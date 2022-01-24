«Воскресение», 30 января, «ГлавКлуб»
Название программе дала самая перепеваемая коллегами группы, лиричная и нежная песня. Она, как никакая другая в большом песенном фонде, о морозном времени года, отражает всю атмосферность и великолепие обычного зимнего вечера.
Снилось мне...
Неожиданно выпал снег,
В мире наступили тишина и свет,
Свет и тишина, покой и белый снег.
Жаль, что это только снилось мне.
Группа «Воскресение» относится к тем уникальным коллективам, песни которых знают наизусть независимо от того, в каком десятилетии формировались музыкальные пристрастия. Именно поэтому на их концертах собираются нескольких поколений зрителей, которых объединяет любовь к особой музыкальной философии коллектива.
Начало: 20:00
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1
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