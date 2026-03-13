"Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить"

09:11 13.03.2026

В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает отказ в выдаче прокатного удостоверения иностранным фильмам, если в них содержатся оскорбительные или уничижительные образы русского человека или России, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают дополнить действующий закон нормой, позволяющей не допускать к прокату картины зарубежных студий, где формируются негативные стереотипы о русском человеке или, по мнению экспертов, искажается образ России, ее народа, армии и государственных институтов. Ограничение также может коснуться фильмов, которые, как считают разработчики законопроекта, дискредитируют СССР и советский народ.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на защиту национального достоинства и репутации страны. По мнению авторов инициативы, подобные меры помогут избежать распространения контента, который формирует искаженное или уничижительное представление о России.

Также предполагается, что такие правила могут повлиять на зарубежных производителей: чтобы сохранить доступ к российскому рынку, им придется внимательнее относиться к тому, как Россия и ее граждане изображаются в фильмах.

Сейчас российское законодательство уже позволяет отказывать в прокатном удостоверении картинам, если в них есть материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности.