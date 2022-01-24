«Воскресение», 30 января, «ГлавКлуб»

«Воскресение», 30 января, «ГлавКлуб»

30 января группа «Воскресение» возвращается в ГлавClub с большим зимним концертом «Снилось мне»

Название программе дала самая перепеваемая коллегами группы, лиричная и нежная песня. Она, как никакая другая в большом песенном фонде, о морозном времени года, отражает всю атмосферность и великолепие обычного зимнего вечера.

Снилось мне...
Неожиданно выпал снег,
В мире наступили тишина и свет,
Свет и тишина, покой и белый снег.
Жаль, что это только снилось мне.

Группа «Воскресение» относится к тем уникальным коллективам, песни которых знают наизусть независимо от того, в каком десятилетии формировались музыкальные пристрастия. Именно поэтому на их концертах собираются нескольких поколений зрителей, которых объединяет любовь к особой музыкальной философии коллектива.

Начало: 20:00

Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1

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