ЦБ на полгода продлил запрет на снятие наличных в валюте

Банк России продлил на полгода — до 9 сентября 2026 года — ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Это сделано из-за западных санкций, которые запрещают российским фининститутам приобретать наличную валюты западных стран, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление регулятора.

В ЦБ пояснили, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро. Это при условии, что раньше этой возможностью граждане не пользовались.

Остальные средства можно получить в рублях, добавили в ЦБ. Такая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Деньги, размещенные после этой даты, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2026, 21:15
    Гость: с биноклем на диване

    "Цель вымыть валютные заначки населения - цель благая."
    О как.
    Ну в чем же благо для людей, что Их валюту прикарманят себе госпосредники?
    Весь смысл в том что люди перевели свои сбережения в валюту - это изолировать себя от произвола государства.
    Оказывается... это НЕ "благо", а "благо" сбережения отнять и запереть у посредников.
    Ну ну.., а я лучше в Биткойне "запру" - эт точно цель благая, ибо для меня.

  4. 06.03.2026, 18:40
    Гость: тоже-врач

    Своё население гнобим, а на Запад денежки переводим? Вопросы валютного регулирования должны решаться Госдумой, а не русофобскими чиновниками ЦБ.
    .
    Цель вымыть валютные заначки населения - цель благая. Но сегодня все мобилизоанные средства Набиулина выведет в резервы без пользы для страны. Поэтому пока Набиулина не в тюрьме, эта задача преждевременная.

    В дальнейшем надо стремиться к переводу всей валюты граждан на безналичные счета. Важнейшим для этого является доверие граждан. Такое доверие можно обеспечить только беспрепятственным обналичиванием валюты, либо использованием её гражданами для зарубежных покупок.

    Диалектика: Хочешь, чтобы валюту не снимали, обеспечь её беспрепятственное и удобное использование. Включая обналичивание.

    Впрочем, я сомневаюсь в честности Набиулиной. Возможно, доверенной банкам гражданами валюты уже просто нет? Или она сознательно идёт на такие шаги, осуществляя диверсию против нашей страны?

  5. 06.03.2026, 18:07
    Гость: ну

    если холопы кому-то принадлежат значит и все, что у них есть тоже кому-то принадлежит? А как это соответствует конституции? ЦБ имеет такие полномочия и кто их ему делегировал?

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации