, поддерживают сотрудничество с рядом государств, которые администрация США считает враждебными, включая Россию, Китай и Иран. Кроме того, кубинское руководство, взаимодействует с транснациональными террористическими структурами и другими субъектами, настроенными против Соединённых Штатов.

В качестве одной из мер реагирования президент распорядился задействовать "тарифную политику". В частности, Трамп распорядился ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно продают либо поставляют нефть на Кубу. Министерству торговли США поручено определить перечень таких государств, после чего руководство администрации должно установить конкретный размер дополнительных тарифов.

Документ, вместе с тем, предусматривает возможность смягчения указа или его пересмотра. Это возможно в случае, если правительство Кубы или другие затронутые страны предпримут, по оценке США, существенные шаги по устранению причин введения чрезвычайного положения, а также продемонстрируют поддержку американских интересов в сфере безопасности и внешней политики.