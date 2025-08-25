«Легенда Русского Рока», 30 и 31 августа, ДК им. Горбунова

22:44 25.08.2025

30 и 31 августа 2025 года на территории ДК им. Горбунова пройдет третий музыкальный рок-фестиваль «ДК Горбунова – Легенда Русского Рока»

В 2022 году Рен ТВ совместно с Legenda Production запустили свой Рок фестиваль имени ДК Горбунова. В 2024 году фестиваль вышел за пределы здания ДК Горбунова и стал масштабным рок open air’ом в центре Москвы. Рок марафон пройдет на трех сценах с участием более двадцати музыкальных коллективов.

Участники: Алиса, Кипелов, Вадим Самойлов, Пилот, Крематорий, 25/17, Калинов Мост, Эпидемия, Северный Флот, Операция Пластилин, FPG, Тайм-Аут и др.

Начало в 12.00