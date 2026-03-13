Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить

В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает отказ в выдаче прокатного удостоверения иностранным фильмам, если в них содержатся оскорбительные или уничижительные образы русского человека или России, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают дополнить действующий закон нормой, позволяющей не допускать к прокату картины зарубежных студий, где формируются негативные стереотипы о русском человеке или, по мнению экспертов, искажается образ России, ее народа, армии и государственных институтов. Ограничение также может коснуться фильмов, которые, как считают разработчики законопроекта, дискредитируют СССР и советский народ.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на защиту национального достоинства и репутации страны. По мнению авторов инициативы, подобные меры помогут избежать распространения контента, который формирует искаженное или уничижительное представление о России.

Также предполагается, что такие правила могут повлиять на зарубежных производителей: чтобы сохранить доступ к российскому рынку, им придется внимательнее относиться к тому, как Россия и ее граждане изображаются в фильмах.

Сейчас российское законодательство уже позволяет отказывать в прокатном удостоверении картинам, если в них есть материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности.

  1. 13.03.2026, 14:53
    Гость: Владимир

    Так это наши кинодельцы себе поляну чистят. Они сами хотят стать монополистами в охаивании СССР, создании чернухи о современной РФ, показе соотечественников в виде тупых дебилов. Одни нынешние комедии чего стоят! А полицейские фильмы и сериалы? Сплошные коррупция, воровство, подлость на фоне трупов людей, умерщвлённых самыми изощрёнными способами. Зато блюрят си...и, сигареты и пакеты с чем-то белым. Берегут нашу нравственность, однако!

  2. 13.03.2026, 14:21
    Гость: мезозой2

    > "Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить"
    +
    Никаких "Рэмбо", вместо них Брат-1,2 и прочая уголовщина.
    +
    В "Звездных войнах" империя похожа на кремль, "Звездные войны" запретить.
    +
    В "Звёздном пути" клингоны явно срисованы с русских - запретить.
    +
    Запретить Салтыкова Щедрина, Гоголя, Пушкина (за негатив о попах)...
    +
    Пусть дети в школе читают "Архипелаг ГУЛАГ" друга президента Солженицына. Солженицын научит Россию любить.
    +
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - "Мы живем в действительно очень благополучное время. Иногда даже думаешь: «Господи, неужели это наяву? Православный Президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ!» Ну что еще нужно? И мы благодарим Господа за все это".

  4. 13.03.2026, 13:53
    Гость: ABCD

    Это нужно было сделать ещё 30 лет назад.
    Как и самим начать снимать фильмы в которых запад как и во время эпохи СССР представлять "империей зла", как любил Рейган сам называть СССР.
    Образ запада нужно в РФ дискредитировать. Если на западе с падения СССР нечего не изменилось, их русофобия перешла в открытый фашизм, то почему у нас делает вид, что мы мирно живём с западом?

