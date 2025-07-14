Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни
В России наблюдается нехватка женского населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании также озвучила статистику, согласно которой 51 процент новорожденных в 2024 году составили мальчики.
«В целом, это серьезная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», — приводит ее слова Lenta.ru.
Глава государства оценил ситуацию с рождаемостью в стране строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности.
«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что число способных к деторождению россиянок к 2046 году сократится с 34 до 27 миллионов. По статистике, средний возраст всех рождений в России составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем вы запозите, перестаньте это делать.
Главное - уметь объяснить ребенку, что нормальная еда - "дело наживное", а жить прекрасно можно и на макарошках! И одеваться в секонд хенде. И на экскурсии с классом не ездить, потому что все это - "дело наживное", потом-потом!
На Интернете полно историй, как органы опеки кидаются на многодетные семьи как бешеные звери и отнимают у них детей.
Маэстро, ВЫ ЛИЧНО много мигрантов ЗАВЕЗЛИ?
предположил, что мужской пол представляет собой экспериментальный полигон эволюции. На нем природа обкатывает новые признаки, поэтому мужская смертность должна быть выше, чем женская. С эволюционной точки зрения это не страшно, потому что один самец производит несоизмеримо больше половых клеток, чем самка, и может оплодотворить нескольких особей. Женскому полу в этой системе отводится роль хранителя генетической информации («Химия и жизнь» № 4, 2001).
К людям эта теория приложима в полной мере. Мальчики умирают чаще девочек, однако и на свет они появляются чаще. На каждую сотню новорожденных девочек приходится 101–108 мальчиков, в зависимости от популяции.
В. А. Геодакян отмечал, что во время Ирано-Иракского конфликта (1980–1988) и войны 1991 года в Словении рождаемость мальчиков в этих странах не увеличилась. Возможно, это связано с низким уровнем мобилизации
В 1871 году Чарльз Дарвин предложил концепцию частотно-зависимого отбора. Если в популяции возникает перекос в соотношении полов, то представители менее частого пола будут пользоваться большей популярностью, то есть иметь больший репродуктивный успех. В условиях нехватки мужчин ребенка сможет иметь каждый мужчина, но не каждая женщина. Такая ситуация приведет к положительному отбору по любому признаку, увеличивающему частоту рождения редкого пола, пока их соотношение не выровняется.