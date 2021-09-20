«Ария», 24 сентября, Таинственный корабль

14:34 20.09.2021

Этой осенью в Москве грядёт эпохальное событие: впервые группа «Ария» даст живой концерт на корабле - настоящем речном судне!

Под стать выступлению и сет-лист - «Ария» исполнит живьем песни с альбома «Проклятье морей» и главные хиты, которые вошли в юбилейную программу «Замкнутый Круг-35», посвященной 35-тилетию группы! Этим концертом группа «отдаст дань» московским поклонникам, ведь обе программы группа ни разу не играла в столице.

Эксклюзивный концерт состоится 24 сентября на теплоходе РИО-1, который на несколько часов превратится в настоящий «Летучий Голландец», грозу морей и моряков. Судно отправится с набережной Тараса Шевченко, мост Багратион.

«Ария» стала одной из самых успешных метал-групп, которая смогла занять свою нишу, несмотря на многочисленные изменения в составе. Многие их песни давно признаны «классикой» - за 36 лет творческой деятельности группа с концертами объехала весь мир, на их счету 13 студийных альбомов, не один десяток клипов и выступлений на громких фестивалях в России и за рубежом. К слову, «Проклятие морей» - последний на сегодня альбом группы, который «арийцы» писали на протяжении 4 лет, кропотливо работая над смысловой и музыкальной составляющей альбома.

И стоит признать, что лучшей площадки, чем корабль, для такого эксклюзивного концерта, и не придумаешь. «По-арийски» громко и мощно, атмосферно и в сопровождении главных хитов: отправляемся в необычное путешествие по Москва-реке уже 24 сентября.