Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели

Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп сообщил на заседании своего кабинета, что попросил президента РФ Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели из-за «экстраординарных холодов». По словам Трампа, тот дал согласие.

«Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно»,— приводит слова Трампа «Коммерсант».

Президент США также отметил большой прогресс в переговорном процессе по Украине.

Первые трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по мирному урегулированию прошли в Абу-Даби 23-24 января. Новый раунд переговоров состоится 1 февраля в столице ОАЭ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

  1. 29.01.2026, 23:49
    Гость: профессионал

    А почему Путин в ответ не попросил Трампа ту же неделю не предоставлять Украине разведданные для ударов по российским городам?

