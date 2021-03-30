Нюансы весеннего призыва: дезинфекция, вакцинация, контроль

В период весеннего призыва на службу призовут более 134 тысяч россиян

Мобилизационные мероприятия пройдут с соблюдением установленных противокоронавирусных мер. Для всех сотрудников и посетителей призывных пунктов установлен масочно-перчаточный режим. Развернуты пункты термометрии, а также мобильные лабораторные пункты, где призывников тестируют на коронавирус.

Об особенностях призыва и службы в текущем году сообщил сотрудник Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. «Общее количество призываемых этой весной граждан составит более 134 тысяч юношей», – рассказал он. Лучшей защитой от вируса служит его профилактика, заявляют в Минобороны. Поэтому первыми подготовились все сотрудники военкоматов, которые будут проводить призыв: для них обязательно наличие антител к COVID-19.

По прибытии к месту службы на первые две недели пребывания новобранцев разместят отдельно от остальных военнослужащих. В период такой изоляции они пройдут медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами, что поможет повысить иммунитет и лучше адаптироваться к новым условиям. Также при воинских частях будут работать прививочные кабинеты, где все желающие призывники смогут вакцинироваться.

Напомним, что на сегодня во всех воинских частях проводится ежедневная термометрия личного состава, обеспечен запас необходимых медикаментов и дезинфицирующих средств. Дезинфекция производится также ежедневно силами военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты и специалистами медицинской службы. Ей подвергаются помещения КПП, штабов, жилых корпусов и столовых.

Столовая – одно из мест скопления людей, так что там организованы особые меры предосторожности. При входе обеспечена санитарная обработка обуви, кожи рук и лица. Стоит отметить, что питание бойцов также способствует укреплению иммунитета в борьбе с вирусами и сезонными заболеваниями. Оно организовано сотрудниками профильных комбинатов по системе «шведский стол», помимо нескольких вариантов горячего при каждом приеме пищи предложен салат-бар с закусками. Один из главных принципов армейского питания – разнообразие, что является залогом высокой сопротивляемости организма к заболеваниям. Помимо обязательных круп, мяса, рыбы, овощей и фруктов в зимний период к рациону солдат добавляют сало, лук, чеснок, мед. Для защиты бойцов от коронавируса проводится дополнительная витаминизация.

Фото с сайта era-tehnopolis.ru

Для контроля эпидемиологической ситуации в армии созданы оперативные группы, отслеживающие всю информацию, касающуюся коронавирусной инфекции. На данный момент общая ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная, а профилактические мероприятия – как эффективные. В конце прошлого года, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, именно благодаря принимаемым мерам заболеваемость коронавирусом в армии была на 37 % ниже, чем в целом по стране.
 

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