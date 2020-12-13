Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»

Хищение московской недвижимости «Белкофорте» стоимостью почти 3 млрд рублей через криминальное банкротство

Возможно, тяжелая работа российских судей (она правда тяжелая) вызывает у некоторых из них тяжелое расстройство. В частности, приходится наблюдать необъяснимые признаки слепоглухоты: еще вчера, казалось бы, абсолютно здоровые люди начинают испытывать необъяснимые приступы неадекватного восприятия реальности. Возможно, это связано с перегрузками. Но может быть, это что-то другое?

Почему в одних случаях судьи ведут себя разумно, адекватно, рассматривая аргументы сторон в споре и представленные факты должным образом, как велит закон и судебный кодекс этики. А в других случаях будто «срываются с цепи», вынося заведомо неправовые решения, иногда просто абсурдные, открыто встающие на позицию одной из сторон, что особенно заметно и возмутительно, когда эта сторона очевидно представляет собой мошенников.

Такова скандальная история с хищением активов (10 объектов недвижимости, включая 4 московских здания) ООО «Белкофорте» на сумму почти 3 миллиарда рублей организованной группой российского рейдера-миллиардера Александра Клячина.

Александр Клячин. Фото с сайта azimuthotels.com

Банкротство, в которое компанию «Белкофорте» ввергли решения судьи Пахомова, достойно попасть на страницы учебников для криминалистов и сотрудников правоохранительных органов.

Сказать, что судья Пахомов встал на сторону мошенников - не сказать ничего. Его абсурдные даже с точки зрения обычного человека решения становятся законным основанием для воровства. Но, возможно, виной всему некая болезнь или иная причина?

Читать тексты о судебных процессах часто тяжело в силу специфического юридического языка, поэтому приведем некую аналогию, чтобы понять - что сделал судья Евгений Пахомов и какие решения принял (или не принял). Приведем два вымышленных примера.

Пример 1

Представьте, что вам ваш знакомый должен 1000 рублей. Он приносит вам чистый листок бумаги и говорит: «Вот этот листок чистой бумаги я оцениваю в 500 рублей, отдаю его тебе и тем самым считаю, что 500 рублей из 1000 тебе не должен».

Пример 2

Представим, что вам кто-то должен 100 млн рублей. Много? Сложно представить? Ну попытаемся, включим воображение.

Представьте, что ваш должник приходит к вам и говорит: «Вот автомобиль "Лада", новый, я оцениваю его в 60 млн рублей и отдаю его тебе как свой долг. И ты списываешь мне 60 млн рублей, я остаюсь должен тебе только 40 млн рублей».

Какова будет ваша реакция в одном и втором случае?

Будете считать происходящее законным и справедливым?

Согласитесь, первое, что скажет вменяемый человек: «Мне не нужен твой листок бумаги, верни деньги» - в первом примере. И: «Мне не нужен автомобиль, верни деньги» - во втором примере. И будет прав, и по-человечески, и по закону. Нельзя обязать произвольно возвращать долг в той форме, в которой это удобно должнику, если на то нет согласия давшего в долг.

А что с ценой?

Конечно, каждый вменяемый ТАКЖЕ скажет, что цена дурацкая и нет такой цены для этой вещи (при условии, если бы он согласился все же взять в качестве долга навязанное ему имущество).

НО ЭТО БУДЕТ ТОЛЬКО ВО-ВТОРЫХ.

На первом же месте стоит ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, а не цена.

Теперь представьте, что вы обращаетесь в суд и судья говорит - да, должник вправе расплатиться с вами и листочком бумаги, в первом случае, и автомобилем - во втором случае.

При этом - говорит судья - цена является адекватной и листочка бумаги (500 рублей а не 20 копеек) в первом случае и автомобиля «Лада» (который можно свободно купить на рынке за 600 тысяч рублей, а не за 60 млн рублей, то есть в 100 раз дешевле) во втором случае.

Так вот судья, принимающий аналогичные решения, но уже не в вымышленной, а реальной истории, Евгений Пахомов - так и поступил, признав абсурд законным действием.

Что же произошло? В реальном суде.

Судья Евгений Пахомов ранее БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО признал ООО «Белкофорте» банкротом на основании фальсифицированного отчета конкурсного управляющего Александра Серговского, плотно связанного с группой Клячина.

Затем судья Евгений Пахомов признал кредитором «Белкофорте» некое предприятие, аффилированное с группой Александра Клячина - ООО «Ботовское». Это «Ботовское» заключило с «Белкофорте» договор аренды сельскохозяйственной земли в глуши Тверской области, всего 1204 гектара, за 244 миллиона рублей. Договор этот подписан Сундуковым Игорем, также членом мошеннической группы Клячина, который на момент подписания был оставлен с помощью следователей и судей директором ООО «Белкофорте» (это отдельный эпизод, сейчас его опустим, расскажем позднее).

Игорь Сундуков. Фото из архива

Представьте: московская компания «Белкофорте», единственным видом деятельности которой является сдача в аренду собственной недвижимости, ЗАЧЕМ-ТО заключает договор по аренде СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ в 350 километрах от Москвы. В глуши, заросшие лесом участки не обрабатывались минимум 10 лет (на самом деле около 20 лет) и заросшие лесом в ногу толщиной. И по цене 201 тысяча рублей за аренду 1 гектара при том, что КУПИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ землю в этом районе можно по цене 1,5-2 тысячи рублей за гектар, то есть минимум в 100 раз дешевле. Но и это не все. Для того, чтобы рекультивировать землю и ввести её снова в сельскохозяйственный оборот, необходимо вложить порядка 75 тысяч рублей на каждый гектар. С учетом этого стоимость аренды земли завышена в 200 раз выше рыночной.

Для чего были все эти маневры Пахомова, Сундукова, Клячина и его команды, Серговского, а также ряда следователей, прокуроров и нескольких других судей?

Дело в том, что ООО «Белкофорте», имея активов почти на 3 млрд рублей, прибыльное все годы с момента создания в 2013 году и НЕ ИМЕЯ ДОЛГОВ, должно было выплатить своей материнской компании ООО «КС –Траст» 99,999% стоимости всех активов. Это было решение другого суда (примерно с такими же судьями, что и Пахомов), но сейчас не об этом, даже если суды так решили (об этом напишем в другой части этой криминальной истории). Фактически все имущество «Белкофорте» принадлежит ООО «КС-Траст».

Но выплачивать ничего Сундуков как директор «Белкофорте» не хочет, поскольку договорился с мошенниками - как украсть эти активы. И он заключает с тремя компаниями - «Оникс», «Оргметрой» и «Ботовское» - некие договоры, конечно, фальшивые по своей природе, как говорят юристы - мнимые. Якобы эти три компании оказали услуги «Белкофорте», но «Белкофорте» с ними не расплатилась. И судья Пахомов ПРИЗНАЛ ранее их действительно кредиторами «Белкофорте».

Четвертым кредитором оказался член банды Васин Василий Иванович, 1962 года рождения. О нем мы напишем отдельно позже, он это заслужил.

Василий Васин. Фото из архива

В суде у того же Пахомова истец и фактический владелец всех активов «Белкофорте» - ООО «КС- Траст» - призвал суд не признавать эти организации кредиторами, разобраться в ситуации, ходатайствовал о разного рода экспертизах, просил предъявить ряд документов по каждой «сделке», чего Пахомов делать не стал (или не захотел по каким- то причинам, или его одолела неизвестная болезнь – «слепоглухота»).

Вернемся к «Ботовскому».

Представитель «Белкофорте» в суде Малахова А.М. (представляла то интересы конкурсного управляющего Серговского Александра, то самого «Белкофорте» (что безусловно является нарушением как адвокатской этики, так и конфликтом интересов, но, в принципе, при сговоре именно так и бывает) заявила суду, что договор аренды ООО «Белкофорте» с ООО «Ботовское» нужно было для того, чтобы РАСПЛАТИТЬСЯ С «КС- ТРАСТ» именно правом аренды сельхозземель по этому договору.

Вспомнили листочек бумаги и автомобиль «Лада» в примерах 1 и 2 выше?

«КС-Траст» не собирался и не собирается получать долг вместо денег или самой недвижимости каким-то договором аренды сельхозземли. То, что земля находится за тридевять земель в глуши, представляет собой заросшие лесом участки и даже цену в 100-200 раз выше рыночной, даже не столь важно. Она просто не нужна «КС-Трасту» ни для каких целей. А договор этот возник только потому, что умникам из организованной преступной группы Клячина понадобилось создать на ровном месте пул «кредиторов» и украсть все активы «Белкофорте». Ни для чего другого эти действия не предназначались, это очевидно любому здравомыслящем человеку. При этом эта группа Клячина оставила десятки следов, провела все очень грубо, топорно, сделав историю «банкротства» исключительно криминальной и «грязной».

Очевидно, но не всем, не судье Евгению Пахомову.

Он признал кредитором «Ботовское», признал целесообразность этого договора и признал цену договора: «Отныне, - сказал он - «Белкофорте» должна 244 млн рублей за аренду сх земли «Ботовское».

Безумие?

Возможно, это еще один признак слепоглухоты. Здесь должны разбираться либо врачи, либо следователи.

Судья Евгений Пахомов. Фото из открытых источников

«КС-Траст» обратилась в правоохранительные органы, прошло более 1,5 лет и «правоохранители» все никак не могут определиться. Игорь Сундуков в своих показаниях объяснил заключения договора «Белкофорте» с «Ботовским» намерением «разбить на небольшие участки и продать порознь» эти сельхозземли. Но, во-первых, там среди этих 1204 гектар и так более 400 участков, они уже не очень крупные, во-вторых, кому в глуши нужны такие мелкие заросшие лесом и борщевиком участки, в-третьих, это запрещено законом.

Хорошо, что Верховный суд вернул вопрос включения «Ботовское» в реестр (подтвердив тем самым, что «слепоглухота» поражает не всех судей), при этом в этой инстанции представитель «Белкофорте» дал уже ТРЕТЬЕ ОБОСНОВАНИЕ - зачем компании нужен был этот договор в принципе: якобы для создания там «рекреационной зоны».

Оторопь берет от наглости мошенников. Все никак не могут обосновать свое воровство.

Дело опять попало к судье Пахомову Евгению, и СНОВА этот судья будет решать вопрос о включении «Ботовского» в список кредиторов. И первые шаги, которые он сделал 9 декабря этого года, свидетельствуют о том, что с намеченной линии он сворачивать не собирается. Факты и аргументы, представленные ООО «КС- Траст», кажутся судье Пахомову неубедительными и недостаточными. Так же как и полная аффилированность всех участников этого криминального банкротства с группой Александра Клячина.

Кстати, все здания мошенниками проданы на контролируемых ими торгах по цене примерно 320 долларов за 1 квадратный метр московской недвижимости, опять же компании, вероятно, аффилированной с Клячиным - вторая компания-спойлер точно связана с Клячиным .

Закончим данную статью тем, что приведем ПИСЬМЕННОЕ ПОЯСНЕНИЕ «КС-Траст» в суд.

Специалисты - юристы, судьи, адвокаты, правоохранители - оценят степень тяжести болезни (если таковая имеется) московского судьи по банкротным делам Евгения Пахомова. Страна должна знать своих героев.

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Арбитражный суд города Москвы, 115191, г.Москва, ул. Б. Тульская, д.17

Заявитель: ООО «КС-ТРАСТ»ОГРН 1027700285161, ИНН 7701234698Адрес: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8

Должник: ООО «Белкофорте»

В лице кон-го управляющего Серговского А.А.

Адрес: 119034, г. Москва, а/я No 978

Дело No А40-218142/18-129-182

Письменные поясненияна заявление ООО «Ботовское»о включении требований в реестр требований кредиторов

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 года ООО«Белкофорте» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открытоконкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден Серговский Александр Анатольевич (ИНН771800372691, СНИЛС 020-890-773-46), член Ассоциации «Саморегулируемая организацияарбитражных управляющих «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес:125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2019 включено в третьюочередь удовлетворения реестра требований Общества с ограниченной ответственностью«БЕЛКОФОРТЕ»(ОГРН1137746029871, ИНН7715949022) требование ООО«БОТОВСКОЕ» вразмере 244 262 800 руб. основного долга.Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2019 определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2019 по делу NoА40-218142/18-129-182Б оставлено без изменения, а апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.03.2020определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2019 по делу NoА40-218142/18-129-182Б и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2019оставлены без изменения, а кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Определением Верховного суда Российской Федерации от 19.10.2020 определениеАрбитражного суда г. Москвы от 23.08.2019 по делу No А40-218142/18-129-182Б, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2019 и Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.03.2020 были отменены, аспор отправлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Судебная коллегия Верховного суда полагает, что при наличии правового интереса,связанного с требованием о выплате действительной стоимости доли, ООО «КС-Траст» вправе участвовать в деле применительно к статусу лица, указанного в абзаце четвертомпункта 1 статьи 35 и пункте 3 статьи 126 Закона о банкротстве.

В Определении от 19.10.2020 Верховный суд отмечает, что суду следует оценить требование о включении кредитора в реестр на предмет мнимости, а также на предмет связанности такого кредитора с оставшимися участниками. (Приложение 1)

ООО «КС-Траст» с самого первого заседания по рассмотрению требований ООО «Ботовское» в арбитражном суде г. Москвы указывало на признаки мнимости сделки,отсутствие экономической целесообразности сделки.

К заседанию по рассмотрению заявления ООО «Ботовское» о включении в реестртребований кредиторов ООО «Белкофорте» 8.12.2020 в Арбитражном суде г. Москвы ООО «КС-Траст» предоставило письменные пояснения, содержащие, по мнению заявителя, исчерпывающие доводы о мнимости Договора перенайма, заключенного между ООО «Ботовское» и ООО «Белкофорте», а также о связанности такого кредитора составшимися участниками.

При таких обстоятельствах стоимость договора перенайма является лишь одним изоснований для признания сделки по заключению договора перенайма мнимой, но неединственным и не ключевым. Стоимость договора имеет опосредованное отношение ксути спора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна.

Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участниковгражданского оборота. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделкине совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть,например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другойстороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия враспределении имущества должника.

В то же время для этой категории ничтожныхсделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны насамом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращениегражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, являетсядостаточным для квалификации сделки как ничтожной. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида,стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовыепоследствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценкисовокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства,обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки (статьи 65, 168, 170 АПКРФ).

Согласно заявлению ООО «Ботовское», 02.07.2018 между ООО «Ботовское» и ООО«Белкофорте» был заключен договор передачи прав и обязанностей (перенайма) поДоговору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка.

Согласно договору ООО «Белкофорте» перешло право аренды 1214 га (481участка) сельскохозяйственных земель для целей сельскохозяйственного производства в Тверской области.

Считаем, что договор был подписан задним числом исключительно длясоздания необоснованной кредиторской задолженности, установления контроля надимуществом ООО «Белкофорте» в процедуре банкротства и хищения недвижимостидолжника стоимостью 2,7 млрд. руб. Воля сторон при совершении сделки не быланаправлена на возникновение вытекающих из нее правовых последствий.

Признаки мнимости требования ООО «Ботовское»:

1. Сделка не отражена в бухгалтерской отчетности сторон. В отчетности ООО«Белкофорте» на 14.02.2019 и в отчетности ООО «Ботовское» до сих пор.(Приложение 2 и Приложение 3).

2. На дату заключения договора перенайма имелись основания для расторжениядоговора аренды от 24.12.2012 г. (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6)

3. Заключая сделку, должник не имел намерения использовать полученноеимущество и не имел намерения исполнить обязательства по договору

4. ООО «Ботовское», передавая права аренды ООО «Белкофорте», не могло не знатьо введении в отношении последнего процедуры банкротства.

5. Отсутствовала экономическая целесообразность заключения Договора перенайма.Договор заключен на нерыночных условиях.

6. ООО «Ботовское» связано с другими участниками дела.

Каждый пункт подробно раскрывается далее.

1. Сделка не отражена в бухгалтерской отчетности сторон.

1.1. На 14.02.2019 (т.е. спустя 7 месяцев после даты договора, на котором основанотребование ООО «Ботовское» к ООО «Белкофорте») должник в лице директора ООО «Белкофорте» Сундукова И.Б. письменно подтвердил отсутствие задолженности перед ООО «Ботовское», о чем предоставил в Арбитражный суд г. Москвы соответствующую справку.

К судебному заседанию 12.03.2019 от генерального директора ООО «Белкофорте» Сундукова И.Б. в материалы дела о банкротстве ООО «Белкофорте» поступили документыо финансовом состоянии и имуществе ООО «Белкофорте». В частности, справка о кредиторской задолженности ООО «Белкофорте», общая сумма которой составляет на 14.02.2019 г. 5 406 тыс. руб. Справка подписана Сундуковым И.Б. При этом в списке кредиторов ООО «Ботовское» не значится (стр. 136-137 том 1 дела NoА40-218142/18-129-182 Б о банкротстве ООО «Белкофорте», Истец Васин Василий Иванович. Приложение 2).

1.2. В бухгалтерской отчетности ООО «Ботовское» требование к ООО «Белкофорте»в размере 244 млн. руб. не отражено. Дебиторская задолженность ООО «Ботовское» в 2018 и 2019 г. составляет 8 и 5 млн. руб. соответственно. Т.е. в отчетности кредитора отсутствует подтверждение наличия обязательств ООО «Белкофорте». (Приложение 3)

2. На дату заключения договора перенайма имелись основания для расторжения договора аренды от 24.12.2012 г.

2.1. Предметом аренды согласно п.1.1. договора (с учетом дополнительногосоглашения от 16.08.2012 г.) являются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для использования в целях сельскохозяйственного производства (481 участок общей площадью 1214 га).

Согласно п. 4.4.2 Арендатор обязан использовать земельные участки всоответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Согласно п.4.1.1.договора при использовании участков не по целевому назначению, а также прииспользовании способами, приводящими к его порче, арендодатель имеет право требовать досрочного расторжения договора аренды.

2.2. На дату заключения договора перенайма, как и на дату подписания актаприема-передачи участков, дату регистрации договора перенайма в Росреестреземельные участки длительное время не использовались по целевому назначению, сельскохозяйственные работы на них длительное время не проводились, около 90% участков заросло древесно-кустарниковой растительностью (оставшиеся 10% находилисьв зоне подтоплений, заболачивания и по другим естественным причинам не зарослилесом), что является основанием для досрочного расторжения договора аренды по инициативе арендодателя.

Факт зарастания земельных участков подтвержден:

2.2.1. Результатами анализа спутниковых снимков всех земельных участков, указанных в договоре перенайма с 2011 по 2020 г. (заключение предоставилоООО «Институт прикладных исследований геосистем» - Приложение 4). Признаки ведения сельского хозяйства и обработки земель отсутствуют. Установлено зарастание земель древесно-кустарниковой растительностью.

2.2.2. Предписанием об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ No04-20/10 Россельхознадзора от 18.06.2020, которым установлено ненадлежащее использование земель и зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Участки переданы ООО «Белкофорте» в декабре 2018 г., зарастание земель древесно-кустарниковой растительностью не могло произойти за 1 вегетационный период – лето 2019 г., что свидетельствует о длительном неиспользовании земель по целевому назначению. (Приложение 5)

2.2.3. Претензией от 01.09.2020 от Комитета по управлению имуществом и земельными отношениям Осташковского городского округа. Согласно Претензии, если нарушения использования земельных участков не будут устранены, Комитет обратится в суд с исковым заявлением о расторжении договора аренды. (Приложение 6)

2.3. Согласно п.3.2 Договора перенайма, арендатор обязан сообщить новому арендатору (ООО «Белкофорте») все иные сведения, имеющие значения для осуществления новым арендатором своих прав и обязанностей арендатора по Договору аренды. Зарастание земельных участков древесно-кустарниковой растительностью и угроза расторжения договора по инициативе Арендодателя является такими сведениями. Либо ООО «Ботовское» не сообщило (т.е. вело себя недобросовестно, не исполнилосвои обязанности по договору), либо директор ООО «Белкофорте» вел себя недобросовестно и заведомо знал, что заключает сделку на невыгодных для ООО «Белкофорте» условиях и не получает равноценного встречного исполнения обязательств, когда за 244 млн. руб. приобретает актив, которого может лишиться в любой момент назаконных основаниях, в т.ч. Земельного кодекса РФ.

3. Заключая сделку, должник не имел намерения использовать полученное имущество и не имел намерения исполнить обязательства по договору.

3.1. ООО «Белкофорте» никогда не занималось сельским хозяйством, не имело специалистов данного профиля, не имело в Уставе соответствующего вида деятельности, не имело специальной техники, не имело финансовых возможностей для того, чтобы привести полученные по договору земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования или хотя бы в состояние, соответствующее обязанностям арендатора, т.е. избежать досрочного расторжения договора по инициативе арендодателя.

3.2. Субаренда договором запрещена. ООО «Белкофорте» не могло получать доход от сдачи земельных участков в субаренду.

3.3. Земли, полученные по Договору перенайма, могут использоваться исключительно для сельскохозяйственного производства (в силу п.1 ст.78 Земельного кодекса РФ), создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно- исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

Соответственно, использование сельскохозяйственных земель (вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство) для рекреационного, жилого, дачного, коттеджного строительства и др. строительства, не связанного с сельским хозяйством (а это хранение с/х продукции, с/х техники, теплицы и т.п.), а равно другое их использование незаконно. Так, законодатель в Федеральном законе от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрел принудительное изъятие через суд земельного участка у его собственника, арендатора и др. лиц в случае, если земли более 3х лет не используются в сельскохозяйственных целях, используются с другими целями либо вредят почве, экологии (ст.6 и др.).

Согласно пункту 1 статьи 615 ГК РФ, арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора, а если они не определены - в соответствии с назначением имущества.

Приняв на себя права и обязанности по договору, арендатор выразил свое согласие на использование земельного участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования, тем самым реализовав свое право, предусмотренное пунктом 3 статьи 85 Земельного кодекса. При проведении государственной регистрацииправа на данный земельный участок ООО «Ботовское» не предоставило какое-либозаключение по почвам и качественной оценке земельного участка отсутствовало, то естьне доказывало непригодность земель для использования в сельскохозяйственных целях.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для изменения условий договора аренды, в т.ч. изменения вида разрешенного использования земельного участка. Попытка арендатора изменить вид разрешенного использования по существу будет направлена на обход предусмотренной земельным законодательством для предоставления земельных участков процедуры торгов. (Обзор практики рассмотрениясудами дел, связанных с изменением вида разрешенного использования земельного участка, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября2018 г.)

Самостоятельное изменение арендатором вида разрешенного использования земельного участка не допускается, когда участок предоставлялся в аренду для определенного вида использования.

3.4. Обращаем внимание суда, что должник при рассмотрении обоснованности требований ООО «Ботовское» не смог объяснить цель заключения договора перенайма:

3.4.1. При рассмотрении требования в Арбитражном суде г. Москвы 31.07.2019 г.представитель должника Малахова А.М. заявила, что «должник планировал данным правом аренды расплатиться с ООО «КС-Траст» за выход из состава учредителей ООО «Белкофорте». Однако не пояснил, каким образом обязательства в размере 2,7 млрд. руб. могут быть погашены с помощью права аренды 1200 га заброшенных сельскохозяйственных земель в Тверской области. (подтверждается аудиозаписью судебного заседания).

3.4.2. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, указано со слов Сундукова И.Б.: «Должник с целью избежать неплатежеспособности и выполнить обязательства перед вышедшим участником (ООО «КС-Траст») по оплате стоимости доли, заключил сделку с кредитором по оптовому приобретениюправ на участки площадью 1 214 га на условиях длительной отсрочки платежа без регистрации ипотеки в силу закона с целью дальнейшей перепродажи участков в розницу, либо передачи данного имущества в отступное вышедшему участнику по указанному обязательству выплатить долю. Действия по проведению расчетов с вышедшим участником общества Должник совершить не успел ввиду возбуждения дела о банкротстве». (Приложение 7)

Во-первых, должник приобрел право долгосрочной аренды, но не собственности.

Во-вторых, перепродажа участков в розницу, полученных на условиях Договораперенайма, невозможна и незаконна.

В-третьих, передача данного имущества в качестве отступного ООО «КС-Траст» невозможна: ООО «КС-Траст» не давало на это свое согласие, не планировало приобретать право аренды на заросшие лесом сельхозугодья, а стоимость доли была оценена в 2,7 млрд. руб. (в 11 раз больше формальной цены Договора перенайма). (Консультационное заключение об определении действительнойстоимости 99,99% доли в уставном капитале ООО «Белкофорте» в Приложении 8).

В-третьих, утверждение о рассрочке сомнительно. Если учитывать фактические обстоятельства, то ООО «Белкофорте» получило право аренды участков 17.05.2019 после государственной регистрации права, а выплатить 100% стоимости Договора перенайма должно было до 1.05.2019. (сначала деньги, потом право аренды) (дата государственной регистрации указана в Постановлении No 09АП-57719/2019-АК Девятого Апелляционного арбитражного суда от 06.12.2019 г. – Приложение 9)

3.4.3. При рассмотрении требования ООО «Ботовское» в Верховном суде РФ представитель конкурсного управляющего Серговского А.А. указал в судебном заседании, что «у должника имелся экономический план по использованию названных участков, он намеревался изменить их целевое назначение в целях строительства коттеджного поселка». Однако изменение целевого использования в рамках договора аренды государственных сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного производства на строительство коттеджного поселка или аналогичных объектов не предусмотрено законом, т.е. невозможно (данный вопрос ужерассматривался выше). Не предусмотрена застройка данных земель в обозримой перспективе и Схемой территориального планирования Осташковского муниципального района Тверской области, другими документами, регламентирующими развитие данных территорий.

3.4.4. Должник не предоставил ни в одно из прошедших заседаний судов по требованию ООО «Ботовское» экономический план по использованию названных участков, на наличие которого ссылался представитель конкурсного управляющего в заседании Верховного суда (что отражено в Определении Верховного суда от 19.10.2020 г.), который бы показал планируемое использование участков, планируемые при заключении договора источники и сроки погашения обязательств.

3.5. Директор ООО «Белкофорте» Сундуков И.Б., заключая сделку с ООО «Ботовское», заведомо знал, что не сможет расплатиться.

3.5.1. Сундуков сформировал обязательства на 244 млн. руб. Срок исполнения обязательств не позднее 01.05.2019, т.е. спустя 10 месяцев после заключения договора. Акт приема-передачи земельных участков по договору подписан 12.12.2018 г., спустя 5 месяцев после даты заключения договора аренды (Приложение 10).

Документы на регистрацию договора в Росреестре были также сданы в декабре 2018 г. (документы могут быть сданы только после подписания акта). При этом 8.10.2018 уже было возбуждено дело о банкротстве ООО «Белкофорте».

П.8 Договора перенайма: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. Сундуков И.Б. таким образом действовал недобросовестно, фактическисформировал обязательства на 244 млн. руб. уже после возбуждения дела обанкротстве и не имел намерения обязательства по Договору перенайма исполнить.

Данные факты также свидетельствует о том, что договор был оформлен задним числом уже после возбуждения дела о банкротстве.

Дата регистрации договора в Росреестре – 17.05.2019 г. Только в мае 2019 г.«Белкофорте» по закону стало обладателем права аренды земельных участков – с момента государственной регистрации.

3.5.2. Годовая выручка ООО «Белкофорте»: 110 – 130 млн. руб. Годовая прибыль: 5-30 млн. руб. При этом заключенный договор перенайма никоим образом не мог способствовать увеличению выручки/прибыли компании, так как:

Передача земельных участков в субаренду запрещена (согласно Договору) Разрешенный вид использования: сельскохозяйственное производство,которым ООО «Белкофорте» не занималось и не могло заниматься.

4. ООО «Ботовское», передавая права аренды ООО «Белкофорте», не могло не знать о введении в отношении последнего процедуры банкротства.

4.1. ООО «Ботовское», подписывая акт приема-передачи земельных участков и сдавая документы на регистрацию Договора перенайма в декабре 2018 г., не могло не знать о том, что в отношении ООО «Белкофорте» 8.10.2018 возбуждено дело о банкротстве, следовательно, также действовало недобросовестно.

По статистике в процедурах банкротства погашается 5-6% требований кредиторов. Вместо того, чтобы отказаться от регистрации перехода права и передачи участков, требовать расторжение договора, ООО «Ботовское» осознанно формирует необоснованную кредиторскую задолженность ООО «Белкофорте».

4.2. Добровольный отказ ООО «Ботовское» от оформления залога на право аренды земельных участков до уплаты новым арендатором полной стоимости перенайма, вероятно, объясняется желанием оказывать влияние на ход процедуры банкротства ООО «Белкофорте», так как залоговые кредиторы ограничены в таких возможностях.

5. Отсутствовала экономическая целесообразность заключения Договора перенайма.

Договор заключен на нерыночных условиях.

5.1. Условия договора перенайма существенно в худшую для должника сторонуотличались от цены, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичныесделки. Размер платы за перенаем согласно Договору составил 244 262 800 руб. (201 103,8 руб. за 1 га).

Стоимость аренды земельных участков, согласно договору, заключенному между ООО «Ботовское» и комитетом по управлению имуществом МО «Осташковского района» 24.12.2012 (в редакции дополнительного соглашения от 16.08.2012 г.) составляет 48 823,68 руб. в год. Земли предоставлены в аренду до 23.01.2061 г. Т.е. стоимость аренды за оставшиеся 43 года составит 2 099 418,24 руб. Таким образом, стоимость перенайма в 116 раз превышает стоимость аренды.

Средняя рыночная стоимость земли сельскохозяйственного назначения в Тверской области в десятки раз ниже, чем цена аренды по договору перенайма. Пример: 01.09.2020 был заключен договор купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения в Осташковском районе Тверской области площадью 1041 га за 2 100 000,00 руб. (сообщение No 5412521 на ЕФРСБ – Приложение 11). Т.е. цена продажи сопоставимого по площади участка с той же категории земель в том же районе была в 120 раз меньше, чем стоимость права аренды, которое получило ООО «Белкофорте». Продавец – ООО «Луч свободы». Покупатель – Бартышев А.Д.

Кадастровая стоимость всех земельных участков, указанных в Договоре перенайма, составляет 33 582 157,66 руб., в 7 раз меньше стоимости права аренды. (Приложение 12)

К настоящему отзыву приложена справка о стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в Тверской области, согласно которой стоимость 1 га составляет не более 4 тыс. руб. (собственность, не аренда). Это в 50 раз меньше, чем стоимость прав аренды 1 га в Договоре перенайма. (Приложение 13)

5.2. Предоставленный ООО «Ботовское» в апелляционную инстанцию фрагмент отчета об оценке (Приложение 14) не может рассматриваться в качестве обоснования стоимости Договора перенайма, так как:

5.2.1. Объектом оценки является не право аренды земельных участков, а сами земельные участки.

5.2.2. В отчете не учитываются юридические аспекты прав на Объекты оценки, что прямо указано в отчете. Иными словами, не учитывается, что на момент оценки договор аренды мог быть расторгнут со стороны арендодателя в связи с грубым нарушением условий договора – нецелевым использованием земельных участков, ухудшением состояния сельскохозяйственных земель.

5.2.3. В суд не был предоставлен полный отчет, а только 11 страниц (фактическитолько 1 страница с текстом).

5.2.4. Оценка проводилась на основе документов, предоставленных заказчиком, без фактического осмотра земельных участков (следует из оглавления отчета). Вероятно, у оценщика не было представления о реальном состоянии земельных участков.

5.2.5. Цель оценки: внесение имущества в уставный капитал. (Анализ деятельностигруппы лиц, аффилированных с ООО «Ботовское» выявил многочисленные случаи необоснованного завышения стоимости имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал). Данный факт лишний раз подтверждает, что на момент проведения оценки (июль 2018 г.) у ООО «Ботовского» отсутствовало намерение заключать договор перенайма. Договор был подписан задним числом.

5.2.6. Дата составления отчета 20.07.2018 – т.е. через три недели после заключения Договора перенайма. Т.е. на дату заключения Договора перенайма оценочный отчет еще не был подготовлен, оценка не была проведена. Данное обстоятельство еще раз указывает на сомнительную дату подписания Договора перенайма.

5.3. При оценке стоимости права аренды земельных участков, помимо их характеристик и местоположения, необходимо учитывать следующие объективные факторы:

5.3.1. Договор аренды может быть расторгнут арендодателем в любой момент из- за несоблюдения условий договора (нецелевое использование земель, ухудшение качества земель).

5.3.2. Заключение договора перенайма несет риски для нового арендатора (напр.риски привлечения к административной ответственности и материальной ответственности = возмещение убытков за ухудшения качества земельных участков по вине арендатора – п. 4.1.3. Договора перенайма).

5.3.3. Для сохранения права аренды земельных участков, т.е. для того, чтобы привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, необходимо вложить еще около 75 000 руб. (стоимость расчистки полей от древесно- кустарниковой растительности) * 1100 га (площадь земельных участков, заросших лесом)= 82 500 000 руб. При отсутствии доходов от арендуемых земель. (Приложение 15)

5.3.4. Арендатор не имел опыта и возможности использовать имущество, не имел планов по его использованию, подтвержденных намеченным алгоритмом действий, экономическим обоснованием.

5.3.5. Арендатор не мог передать участки в субаренду, т.е. арендовал единовременно 481 земельных участка площадью 1200 га.

Учитывая все изложенные выше факты, право аренды рассматриваемых земельных участков не представляет коммерческий интерес. Фактически это проблемный актив. Для добросовестного и разумного предпринимателя стоимость такого актива – 0 рублей. Актив не генерирует прибыль, а только формирует необоснованные обязательства и риски.

6. ООО «Ботовское» связано с другими участниками дела

Есть множество фактов, свидетельствующих о том, что представители кредиторов ООО «Белкофорте»: Васин В.И., ООО «Ботовское», ООО «Оникс» и ООО «Оргметстрой», а также конкурсный управляющий Серговский А.А. и бывший руководитель должника Сундуков И.Б. объединились с целью формирования необоснованных обязательств ООО «Белкофорте», проведения контролируемой процедуры банкротства и хищения имущества ООО «Белкофорте» стоимостью 2,7 млрд. руб.

6.1. Заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Оникс», ООО «Оргметстрой» и ООО «Ботовское» были поданы в суд в один день - 24.04.2019 г. - с небольшим интервалом по времени. Данный факт указывает на то, что заявления подавались одним и тем же лицом, кредиторы действовали по договоренности. Сложно предположить, что три якобы независимых организации случайным образом почти одновременно сдали заявления в суд.

6.2. Все требования кредиторов рассмотрены и признаны обоснованными в одном судебном заседании 31.07.2019 г., без запросов каких-либо дополнительных документов/сведений, с отклонением всех возражений и ходатайств со стороны реального кредитора ООО «КС-Траст».

6.3. Интересы конкурсного управляющего ООО «Белкофорте» Серговского А.А. в суде представляет Малахова Александра Михайловна (юрист и адвокат), в рамках процедуры наблюдения Александра Малахова представляла в суде интересы ООО

«Белкофорте» и выступала от имени Сундукова И.Б. Одни и те же представители в суде у противоположных сторон обычно свидетельствуют о сговоре участников процесса, о сокрытии истинных намерений обращения в суд.

6.4. Серговский А.А. вел/ведет несколько других процедур банкротства, связанных с указанной на схеме (ниже) группой лиц:

a. ООО «Альфа-Строй», ИНН 7715136884 (по итогам банкротства списано 2,9 млрд. руб., судебные заседания проходили с участием представителя ООО «Димпекс» Малаховой А.М. (долг 1 млрд. руб.). Учредитель и бывший директор Силаев А.В. ранее возглавлял ЗАО «Красная Роза 1875», реестр акционеров ЗАО закрыт, но товарный знак Красная Роза 1875 принадлежит АО «КР Пропертиз», учредителем которого было ЗАО «Нерль» Клячина А.И.

b. ОАО «Бройлер Рязани» (было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК «Преднамеренное банкротство», но итоги неизвестны),

c. ООО «Саб-Урбан» (застройщик), Директор Харитонов Д.А. числится директором АО «АК «Отрадное». АО «АК «Отрадное» предоставляла займы для финансирования деятельности ООО «Ботовское», учредило ООО «Сабурово- Инвест» (директорами были Харитонов и Максецкий) через банкротство которого в ближайшее время в оффшоры могут уйти 6 млрд. руб., полученные по мировому соглашению с ООО «Азимут Хотелс Компани».

d. ООО «Терра Холдинг». Бывший директор Вильданов Э.Р. был директором компаний Гео Инвест, Земельные Инвестиции и ГеоХолдинг – связаны с Клячиным А.И.и кредиторами ООО «Белкофорте»: ООО «Ботовское и ООО «СтройГарант»

В деле о банкротстве ООО «Терра Холдинг» Росфинмониторинг участвовал в качестве третьего лица. Информация, предоставленная Федеральной службой по финансовому мониторингу, стала основанием для отказа во включении требований кипрской компании DROXFO HOLDINGS LIMITED в реестр требований кредиторов ООО «Терра Холдинг» на 201 млн. руб. Одна из причин: признаки аффилированности участников судебного разбирательства. При этом арбитражный управляющий Серговский против требований DROXFO HOLDINGS LIMITED не возражал, экономическую целесообразность их возникновения не исследовал.

В определении арбитражного суда при разборе аффилированности участников упоминается кипрская компания КР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, директор которой - Елена Сидорова - является директором AGROHOLDINGS LIMITED. AGROHOLDINGS LIMITED – конечный владелец ООО «Ботовское» - конкурсного кредитора ООО «Белкофоте» на 244 млн. руб.

Елена Сидорова является директором во многих иностранных компаниях, бенефициаром которых является Клячин А.И.: A.M.G. Hotel Operations Management Experts Ltd , Azimut Group (Luxemburg), KR HOLDING LIMITED, KRESTALLMO HOLDINGS LIMITED, KRASNAYA ROZA 1875 LIMITED и др.

6.5. Согласно протоколу о результатах торгов по продаже имущества ООО «Белкофорте» от 26.10.2020 (опубликован на fedresurs.ru) вторым участником (не ставшим победителем) было ООО «Региональный офис туризма», ИНН 5075372421, которое предложило за недвижимое имущество ООО «Белкофорте» 497 млн. руб.

Вероятно, оно выступало в тандеме с победителем торгов. Сложно предположить, что ООО «Региональный офис туризма» проиграло случайно, так как фактически компания представляла интересы лиц, контролирующих организатора торгов и конкурсного

управляющего ООО «Белкофорте».

ООО «Региональный офис туризма» аффилировано с группой копаний Клячина А.И. С 2015 по 2019 г. выручка у компании отсутствовала, все годы компания показывала убыток. Активы на конец 2019 года составляют 57 тыс. руб. Т.е. у компании отсутствовали собственные средства для приобретения лота, а также возможность получить кредит. Генеральный директор и единственный учредитель - Лоскутников Владимир Иннокентьевич – является участником ООО «Истринская молочная компания». Вторым учредителем ООО «Истринская молочная компания» является кипрская компания ESTEVE ASSOCIATES LIMITED, которая является учредителем ООО «ДМ Тауэр», например, и еще порядка тридцати российских компаний. ДМ Тауэр (DM Tower) - бизнес-центр класса «А», на Новоданиловской набережной в составе делового квартала «Даниловская мануфактура», который принадлежит KR Properties (владелец и председатель совета директоров – Клячин А.И.). Также прослеживается связь ООО «Истринская молочная компания» с другими проектами Клячина А.И. через единоличные исполнительные органы.

обедитель торгов - ООО «ВСК». Учредителем и директором является Тимофеева К. А. Учредитель и организатор торгов – ООО «Райт Инвест». Учредитель и директор Тимофеева М.Н. Возможная аффилированность требует изучения.

6.6. ООО «Ботовское» аффилированно с другим кредитором ООО «Белкофорте» - ООО «СтройГарант» (Приложение 16). ООО «СтройГарант» якобы получило в счет оплаты ремонтных работ векселя на 360 млн. руб. которые ООО «Белкофорте» якобы приобрело у ООО «Оргметстрой» (конкурсный кредитор, чьи требований, по мнению ООО «КС-Траст»

являются необоснованными).

ВЫВОДЫ:

Учитывая все изложенные выше обстоятельства по сделке, заключенной между ООО «Белкофорте» и ООО «Ботовское», данную сделку можно квалифицировать как мнимую.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 25.07.2016 по делу N 305-ЭС16-2411, фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей.

Реальной целью мнимой сделки может быть, например, как в случае со сделкой, заключенной между ООО «Белкофорте» и ООО «Ботовское», искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника.

Следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"), как это было сделано между ООО «Белкофорте» и ООО «Ботовское».

Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны формально соблюдают требования по оформлению необходимых для заключения сделки документов, но создать реальные правовые последствия не стремятся.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, очевидно указывающие на мнимость сделки, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, если речь идет о включении в реестр требований недобросовестного кредитора). Необходимо установление обоснованности долга, возникшего из договора, и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Воля сторон по сделке, заключенной между ООО «Белкофорте» и ООО «Ботовское», расходится с действиями участников сделки, цель которых заключалась в создании искусственной кредиторской задолженности, что ведет к причинению вреда добросовестным кредиторам.

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