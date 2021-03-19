Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет
За последние десять лет доля родителей, рассчитывающих на то, что их дети после окончания школы продолжат обучение в вузе, сократилось почти в два раза, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом Superjob.
Так, почти каждый пятый опрошенный родитель (21%) заявил, что после окончания школы их ребенок будет поступать в среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году так отвечали лишь 8% респондентов. 2% родителей заявили, что после школы их ребенок выйдет на работу.
Лишь 43% родителей заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в вуз, тогда как 10 лет назад такой ответ давали 80% россиян. Отмечается, что ежегодно доля родителей, планирующих для своих детей обучение в вузе, сокращалась, достигнув 55% в 2015 году и 48% в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, количество отвечающих таким образом россиян, упало на 5%. Столь резкого падения популярности обучения в вузах не было с 2016 года.
Четверть опрошенных родителей (26%) заявили, что еще не определились с продолжением обучения после школы и 8% затруднились ответить.
Наиболее популярной профессией для осваивания среди выпускников оказался программист (26%), затем следуют врач (16%), инженер (11%), экономист (7%), учитель, военный, менеджер (по 5%), юрист, дизайнер (пл 4%), филолог и журналист (по2%).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего удивительного, принимая во внимание, что высшее образование становится все более платным, а потому не всем доступным.
для того что бы собирать яблоки в Польше или батрачить в Ю.Корее .высшего образование не надо .тем более российского . Если что заработают там будут и прорываться
Хороший колледж со специальностью-это гарантированный кусок хлеба и правильно заточенные руки,особенно,важны для мужчин,а то нынешние смартфонофилы гвоздя вбить не могут. Я считаю,что принимать в вузы того же педагогического или медицинского профиля необходимо только после колледжа и практики,чтобы было понятно,способен ли человек в принципе,работать с людьми,и +разные психологические тестирования.Так что,формирование рабочего класса необходимо России.
правления воров и жуликов. Скоро страна опустится до предреволюционного уровня. И это уже даже гласная цель антинародного правления предпринимателей от мошенничества.
не подумал, что у родителей:
во-первых, просто нет денег на обучение;
во-вторых, нынешняя школьная подготовка по ЕГЭ слабовата для обучения в ВУЗе (для компенсации опять необходимо платные курсы... ещё в школе);
в СССР - решала масса инженеров (осваивали Сибирь, космос, производство новых вооружений)...
а сегодня нужны менеджеры по продажам китайских товаров, а не инженера
а за копейки никто работать и не будет... рабовладельческий строй - самый не эффективный, а РФ давно колония - раньше Запада, сегодня Китая.