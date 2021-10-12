«Крематорий» устроил пляжную вечеринку в честь бабьего лета

Группа «Крематорий сыграла концерт «Пляжная вечеринка» в «Мумий Тролль баре» 8 октября

Для разгара осени повод для мероприятия мог показаться более чем странным. Но догадаться об истоках концерта было нетрудно. Летом из-за суровой эпидемиологической обстановки в Москве (и не только) до лучших времен было отложено множество концертов. И многие из них как раз носили солнечно-релаксирующие названия.

Впрочем в случае с «Крематорием» холодное время года привнесло в концепцию концерта дополнительную изюминку. В архивах группы обнаружилась неимоверно подходящая к поводу фотография, на которой «крематорский» басист Николай Коршунов запечатлен после героического купания в ледяном океане, а остальные участники группы стараются обратить на него внимание подбадривающими жестами. Этот уморительный снимок и лег в основу концертной афиши.

Одетый совсем по-летнему (бейсболка, шорты, клетчатая рубашка) Армен Григорян удовлетворенно заметил, что с погодой удалось договориться, однако отмечать сегодня придется «бабье лето». Сигналом к началу вечеринки послужила песня «Белые столбы» из альбома «Текиловые сны», в которой как раз упоминалось «индейское лето». «Реанимационная машина» тоже оказалась непосредственно связанной с обстоятельсвами концерта, ведь в ней фигурировала явка «Арбат, дом номер 8». А это практически по соседству с «Мумий Тролль баром». К этому адресу Армен Григорян еще вернется позже, когда перед песней «Таня» вспомнит, как он по-мужски преклонялся перед жившей здесь неподалеку красавицей.

Прекрасно вписывались в концепцию концерта и «Африканка» с «Теплыми днями лета». По поводу последней Армен Григорян заметил, что прощается с ней на время, потому что в промтозглую погоду петь такое неуместно. Зато только-только открывается дорога для новых песен «Крематория» «Грибы-мухоморы» и «Шпионы». Григорян проанонсиоровал на днях появление официальной информации о пластинке, в которую эти вещи войдут. Исполнение же «Крылатых слонов», напротив, прошло под лозунгом «Вернёмся в детство светлое».

Где пляж, там и чилл-аут. За свойственный ему «расслабон» отвечали музыканты «Крематория» со своими сольными номерами. Хладостойкий Николай Коршунов васе же вспомнил благодатное лето в песне «Одолень-трава». Еще одну песню он представил в дуэте со скрипачом Максимом Гусельщиковым. А гитарист Владимир Куликов назвал свой проект «малосольным», поскольку в нем законсервированы преимущественно чужие песни. Вспомнив о том, «как хорошо быть женатым, а иногда — холостым», он пригласил всех на свой концерт. «Я точно приду - деваться некуда», - парировал Армен Григорян.

Не стал отказывать лидер «Крематория» и зрителю, громогласно требовавшего «Хабибуллину». Исходя из специфики места, Григорян спел: «Тогда придется в срочном порядке арендовать «Мумий Тролль»». Но до «аренд» все же дело на этот раз не дошло — и до самого конца Армен Сергеевич исполнял только песни собственного сочинения - «Зомби», «Маленькая девочка», «Клубника со льдом», «Геенна огненная»», «Амстердам», «Катманду» и др. Путешествие выдалось вселенским, но все же в финале Григорян мягко спустил гостей с небес на землю обнадеживающей репликой: «Дай Бог ещё свидимся на этой земле».

Даст Бог, свидимся на концерте группы в ГлавКлубе 4 декабря!