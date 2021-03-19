Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет

08:55 19.03.2021

За последние десять лет доля родителей, рассчитывающих на то, что их дети после окончания школы продолжат обучение в вузе, сократилось почти в два раза, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом Superjob.

Так, почти каждый пятый опрошенный родитель (21%) заявил, что после окончания школы их ребенок будет поступать в среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году так отвечали лишь 8% респондентов. 2% родителей заявили, что после школы их ребенок выйдет на работу.

Лишь 43% родителей заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в вуз, тогда как 10 лет назад такой ответ давали 80% россиян. Отмечается, что ежегодно доля родителей, планирующих для своих детей обучение в вузе, сокращалась, достигнув 55% в 2015 году и 48% в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, количество отвечающих таким образом россиян, упало на 5%. Столь резкого падения популярности обучения в вузах не было с 2016 года.

Четверть опрошенных родителей (26%) заявили, что еще не определились с продолжением обучения после школы и 8% затруднились ответить.

Наиболее популярной профессией для осваивания среди выпускников оказался программист (26%), затем следуют врач (16%), инженер (11%), экономист (7%), учитель, военный, менеджер (по 5%), юрист, дизайнер (пл 4%), филолог и журналист (по2%).