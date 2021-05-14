Фахверк Домогацкого: сколько стоит дом мечты?

Компания «Экокомплект» Сергея Домогацкого является лидером в России и странах СНГ по количеству реализованных домокомплектов, возводимых по фахверковой технологии 

С момента ее основания в 2017 году было продано около 600 строений, а в планах только на один 2021 год – реализовать не менее 300 домов!

Почему покупатели выбирают фахверк от «Экокомплекта»


У него множество преимуществ:

  • Применение лучших строительных и отделочных материалов: клееного бруса для опорно-балочной системы, энергоэффективных 2-камерных стеклопакетов от Guardian Glass, PIR-утеплителя, который не горит, не выделяет токсичных веществ и абсолютно экологичен. В таком утеплителе не заведутся и грызуны, так как с 2 сторон он закрыт стальными оцинкованными листами.
  • Энергоэффективность – даже в базовой комплектации! – соответствует классу А+ (есть возможность увеличения до А++).
  • Предоставление официальной гарантии сроком на 5 лет (при заключении дополнительного договора на ежегодное обслуживание она может быть увеличена до 25 лет).
  • Свободная планировка внутреннего пространства. Это значит, что жильцы смогут реализовать любой дизайнерский проект.
  • Привлекательный внешний вид. Фахверк Домогацкого – единственный вариант домов с панорамным остеклением одного из фасадов, в котором можно жить круглый год!

Однако главное преимущество домокомплектов от «Экокомплекта» – их стоимость!

Сколько стоит Фахверк Домогацкого?


Рассмотрим на примере проекта One 140, который является классическим 1-этажным фахверком. Его площадь – 140 м2, высота потолков в самой высокой точке – 5 м. В доме 5 больших комнат, одна из которых – гостиная.

 

Вот из чего складывается цена:

  • стоимость домокомплекта – 4,88 млн руб.: это цена теплого контура (отделка рассчитывается отдельно – в зависимости от выбранных материалов);
  • оборудование фундамента – от 285 тыс. руб.: в эту сумму включена основа здания со сваями и подложкой;
  • доставка – от 145 тыс. руб.: кстати, в набор входят все необходимые элементы для сборки (герметики, пены, глухари, шайбы и т. д.), так что при желании построить дом можно самостоятельно;
  • профессиональная сборка – от 730 тыс. руб.: на стройку выезжают специалисты, которые за 3-4 недели собирают домокомплект.

Итого, если суммировать, получится, что за фахверк от «Экокомплекта» надо заплатить не менее 6 млн рублей.

Много это или мало за дом премиум-класса? С учетом того, что фахверковые дома до появления компании Сергея Домогацкого стоили от 20 млн руб., конечно, это очень и очень приятная цена. Тем более что заселиться можно будет уже через 3-4 месяца после заключения договора, а качество и долговечность такого жилья не вызывают никаких сомнений!

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