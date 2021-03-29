«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть

Вузы теперь многим перестали быть нужны как пропуск в мир стабильных зарплат, а престиж образования, в том числе высшего, в нашей стране будет падать и дальше

Тотальный ЕГЭ, отравивший наше образование на корню, до добра не довел. Согласно недавно проведенному опросу, только 43% родителей заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в вуз, тогда как 10 лет назад такой ответ давали 80% россиян. Ежегодно доля родителей, планирующих для своих детей обучение в вузе, сокращалась, достигнув 55% в 2015 году и 48% в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, количество отвечающих таким образом россиян упало на 5%. Столь катастрофического падения популярности обучения в вузах не было с 2016 года.

Статистика более чем настораживает, и возникает закономерный вопрос, куда катится наше образование? Не получится ли так, что лет через 10-15 Россия вообще останется без профильных специалистов как класса?

Недавно чиновники бодро отрапортовали, что количество бюджетных мест в российских вузах на 2021-2022 годы увеличилось по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Однако, видимо, речь все же идет о каких-то непрестижных и малооплачиваемых профессиях. А вот как, например, обстоит дело с медицинскими вузами — по свидетельству студентки одного из таких заведений в Твери: «С 2020 года почти вся ординатура по специальностям в России стала платной или целевой. Если не хочешь работать участковым терапевтом или педиатром, нужно выложить 600 000 Р. Или заключить целевой договор с какой-нибудь региональной больницей — она оплатит учебу, но потом придется работать в ней несколько лет. А я хочу переехать в Санкт-Петербург и целевое обучение не рассматриваю. Накопила на учебу уже 500 000 Р. Пока мне немного не хватает, но время еще есть».

Не секрет, что вузы теперь многим перестали быть нужны как пропуск в мир стабильных зарплат. Зачем выкладывать полмиллиона на обучение, когда за какие-то две недели можно выучиться на СММщика — и уже с первых месяцев получать оклад в 30-50 тысяч рублей?

Кандидат педагогических наук, доцент МГПУ Александр Адамский объясняет «Росбалту» это так: «Люди не дураки, они прекрасно видят, что ценность высшего образования для построения карьеры, достижения материального благосостояния, социальных благ, самореализации падает. Оно уже не играет той существенной роли, которая была в советское время и позже. Иллюзия ценности высшего образования растаяла, и это уже не долгосрочные прогнозы, а жизненные наблюдения реальных людей. С одной стороны, они видят, что быть успешным можно и без вузовской корочки. С другой, видят, что карьерный рост очень часто связан с коррупцией. Поэтому желающих терять время и деньги на вузы становится все меньше».

Александр Адамский указывает на негибкость вузов в отношении практики тех или иных профессий. «То высшее образование, которое у нас есть, построено по формальным, абстрактным, придуманным ориентирам, - говорит эксперт. - Оно не для людей, не для экономики, не для рынка труда, не для самореализации, не для науки. Оно для административных показателей, для отчетности. В этом смысле оно не является ресурсом, и люди это видят».

По мнению Адамского, престиж образования в нашей стране будет падать и дальше: «У меня есть тяжелое предчувствие, что скептическое отношение россиян к образованию начнет расползаться на колледжи, школу, и может начаться отток. Люди взрослеют раньше, им уже не хочется терять время на «ерунду». Они хотят заниматься делом — обеспечивать себя, жить полноценной жизнью, а образование перестает быть важным ресурсом для этого. Оно не становится хуже само по себе, оно становится хуже потому, что снижается его востребованность».

Сооснователь Otus.ru, эксперт в сфере обучения взрослых Дмитрий Волошин полагает, что предпочтение краткосрочных курсов длителтьному образованию — явление той же природы, как нежелание работать полный рабочий день. «Самое очевидное явление, которое нас ждет в ближайшее время — отказ от фултайм работы, - говорит он. - Почему школьники не идут в вузы? Они не хотят, не видят смысла в том, чтобы тратить четыре года своей жизни «не понятно на что». То же самое случится, когда их потащат работать. Они уже не захотят тратить два часа на дорогу и проводить по восемь часов в офисе, когда все можно делать гораздо быстрее и проще».