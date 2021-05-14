Фахверк Домогацкого: сколько стоит дом мечты?

15:06 14.05.2021

Компания «Экокомплект» Сергея Домогацкого является лидером в России и странах СНГ по количеству реализованных домокомплектов, возводимых по фахверковой технологии

С момента ее основания в 2017 году было продано около 600 строений, а в планах только на один 2021 год – реализовать не менее 300 домов!

Почему покупатели выбирают фахверк от «Экокомплекта»



У него множество преимуществ:

Применение лучших строительных и отделочных материалов: клееного бруса для опорно-балочной системы, энергоэффективных 2-камерных стеклопакетов от Guardian Glass, PIR-утеплителя, который не горит, не выделяет токсичных веществ и абсолютно экологичен. В таком утеплителе не заведутся и грызуны, так как с 2 сторон он закрыт стальными оцинкованными листами.

Энергоэффективность – даже в базовой комплектации! – соответствует классу А+ (есть возможность увеличения до А++).

Предоставление официальной гарантии сроком на 5 лет (при заключении дополнительного договора на ежегодное обслуживание она может быть увеличена до 25 лет).

Свободная планировка внутреннего пространства. Это значит, что жильцы смогут реализовать любой дизайнерский проект.

Привлекательный внешний вид. Фахверк Домогацкого – единственный вариант домов с панорамным остеклением одного из фасадов, в котором можно жить круглый год!

Однако главное преимущество домокомплектов от «Экокомплекта» – их стоимость!

Сколько стоит Фахверк Домогацкого?



Рассмотрим на примере проекта One 140, который является классическим 1-этажным фахверком. Его площадь – 140 м2, высота потолков в самой высокой точке – 5 м. В доме 5 больших комнат, одна из которых – гостиная.

Вот из чего складывается цена:

стоимость домокомплекта – 4,88 млн руб.: это цена теплого контура (отделка рассчитывается отдельно – в зависимости от выбранных материалов);

оборудование фундамента – от 285 тыс. руб.: в эту сумму включена основа здания со сваями и подложкой;

доставка – от 145 тыс. руб.: кстати, в набор входят все необходимые элементы для сборки (герметики, пены, глухари, шайбы и т. д.), так что при желании построить дом можно самостоятельно;

профессиональная сборка – от 730 тыс. руб.: на стройку выезжают специалисты, которые за 3-4 недели собирают домокомплект.

Итого, если суммировать, получится, что за фахверк от «Экокомплекта» надо заплатить не менее 6 млн рублей.

Много это или мало за дом премиум-класса? С учетом того, что фахверковые дома до появления компании Сергея Домогацкого стоили от 20 млн руб., конечно, это очень и очень приятная цена. Тем более что заселиться можно будет уже через 3-4 месяца после заключения договора, а качество и долговечность такого жилья не вызывают никаких сомнений!