Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни

В России наблюдается нехватка женского населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании также озвучила статистику, согласно которой 51 процент новорожденных в 2024 году составили мальчики.

«В целом, это серьезная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», — приводит ее слова Lenta.ru.

Глава государства оценил ситуацию с рождаемостью в стране строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности.

«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что число способных к деторождению россиянок к 2046 году сократится с 34 до 27 миллионов. По статистике, средний возраст всех рождений в России составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.07.2025, 21:40
    Гость: Деньги дело наживное

    Главное - уметь объяснить ребенку, что нормальная еда - "дело наживное", а жить прекрасно можно и на макарошках! И одеваться в секонд хенде. И на экскурсии с классом не ездить, потому что все это - "дело наживное", потом-потом!

  3. 14.07.2025, 21:16
    Гость: Лучезар

    На Интернете полно историй, как органы опеки кидаются на многодетные семьи как бешеные звери и отнимают у них детей.

  5. 14.07.2025, 21:07
    Гость: В 1965 году советский ученый Виген Артаваздович Геодакян

    предположил, что мужской пол представляет собой экспериментальный полигон эволюции. На нем природа обкатывает новые признаки, поэтому мужская смертность должна быть выше, чем женская. С эволюционной точки зрения это не страшно, потому что один самец производит несоизмеримо больше половых клеток, чем самка, и может оплодотворить нескольких особей. Женскому полу в этой системе отводится роль хранителя генетической информации («Химия и жизнь» № 4, 2001).

    К людям эта теория приложима в полной мере. Мальчики умирают чаще девочек, однако и на свет они появляются чаще. На каждую сотню новорожденных девочек приходится 101–108 мальчиков, в зависимости от популяции.

    В. А. Геодакян отмечал, что во время Ирано-Иракского конфликта (1980–1988) и войны 1991 года в Словении рождаемость мальчиков в этих странах не увеличилась. Возможно, это связано с низким уровнем мобилизации

    В 1871 году Чарльз Дарвин предложил концепцию частотно-зависимого отбора. Если в популяции возникает перекос в соотношении полов, то представители менее частого пола будут пользоваться большей популярностью, то есть иметь больший репродуктивный успех. В условиях нехватки мужчин ребенка сможет иметь каждый мужчина, но не каждая женщина. Такая ситуация приведет к положительному отбору по любому признаку, увеличивающему частоту рождения редкого пола, пока их соотношение не выровняется.

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