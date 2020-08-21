«Всегда очень остро выступает»: дело Шереметьева — еще один удар по оппозиции?

Против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева СК открыл уголовное дело, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере

Планомерное уничтожение оппозиции продолжается в России уже больше четверти века. Запугивание депутатов, запрет наиболее влиятельных нелояльных к власти партий под предлогом «экстремистской деятельности» - все это обескровило альтернативные правящей элите силы. И сейчас продолжают прессовать те оппозиционные силы, которые еще остаются в строю.

Основной удар на сегодняшний день принимают на себя коммунисты. Всем памятны гонения на их представителя Павла Грудинина, которые не прекращаются и по сей день. Теперь взялись за депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Против него СК открыл уголовное дело, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие полагает, что народный избранник нанес столичному бюджету ущерб в размере 2 миллиона рублей. Шереметьева обвиняют в том, что он с ноября 2019 по февраль 2020 выписывал ежемесячно своей помощнице Ирине Кузнецовой премии в 300-600 тысяч рублей под предлогом особо важных поручений, а потом якобы присваивал их себе. В квартире Шереметьева прошли обыски.

Руководитель аппарата фракции КПРФ в МГД Сергей Тимохов уверен, что Олег Шереметьев пострадал из-за своих профессиональных интересов. «Может, конечно, потому что он неудобный депутат для власти, - рассказал он «Свободной прессе». - Олег Шереметьев всегда очень остро выступает, и на него в открытую оказывается давление. Если пересмотреть протоколы заседаний, то можно увидеть, что конфликт идет постоянно».

Как выяснилось, у Шереметьева незадолго до обвинений произошел некий конфликт с Кузнецовой. Что же касается суммы выплат, то она вполне сопоставима с общим фондом оплаты труда помощников депутатов. «Насколько я знаю, у Олега Шереметьева было четыре помощника. В фонд оплаты труда включены оклады и премии, - продолжает Тимохов. - Оклады высчитываются в соответствии с законом — выслугой лет и другими коэффициентами. Оклады помощников суммируются и вычитаются из размера фонда, оставшиеся средства считаются экономией фонда оплаты труда и могут использоваться для премирования. Размер фонда для каждого депутата может быть разным и зависит от квалификации и количества помощников».

За Шереметьева вступились коллеги по КПРФ, распространившие такое заявление: «Мы не верим в обвинения следствия — они для нас большая неожиданность, особенно учитывая, что депутатская деятельность Олега Шереметьева вызывает сильное раздражение у чиновников правительства Москвы. Мы знаем Олега Михайловича как последовательного сторонника социализма, справедливости и демократических преобразований в обществе. Он всегда активно отстаивал интересы избирателей своего округа, неизменно откликаясь на любую несправедливость, потому обвинения в его адрес смотрятся ещё более удивительно. Более того, возникают вопросы к процессуальной стороне дела. К Шереметьеву долгое время не допускали адвокатов, и все обыски проходили без их присутствия. Когда у Олега Михайловича поднялось давление 180/100, ему в течение часа отказывали в вызове врача. Мы не приемлем такого варварского отношения к подследственным, кем бы они ни были и в чем бы ни обвинялись».

Члены КПРФ просили для Олега Шереметьева меру пресечения в виде подписке о невыезде. Однако на состоявшемся 21 августа судебном заседании решили по-другому и посадили под домашний арест до 18 октября. Вины депутат не признает и утверждает, что стал жертвой оговора. «Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей моей помощницы — Кузнецовой, - передает его слова ТАСС. - Она мне мстит за то, что ее уличили в мошенничестве, она была уволена».